Performance Insights di Champions League: da dove nasce la storica vittoria del Como

Contestualizzare lo storico trionfo del Como sul Manchester United, aiuta a comprenderne meglio la storia. Quando lo United vinse l'ultima volta la UEFA Champions League nel 2008, il Como stava conquistando la promozione dalla Serie D (come è successo di nuovo, appena nel 2019).

Pertanto, quando il Player of The Match, Nico Paz, l’ha definita una “serata storica per tutti noi”, non stava esagerando.

Il modo in cui una esordiente ha conquistato la sua seconda vittoria di questa fase campionato, è stato significativo, anche perché ha messo in luce l’identità di una squadra che ha lasciato la Serie B solo nel 2024. "Mi è piaciuto il modo in cui la mia squadra ha giocato con sicurezza, con qualità, con lucidità, con grinta e con un pressing feroce", ha dichiarato l’allenatore Cesc Fàbregas.

Nel seguente articolo, l’unità di analisi delle partite della UEFA, in collaborazione con l’osservatore tecnico UEFA, Roberto Martínez, esaminerà la struttura che costituisce la base del loro successo. Come ha spiegato Martínez: "Tutto parte da una rigorosa applicazione dei principi del gioco posizionale. Si difendono attraverso il possesso palla e, quando ne hanno l’opportunità, eseguono movimenti perfettamente sincronizzati per colpire".

Organizzazione, pazienza e controllo

Analisi tattica di Champions League: struttura e pazienza

In questo esempio, con il Como in possesso palla, vediamo Fàbregas invitare i suoi ragazzi alla pazienza prima di effettuare due passaggi lunghi che poi aprono un varco nella difesa dello United. I giocatori eseguono con disinvoltura una serie di passaggi corti prima di avanzare con determinazione e incisività impressionanti.

Sovrapposizioni e connessioni

Martínez sottolinea "l’incredibile controllo del gioco" ottenuto grazie ai solidi collegamenti tra i singoli giocatori, citando il modo in cui i centrocampisti di profondità, Luis Milla e Máximo Perrone, hanno interagito con i difensori centrali.

Analisi tattica di Champions League: sovrapposizioni e connessioni

Fàbregas ha elogiato i suoi giocatori per aver dimostrato “la mentalità e la capacità di individuare gli spazi liberi”. Fondamentale in questo senso è la loro abilità nel creare sovraccarichi, soprattutto in difesa.

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Velocità d'esecuzione

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Il secondo gol del Como offre un esempio lampante della mentalità della squadra al suo massimo: un turbinio blu di movimento e precisione che si conclude con il gol di Tasos Douvikas su assist di Nico Paz.

L'analisi dell'allenatore: libertà all'interno di una struttura ben definita

Per gli allenatori che osservano il Como, un aspetto fondamentale è il modo in cui la squadra coniuga struttura e libertà di gioco per creare e sfruttare gli spazi. "Devono sentire dentro questa libertà per potersi esprimere al loro meglio", ha affermato Fàbregas.

Per Martínez questo aspetto è stato fondamentale. Il quarto gol del Como, segnato dal difensore centrale Jacobo Ramón che si è lanciato in avanti su azione, ne è un perfetto esempio. "Sono molto disciplinati nel loro assetto tattico, ma i giocatori hanno la libertà di capire quando possono abbandonare quella struttura. Inoltre il fatto che un difensore centrale si inserisca nell’area di rigore per concludere l’azione, è un bellissimo esempio della mentalità del Como”.