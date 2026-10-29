Quarta giornata Champions League: numeri, statistiche e guida alle partite
giovedì 29 ottobre 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulle partite della quarta giornata di UEFA Champions League.
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La quarta giornata di UEFA Champions League si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 novembre.
In vista delle partite, vi raccontiamo numeri, statistiche e tanto altro con la nostra guida partita per partita della fase campionato.
Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato.
Martedì 3 novembre
- Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla fase a gironi della Champions League 2008/09, quando lo Sporting CP si impose per 1-0 in trasferta e per 1-0 in casa.
- Lo Sporting CP non ha mai perso contro squadre ucraine in otto partite UEFA (7 vittorie e 1 pareggio) e ha vinto tutte e quattro le partite giocate nel tabellone principale della Champions League contro club ucraini.
- Nessuna delle 22 partite disputate dallo Shakhtar in competizioni UEFA contro squadre portoghesi si è conclusa a reti inviolate.
- Il 3 novembre 2010 (esattamente 16 anni prima di questa partita) lo Shakhtar ha battuto l'Arsenal per 2-1 in casa nella fase a gironi della Champions League.
- Luis Suárez dello Sporting CP ha segnato in tre partite consecutive di UEFA Champions League, eguagliando il record del club detenuto da Sá Pinto e Nani. Andando in gol stabilirebbe un nuovo record del club e eguaglierebbe il record colombiano di Luis Díaz, pari a quattro.
- Sarà il primo incontro tra le due squadre in una competizione UEFA. Il Galatasaray non batte una squadra tedesca in casa in una competizione UEFA dall'1-0 contro l’Eintracht Frankfurt nel secondo turno della Coppa UEFA 1992/93. Da allora, non ha più vinto in nove partite casalinghe contro club tedeschi (5 pareggi e 4 sconfitte).
- İlkay Gündoğan del Galatasaray ha affrontato lo Stoccarda sette volte quando militava nel Nürnberg e nel Dortmund: in quelle partite è rimasto imbattuto (5 vittorie e 2 pareggi).
- Leroy Sané del Galatasaray ha vinto dieci delle 14 partite disputate contro lo Stuttgart durante le sue esperienze allo Schalke e al Bayern (2 sconfitte). Gli manca una sola presenza per raggiungere quota 50 nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League.
- A Victor Osimhen (8) servono due gol per eguagliare Burak Yılmaz (10) come secondo miglior marcatore del Galatasaray in Champions League, dietro ad Hakan Şükür (13).
- L'unica precedente partita disputata dallo Stuttgart in competizioni UEFA contro una squadra turca è stata la sconfitta per 1-0 subita in trasferta contro il Fenerbahçe nella fase campionato della scorsa UEFA Europa League.
- Lo Stuttgart ha segnato in ciascuna delle ultime 11 trasferte della fase a gironi/campionato di Champions League.
- Il 3 novembre 1999 (esattamente 27 anni prima di questa partita), il Galatasaray si impose per 3-2 sul Milan nella fase a gironi di Champions League
- Le due squadre si sono affrontate otto volte nelle competizioni UEFA, con quattro vittorie del Bayern e due dell’Atleti. Il loro primo incontro risale alla finale della Coppa dei Campioni 1973/74, vinta dal Bayern per 4-0 nella ripetizione della partita dopo un pareggio per 1-1; entrambe le partite si giocarono a Bruxelles.
- L'Atleti è imbattuto nelle tre partite casalinghe disputate contro il Bayern (2 vittorie, 1 pareggio) e nelle ultime 16 partite casalinghe di competizioni UEFA contro squadre tedesche (12 vittorie, 4 pareggi). L'ultima sconfitta casalinga subita contro una squadra tedesca risale alla fase a gironi della Champions League 1996/97, quando fu battuto per 1-0 dal Borussia Dortmund.
- Alejandro Grimaldo dell’Atleti ha perso solo una delle sei partite disputate contro il Bayern durante la sua esperienza al Leverkusen (2 vittorie, 3 pareggi) e ha segnato in entrambe le partite di Bundesliga contro di loro nella stagione 2023/24. Tuttavia, ha perso tutte e sei le partite giocate contro di loro in Champions League con la maglia del Benfica.
