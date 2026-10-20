Riepilogo Champions League, martedì: anche il Barça si arrende al Paris, vincono Roma e Napoli

Il Paris Saint-Germain resiste all'assalto del Barcellona e conquista una vittoria per 4-2 in un'altra serata di UEFA Champions League ricca di gol, dopo il record della scorsa settimana.

I campioni in carica ottengono il terzo successo consecutivo e si portano in testa alla classifica a pari merito con il Liverpool, che batte il Villarreal per 4-3. Anche il Napoli supera il Bodø/Glimt per 4-3, mentre Roma e Manchester City vincono più nettamente.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della terza giornata.

Classifica fase campionato

Vitinha segna il gol che apre la strada alla vittoria del Paris Saint-Germain nella gara di maggior prestigio della serata. Désiré Doué si libera in area e apre le marcature con una conclusione angolata al 38', ma il Barcellona si difende con alcune ottime parate di Joan García e pareggia a inizio ripresa con il diciannovenne Xavi Espart. Dopo il gol di testa di Lucas Hernández al 72', la squadra catalana risponde con un bella rete su azione personale di Lamine Yamal, ma il Paris Saint-Germain ha troppa qualità e si impone nei minuti finali: prima, Vitinha controlla di petto e insacca con precisione dal limite dell'area, poi Fabián Ruiz deposita in rete il cross di Achraf Hakimi.

Player of the Match: Désiré Doué (Paris)

Il Liverpool rimonta un 2-0 e batte il Villarreal, rimanendo a punteggio pieno. Gli ospiti si portano in vantaggio con Georges Mikautadze, che approfitta di una disattenzione di Virgil van Dijk, e raddoppiano con Sergi Cardona. Un colpo di testa di Alexis Mac Allister su calcio d'angolo riaccende le speranze del Liverpool, che in effetti va sul 2-2 con Ronald Araújo. Una seconda rete di Mac Allister e il gol decisivo di Florian Wirtz sanciscono la vittoria dei Reds, mentre Tani Oluwaseyi accorcia ancora per il Sottomarino Giallo nel finale.

Player of the Match: Rio Ngumoha (Liverpool)

Phil Foden firma una tripletta e consegna al Manchester City la seconda vittoria nella fase campionato. Elliot Anderson insacca a porta vuota dopo una punizione di Enzo Fernández che si infrange sulla traversa, poi il City colpisce un altro legno con Allan Elias e raddoppia all'intervallo con Foden dopo un uno-due con Rico Lewis. Stavros Pilios dimezza lo svantaggio con un tiro preciso, ma la splendida conclusione in girata di Rayan Cherki e altre due perle di Foden lasciano la squadra greca a quota tre punti.

Player of the Match: Phil Foden (Man City)

Scott McTominay è il protagonista assoluto della vittoria del Napoli contro il Bodø/Glimt, la prima in Champions League della stagione. Matteo Politano apre le marcature dopo soli 53 secondi, ma gli ospiti pareggiano con Jens Petter Hauge. Quindi, McTominay segna il suo primo gol al 41' e, nonostante il pareggio di Andreas Helmersen, raddoppia di testa a 15' dalla fine, riportando in vantaggio i padroni di casa. Dopo un'autorete di Odin Bjørtuft nel finale, Sondre Brunstad Fet trova ancora tempo per segnare, ma ormai è tardi e il Napoli festeggia.

Player of the Match: Scott McTominay (Napoli)

Lo Stoccarda spreca troppo nel primo tempo e non va oltre il pareggio contro un Atletico in dieci uomini. Jan Oblak è costretto a diverse parate decisive nei primi minuti, con i padroni di casa che dominano ma chiudono la prima frazione di gioco solo sull'1-0 grazie a un rasoterra vincente di Jamie Leweling. Il subentrato Ademola Lookman, però, ha un impatto immediato e serve l'assist per il gol di Julián Alvarez al 1' della ripresa. I colchoneros provano anche a vincere ma perdono Morten Hjulmand per espulsione, mentre lo Stoccarda non riesce a trovare il gol della vittoria.

Player of the Match: Chris Führich (Stuttgart)

Gioca a Fantasy Football!

Pavel Kačor entra dalla panchina e segna al 90', permettendo agli ospiti di recuperare da un 2-0 a Istanbul. Le belle conclusioni di Oğuz Aydın e Mason Greenwood portano i padroni di casa al comando dopo appena 11 minuti, ma Lukáš Provod accorcia le distanze dopo aver intercettato un passaggio al limite dell'area. Gli ospiti aumentano il forcing e trovano la rete a tempo quasi scaduto con con una spettacolare conclusione al volo del ventenne Kačor.

Player of the Match: Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe)

La doppietta di Serhou Guirassy regala al Borussia Dortmund una vittoria sofferta a Baku. L'attaccante sblocca il risultato nel primo tempo avventandosi sulla respinta di Stas Pokatilov dopo un tiro di Felix Nmecha. Quindi, Pokatilov compie una splendida doppia parata su Joey Veerman e Carney Chukwuemeka. Prima dell'intervallo, Aden McCarthy pareggia di testa su calcio di punizione di Tymoteusz Puchacz. A rivelarsi decisiva è la volée dalla corta distanza di Guirassy, che su assist di Veerman firma la 21esima rete in sole 27 presenze in Champions League.

Player of the Match: Serhou Guirassy (Dortmund)

La Roma riscatta la debacle contro il Real Madrid con una prestazione dominante e centra la prima vittoria nella fase campionato. Mario Hermoso apre le marcature con un colpo di testa da pochi passi, mentre Nahuel Molina raddoppia dopo la respinta di Dominik Takáč su tiro di Donyell Malen. Quindi, Niccolò Pisilli sigla il terzo gol dalla corta distanza e Malen trasforma un rigore. Per lo Slovan si tratta dell'undicesima sconfitta consecutiva in Champions League.

Player of the Match: Niccolò Pisilli (Roma)

Guus Til segna il gol decisivo all'Estádio do Dragão e suggella la prima vittoria del PSV nella fase campionato. Entrambe le squadre hanno occasioni in una partita aperta, ma pochi istanti dopo un legno colpito di Esmir Bajraktarević, un'incursione dello stesso giocatore propizia il gol di Til a porta vuota sul secondo palo. André Silva e Victor Froholdt sfiorano il pareggio, ma i loro tentativi vengono rispettivamente intercettati e salvati sulla linea di porta. Il Porto rimane così a zero punti dopo tre partite.

Player of the Match: Lutsharel Geertruida (PSV)

Scarica l'app