- Il neo vincitore del Pallone d'Oro, Harry Kane, ha segnato nelle ultime dieci presenze in Champions League (dalla fase a gironi/campionato in poi). Un altro gol gli consentirebbe di eguagliare il record di Cristiano Ronaldo, che ha segnato in 11 partite consecutive nella competizione.
- A Manuel Neuer (163) manca una sola presenza per diventare il calciatore tedesco con il maggior numero assoluto di presenze in Champions League. Con un'altra presenza supererebbe Thomas Müller e si piazzerebbe al terzo posto in solitaria nella classifica di tutti i tempi, davanti a Müller e Lionel Messi.
- Jonathan Tah del Bayern ha affrontato l'Atleti più volte (cinque) rispetto a qualsiasi altra squadra in Champions League. Il suo bilancio complessivo contro di loro da giocatore del Leverkusen è stato di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma in trasferta è di 1 pareggio e 2 sconfitte.
- Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle competizioni UEFA, in due doppie sfide. Il Barcelona si è imposto per 4-3 complessivamente nei quarti di finale della Coppa UEFA 1977/78 (2-2 in trasferta, 2-1 in casa), mentre l'Aston Villa ha vinto la Supercoppa UEFA del 1982 per 3-1 (0-1 in trasferta, 3-0 in casa).
- Il Barcelona è imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe di competizioni UEFA contro squadre inglesi (10 vittorie, 5 pareggi), dalla sconfitta per 2-1 subita contro il Liverpool negli ottavi di finale della Champions League 2006/07.
- Lamine Yamal del Barcelona (19 anni e 113 giorni alla data della partita) ha segnato 13 gol in UEFA Champions League sotto i 20 anni, eguagliando il record di Kylian Mbappé prima dei 20 anni. Un altro gol gli consentirebbe di detenere il record in solitaria.
- L'Aston Villa ha vinto solo una delle otto partite in trasferta disputate in Spagna nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 4 sconfitte): per 1-0 contro il Celta nel secondo turno della Coppa UEFA 1998/99
- Leon Goretzka del Villa ha vinto le sue prime quattro partite di Champions League giocate contro il Barcelona, tra cui spicca il celebre successo per 8-2 del 2020 da giocatore del Bayern; questa striscia si è interrotta nella fase campionato 2024/25.
- Il difensore dei Villans, Pau Torres, ha subito sette sconfitte in otto partite (1 vittoria) contro il Barcelona durante la sua permanenza al Villarreal (2016–2023).
- Le due squadre si sono affrontate solo in due doppie sfide UEFA, e ciascuna è riuscita a superare il turno una volta. Il Feyenoord ha vinto la semifinale della Coppa UEFA 2001/02 (1-0 in trasferta, 2-2 in casa), mentre l’Inter ha vinto gli ottavi di finale della Champions League 2024/25 (2-0 in trasferta, 2-1 in casa).
- Il Feyenoord è imbattuto nelle sei partite casalinghe disputate nella fase a gironi/campionato di Champions League contro squadre italiane (4 vittorie, 2 pareggi); l’Inter è imbattuta da 14 partite UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (10 vittorie, 4 pareggi).
- Ad Hakan Çalhanoğlu (12) manca un solo gol per eguagliare Hakan Şükür e Burak Yılmaz (13) come miglior marcatore turco in UEFA Champions League.
- Marcus Thuram ha segnato in entrambe le partite degli ottavi di finale della Champions League 2024/25 contro il Feyenoord.
- L'attaccante del Feyenoord, Nacho Ferri, e il portiere dell'Inter, Josep Martínez, hanno entrambi militato nelle giovanili dell'UD Alzira, una piccola società valenciana.
- Questo è il primo incontro tra le due squadre in una competizione UEFA. Il Bodø/Glimt non ha mai battuto una squadra francese in una competizione UEFA. L'unica partita disputata in precedenza dal Lille contro una squadra norvegese in una competizione UEFA è stata una vittoria in casa per 2-1 contro il Brann nella fase a gironi dell'Europa League 2025/26. Questa è la loro prima partita in una competizione UEFA in Norvegia.
- Il Bodø/Glimt ha vinto le ultime quattro partite casalinghe giocate in Champions League: 3-1 contro il Manchester City, 3-1 contro l’Inter, 3-0 contro lo Sporting CP e 1-0 contro il Borussia Dortmund.
- Jens Petter Hauge ha affrontato due volte il Lille con la maglia del Milan nella UEFA Europa League 2020/21 (1 pareggio, 1 sconfitta).
- Sei giocatori del Bodø/Glimt hanno disputato tutte e 15 le partite del club in UEFA Champions League: Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Nikita Haikin, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen e Fredrik Sjøvold.
- Nelle ultime dieci partite di UEFA Champions League disputate sia dal Bodø/Glimt che dal Lille, sono stati segnati 39 gol, con una media di 3,90 a partita.
- Questo è il primo incontro UEFA tra le due squadre. L'unica partita UEFA disputata in precedenza dal LASK contro una squadra slovacca è stata una vittoria casalinga per 7-0 contro il DAC Dunajská Streda nel terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020/21.
- Lo Slovan ha perso tutte e quattro le trasferte di competizioni UEFA contro squadre austriache e, complessivamente, ha ottenuto due vittorie e sei sconfitte nelle otto partite disputate in competizioni UEFA contro avversari austriaci.
- Il LASK si è imposto per 3-2 in trasferta contro lo Sporting CP nella terza giornata, conquistando la sua prima vittoria in Champions League; lo Slovan ha perso tutte e 11 le partite disputate in UEFA Champions League.
- Cinque giocatori dello Slovan hanno disputato tutte e 11 le partite del club in Champions League: Kenan Bajrić, Tigran Barseghyan, César Blackman, Nino Marcelli e Dominik Takáč.
- Il difensore dello Slovan, Kevin Wimmer, è un ex giocatore del LASK; col club austriaco ha totalizzato 31 presenze nel 2011/12 prima di passare al Köln.
- Wimmer e l'attuale centrocampista del LASK, Robert Ljubičić, sono stati compagni di squadra allo SK Rapid nella stagione 2021/22.
- Le due squadre si sono affrontate otto volte nelle competizioni UEFA, con cinque vittorie del Manchester United, due della Roma e un pareggio. Lo United ha vinto tutte e quattro le partite giocate in casa contro la Roma, segnando 15 gol.
- L'allenatore dello United, Michael Carrick, ha affrontato la Roma sei volte da calciatore in Champions League. La partita più celebre è stata la vittoria per 7-1 dello United nel ritorno dei quarti di finale del 2007, quando Carrick segnò anche due gol.
- La Roma ha vinto solo una delle 21 trasferte di competizioni UEFA contro squadre inglesi (8 pareggi e 12 sconfitte): 1-0 a Liverpool nel quarto turno della Coppa UEFA 2000/01. Da allora non ha più vinto in 16 partite (6 pareggi e 10 sconfitte).
- Paulo Dybala della Roma e il difensore dei Red Devils, Matthijs de Ligt, sono stati compagni di squadra alla Juventus tra il 2019 e il 2022, e hanno disputato insieme più di 80 partite. Dybala ha affrontato due volte lo United nella Champions League 2018/19, e ha segnato l'unica rete del successo dei bianconeri all'Old Trafford.
- Tra gli altri giocatori dello United con esperienza in Serie A figurano Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu. L’ex giocatore del Bologna, Zirkzee, ha segnato un gol e fornito un assist nell’ultimo incontro contro la Roma.
- Questo è il primo incontro UEFA tra le due squadre. Il Villarreal è imbattuto nelle due partite di Champions League disputate contro squadre francesi (1 vittoria, 1 pareggio, entrambe contro il Lille). Il Villarreal ha vinto tre delle ultime quattro partite UEFA contro squadre francesi (1 sconfitta).
- L'ala del Villarreal, Nicolas Pépé, ha affrontato il Paris con tre squadre francesi diverse: Angers, Lille e Nice. Pépé ha dato un contributo fondamentale all'unica vittoria ottenuta contro il Paris, segnando un gol e fornendo due assist nella vittoria per 5-1 del Lille nell'aprile 2019.
- Il portiere del Villarreal, Péter Gulácsi, ha affrontato il Paris cinque volte in tre stagioni consecutive di Champions League (2019/20, 2020/21, 2021/22) quando giocava nel Leipzig.
- A Vitinha (12) manca un solo gol per eguagliare Deco (13) al quarto posto nella classifica dei marcatori portoghesi in UEFA Champions League. Ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite.
- Fabián Ruiz ha esordito in massima serie contro il Villarreal, entrando in campo come sostituto del Real Betis nel pareggio per 1-1 dell'agosto 2015.
Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime 13 partite di UEFA Champions League (9 vittorie e 4 pareggi), e ha eguagliato il record del club (dal 2012/13 al 2013/14).
Mercoledì 4 novembre
- Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle competizioni UEFA, con una vittoria a testa e due pareggi. Il Real Madrid ha vinto il primo turno della Coppa UEFA 1985/86 con un punteggio complessivo di 5-1 (0-1 in trasferta, 5-0 in casa), mentre le partite della fase a gironi della Champions League 2002/03 si sono concluse con un 3-3 ad Atene e un 2-2 a Madrid.
- L'attaccante dell'AEK Atene Luka Jović ha militato nel Real Madrid dal 2019 al 2022. Nove delle sue 51 presenze con la maglia del club sono state disputate in Champions League.
- Oleksandr Zubkov ha segnato in entrambe le due partite di Champions League disputate contro il Real Madrid quando giocava nello Shakhtar.
- L'AEK è imbattuto nelle due partite casalinghe disputate contro il Real Madrid (1 vittoria, 1 pareggio) e nelle due partite casalinghe di Champions League contro squadre spagnole, entrambe finite in pareggio: 3-3 contro il Real Madrid nell'ottobre 2002 e 1-1 contro il Deportivo La Coruña nel settembre 2003.
- Il Real Madrid ha vinto solo una delle otto trasferte disputate in competizioni UEFA contro squadre greche (5 pareggi e 2 sconfitte), battendo l'Olympiacos per 4-3 nella fase campionato della scorsa stagione.
- A Jude Bellingham manca una sola presenza per raggiungere quota 60 in Champions League. A 23 anni e 128 giorni, sarebbe il giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo, superando Iker Casillas (23 anni e 167 giorni).
- Questo è il primo incontro tra le due squadre in una competizione UEFA. Il Fenerbahçe ha vinto quattro volte, pareggiato due volte e perso sei volte nelle 12 partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro squadre inglesi, mentre il Liverpool ha vinto solo una delle otto trasferte disputate in competizioni UEFA contro squadre turche (1 pareggio, 6 sconfitte).
- Romelu Lukaku ha collezionato 166 presenze con l'Everton e ha segnato tre gol nel derby del Merseyside.
- Ederson ha affrontato il Liverpool nei quarti di finale della Champions League 2017/18 come giocatore del Manchester City. I Reds hanno vinto entrambe le partite.
- Il Fenerbahçe non vince in Champions League da dieci partite (4 pareggi e 6 sconfitte), la serie più lunga senza vittorie nella storia del club in questa competizione.
- Il Liverpool ha perso le ultime tre trasferte UEFA contro squadre turche (tutte per 1-0).
- Nessuna delle ultime 46 partite disputate dal Liverpool nelle competizioni UEFA è finita in pareggio (32 vittorie, 14 sconfitte). L'ultimo pareggio risale al 3-3 in casa contro il Benfica nella partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021/22.
- Questo è il primo incontro in competizioni UEFA tra le due squadre e la prima in Champions League del Real Betis contro una tedesca. Il Dortmund ha vinto le ultime quattro partite UEFA contro club spagnoli, tutte e quattro in casa.
- L'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, contro il Dortmund raggiungerà le 70 partite di UEFA Champions League da allenatore; il suo bilancio nelle precedenti 69 (con cinque club diversi) è di 30 vittorie, 23 pareggi e 16 sconfitte. Il suo club di Málaga fu eliminato nei quarti di finale della UEFA Champions League 2012/13 dal Dortmund.
- Il Betis ha vinto tutte e tre le partite della fase campionato: 3-2 in trasferta a Lille, 3-2 in casa contro il Porto e 1-0 in casa contro il Feyenoord. È la prima volta che la squadra vince tre partite consecutive di Champions League.
- Marc Bartra è approdato al Real Betis dal Dortmund nel 2018. A parte un anno trascorso al Trabzonspor nella stagione 2022/23, Bartra milita da allora nella squadra di Siviglia.
- Il capitano del Betis, Isco, ha affrontato il Dortmund in Champions League con tre squadre diverse: il Málaga, il Real Madrid e il Sevilla. Isco ha segnato nella vittoria del Real Madrid nella partita di andata dei quarti di finale del 2014 contro la squadra tedesca.
- Gli unici scontri diretti tra le due squadre si sono svolti in due doppie sfide a eliminazione diretta, e ciascuna delle due ha superato il turno una volta. Il Napoli ha vinto entrambe le partite per 1-0 nel secondo turno della Coppa UEFA 1974/75, mentre il Porto ha vinto la sfida degli ottavi di finale dell’Europa League 2013/14 con un risultato complessivo di 3-2 (1-0 in casa, 2-2 in trasferta).
- Il Porto ha perso solo quattro delle 20 partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro squadre italiane (8 vittorie, 8 pareggi) e non perde da sei (4 vittorie, 2 pareggi) dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus negli ottavi di finale della Champions League 2016/17.
- Jakub Kiwior del Porto ha disputato tre partite di campionato contro il Napoli quando militava nello Spezia (1 vittoria, 2 sconfitte).
- Il Napoli ha vinto cinque delle sei partite di Champions League contro squadre portoghesi (1 sconfitta), con l'unica sconfitta subita in trasferta contro il Benfica (2-0) nella fase campionato della scorsa stagione.
- A Kevin De Bruyne (85) del Napoli basta una sola presenza per superare Axel Witsel e diventare il secondo belga con il maggior numero di presenze in Champions League; Thibaut Courtois (102 prima della 4ª giornata) è in testa alla classifica.
- Il Napoli non vince in Champions League da sette partite (1 pareggio, 6 sconfitte).
- Questo è il primo incontro UEFA tra le due squadre. Il PSV ha perso tutte e tre le partite giocate contro squadre belghe in UEFA Champions League.
- Il Club Brugge non ha mai vinto una trasferta UEFA nei Paesi Bassi (1 pareggio e 1 sconfitta): 0-0 in casa del Twente nel primo turno della Coppa UEFA 1989/90 e una sconfitta per 2-0 in casa dell’Ajax nella fase a gironi della Champions League 2003/04.
- L'attaccante del PSV, Ivan Perišić, è esploso con la maglia del Club Brugge. Il nazionale croato ha segnato 35 gol in 89 partite con la maglia del club belga tra il 2009 e il 2011.
- Il PSV ha segnato in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe di competizioni UEFA, un record del club, e in ciascuna delle ultime 18 partite casalinghe della UEFA Champions League, anch’esso un record del club.
- Matteo Dams, del Club Brugge, ha disputato sei partite di Champions League con la maglia del PSV nella stagione 2024/25.
- Hans Vanaken, icona del Club Brugge, ha trascorso diversi anni nelle giovanili del PSV, ma non ha mai giocato in prima squadra. Noa Lang, Marc Degryse, Timmy Simons ed Eidur Gudjohnsen sono solo alcuni dei giocatori che hanno militato in entrambe le squadre.
- Le due squadre si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, tutte in Champions League: il Manchester City ne ha vinte quattro e il Leipzig una. L'unica vittoria del Leipzig è stata per 2-1 in casa nella fase a gironi della stagione 2021/22.
- Il bilancio casalingo del Leipzig contro il City è di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta; la squadra ha perso le ultime cinque partite di competizioni UEFA contro club inglesi.
- Christopher Nkunku del Leipzig è uno dei soli cinque giocatori ad aver perso una partita in Champions League dopo aver segnato una tripletta. La sua tripletta è stata messa a segno nella sconfitta per 6-3 in casa del Manchester City nella fase a gironi 2021/22.
- L'allenatore del Leipzig, Martín Demichelis, ha giocato 15 partite di Champions League col Manchester City tra il 2013/14 e il 2015/16, segnando anche un gol nella vittoria per 2-1 in casa del Borussia Mönchengladbach nel settembre 2015.
- Erling Haaland ha segnato 12 gol nelle sue otto partite contro il Leipzig con la maglia di Dortmund e Manchester City, tra cui spiccano le cinque reti (record condiviso nella competizione) nel 7-0 del City nel ritorno degli ottavi 2022/23.
- Joško Gvardiol ha segnato cinque gol in 88 partite col Leipzig dal 2020 al 2023 prima del trasferimento al Manchester City. Uno di questi gol è stato messo a segno contro il City nell'andata degli ottavi 2022/23.
- Questo è il primo incontro UEFA tra le due squadre e la prima partita UEFA del Como contro un avversario francese. Il Lens ha vinto quattro volte e perso due nelle sei partite UEFA giocate in casa contro squadre italiane, tra cui spicca la vittoria per 2-1 contro il Milan nella fase a gironi della Champions League 2002/03.
- Il Como ha segnato per primo e ha realizzato un gol nel primo tempo in ciascuna delle tre partite di Champions League disputate in questa stagione.
- Florian Thauvin del Lens è in testa alla classifica della Champions League per numero di occasioni create, con 15.
- Tasos Douvikas, del Como, ha segnato in ciascuna delle sue prime tre presenze in Champions League. Se dovesse andare a segno, eguaglierebbe il record greco di Vangelis Pavlidis di quattro presenze consecutive con gol nel tabellone principale di Champions League.
- Nico Paz ha partecipato attivamente a cinque dei dieci gol segnati dal Como nella fase campionato (due gol, tre assist).
- Il portiere del Como, Jean Butez, è stato convocato nella nazionale francese per le recenti partite internazionali in sostituzione del portiere del Lens, Robin Risser.
- Le due squadre si sono affrontate cinque volte nelle competizioni UEFA. L’Arsenal ne ha vinte tre e due sono finite in pareggio: 7-0 in casa e 0-0 in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2007/08, 1-1 in casa e 4-0 in trasferta nei quarti di finale dell’Europa League 2020/21, e 3-0 in trasferta nella fase campionato della scorsa stagione.
- Lo Slavia non ha segnato in nessuna delle tre partite casalinghe UEFA disputate contro l’Arsenal; i Gunners sono imbattuti nelle 11 partite UEFA giocate contro squadre ceche (9 vittorie, 2 pareggi) e non ha subito gol in tutte e sei le trasferte disputate in Cechia (5 vittorie, 1 pareggio).
- Tomáš Holeš ha segnato nel pareggio dello Slavia per 1-1 in casa dell'Arsenal nell'andata dei quarti della Europa League 2020/21. L'Arsenal ha vinto il ritorno per 4-0 a Praga.
- La vittoria dell'Arsenal per 7-0 sullo Slavia in Champions League, il 23 ottobre 2007, rimane la vittoria più ampia (in condivisione) del club in Europa.
- Bukayo Saka e Mikel Merino (due) hanno segnato i gol nel successo dell'Arsenal per 3-0 in casa dello Slavia nella scorsa fase campionato. Max Dowman (15 anni e 308 giorni) è diventato in quella partita il più giovane a esordire in Champions League.
- Lo Slavia non vince da 18 partite nelle competizioni UEFA (6 pareggi e 12 sconfitte), la serie più lunga senza vittorie nella storia del club nelle competizioni UEFA; l’Arsenal è imbattuto nelle ultime 18 partite di Champions League (13 vittorie e 5 pareggi), un record per il club.
- Questo è il primo incontro UEFA tra le due squadre e la prima partita UEFA per entrambe le squadre contro un avversario proveniente dal Paese dell'altra squadra.
- Il Viking è alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League nella sua stagione d’esordio (1 pareggio, 2 sconfitte); in ciascuna delle ultime sette partite casalinghe del Viking in competizioni UEFA sono stati segnati almeno tre gol.
- Erik Botheim del Viking ha segnato entrambe le reti nella vittoria per 2-1 del Malmö contro gli azeri del Qarabağ nella fase campionato 2024/25 di Europa League.
- Zlatko Tripić ha contribuito direttamente a tre dei cinque gol segnati dal Viking in Champions League (un gol e due assist). Peter Christiansen ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite.
- Il Sabah ha perso le ultime tre trasferte di competizioni UEFA; nessuna delle ultime 15 partite disputate in queste competizioni è finita in pareggio (9 vittorie, 6 sconfitte) e nessuna delle 25 partite disputate nelle competizioni UEFA si è conclusa a reti inviolate.
Anteprima quinta giornata
- Poche squadre hanno un'esperienza così contrastante in Champions League come il Sabah e il Barcelona, e le due si affronteranno a Baku nella quinta giornata.
- I più nostalgici non vedranno l’ora di assistere alla partita della quinta giornata tra il Club Brugge e il Liverpool. I Reds hanno avuto la meglio quando si sono affrontati nella finale della Coppa dei Campioni del 1978.
- L'allenatore del Porto, Francesco Farioli, ha affrontato il Feyenoord alla guida dell'Ajax e li ritroverà nuovamente nella quinta giornata.
Dove si disputerà la finale della UEFA Champions League del 2027?
La finale della UEFA Champions League 2026/27 si disputerà all’Estadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.