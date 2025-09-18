I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema

Cristiano Ronaldo è in vetta alla classifica presenze assoluta di UEFA Champions League.

Ronaldo, ha collezionato più di metà delle sue presenze con il Real Madrid (101), altre 23 con la Juventus e 59 nelle sue due esperienze al Manchester United. Il nazionale portoghese è anche il miglior marcatore assoluto nella competizione. Ma quali sono gli altri giocatori con più presenze in Champions League?

Chi ha più presenze in Champions League?

Dalla nascita della Champions League nel 1992, 48 giocatori hanno collezionato 100 o più presenze: il primo è stato Raúl González del Real Madrid a febbraio 2006. Un ristretto gruppo di otto giocatori ha superato la soglia delle 150 presenze: Manuel Neuer si è unito a Xavi Hernández, Karim Benzema, Lionel Messi, Iker Casillas, Thomas Müller, Toni Kroos e Ronaldo.

Ronaldo ha giocato la sua prima partita di Champions League il 1° ottobre 2003 a 18 anni e ha trasformato un rigore nella sconfitta per 2-1 in casa dello Stoccarda. Undici anni dopo, con la maglia del Real Madrid, ha collezionato la presenza numero 100, la stessa sera di Frank Lampard. In tutto, le 183 presenze del portoghese sono arrivate in 19 edizioni di Champions League.

Real Madrid e Barcelona, dominano in questa speciale classifica. Solo cinque dei primi 20 non ne hanno mai vestito la maglia: Ryan Giggs, Thomas Müller, Paul Scholes e le leggende della porta, Gianluigi Buffon e Manuel Neuer.

Classifica presenze assoluta in Champions League 183 Cristiano Ronaldo, POR (Manchester United 59, Real Madrid 101, Juventus 23)

177 Iker Casillas, ESP (Real Madrid 150, Porto 27)

163 Lionel Messi, ARG (Barcelona 149, Paris Saint-Germain 14)

163 Thomas Müller, GER (Bayern München)

152 Karim Benzema, FRA (Lyon 19, Real Madrid 133)

151 Toni Kroos, GER (Bayern München 41, Real Madrid 110)

151 Manuel Neuer, GER (Schalke 22, Bayern München 129)

151 Xavi Hernández, ESP (Barcelona)

142 Luka Modrić (Tottenham 8, Real Madrid 134)

142 Raúl González, ESP (Real Madrid 130, Schalke 12)

142 Sergio Ramos, ESP (Real Madrid 129, Paris Saint-Germain 8, Sevilla 5)

141 Ryan Giggs, WAL (Manchester United)

134 Robert Lewandowski, POL (Dortmund 28, Bayern 78, Barcelona 28)

130 Andrés Iniesta, ESP (Barcelona)

129 Sergio Busquets, ESP (Barcelona)

128 Gerard Piqué, ESP (Manchester United 4, Barcelona 124)

125 Clarence Seedorf, NED (Ajax 11, Real Madrid 25, Milan 89)

124 Gianluigi Buffon, ITA (Parma 6, Juventus 113, Paris Saint-Germain 5)

124 Paul Scholes, ENG (Manchester United)

124 Zlatan Ibrahimović, SWE (Ajax 19, Juventus 19, Inter 22, Barcelona 10, Milan 20, Paris Saint-Germain 33, Manchester United 1)



Chi ha collezionato più presenze in Champions League con un solo club?

Thomas Müller, con la presenza nella prima giornata della stagione 2024/25, ha raggiunto il record di 152 presenze in Champions League con un solo club, superando Xavi che ha preso parte a 151 partite con il Barcelona tra il 1998 e il 2015. L'attaccante tedesco è in testa ad una lista di 27 giocatori che hanno collezionato 100 o più presenze in Champions League con una sola squadra.

Questa classifica è dominata dalle squadre spagnole, con otto giocatori per il Real Madrid e sette per il Barcelona. Il Bayern ne ha tre, oltre Thomas Müller - Manuel Neuer, Philipp Lahm e Oliver Kahn – ma ci sono anche tre giocatori del Manchester United: Giggs, Scholes e Gary Neville. John Terry e Lampard hanno raggiunto il traguardo con il Chelsea; la lista è completata da un giocatore della Juventus (Gianluigi Buffon) e uno di Milan (Paolo Maldini) e Atletico Madrid (Koke).

Tuttavia, solo la metà di questi giocatori ha collezionato tutte le presenze in Champions League con un solo club, mentre gli altri hanno vestito più maglie. I giocatori che hanno raggiunto il traguardo con una sola squadra sono Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol e Víctor Valdés (Barcelona), Giggs, Scholes, Neville (Manchester United), Kahn e Müller (Bayern), Marcelo (Real Madrid), Maldini (Milan), Terry (Chelsea), Koke (Atletico Madrid) e Marquinhos (Paris Saint-Germain).

163 Thomas Müller (Bayern)

151 Xavi Hernández (Barcelona)

150 Iker Casillas (Real Madrid)

149 Lionel Messi (Barcelona)

141 Ryan Giggs (Manchester United)

134 Luka Modrić (Real Madrid)

133 Karim Benzema (Real Madrid)

130 Andrés Iniesta (Barcelona)

130 Raúl González (Real Madrid)

129 Sergio Busquets (Barcelona)

129 Manuel Neuer (Bayern)

129 Sergio Ramos (Real Madrid)

124 Gerard Piqué (Barcelona)

124 Paul Scholes (Manchester United)﻿

115 Carles Puyol (Barcelona)﻿﻿

113 Gianluigi Buffon (Juventus)﻿

110 Toni Kroos (Real Madrid)

109 Paolo Maldini (Milan)

109 Gary Neville (Manchester United)

109 John Terry (Chelsea)﻿

108 Marquinhos (Paris Saint-Germain)

107 Roberto Carlos (Real Madrid)

106 Víctor Valdés (Barcelona)

105 Philipp Lahm (Bayern)

103 Oliver Kahn (Bayern)

103 Koke (Atlético de Madrid)

102 Frank Lampard (Chelsea)﻿

102 Marcelo (Real Madrid)

101 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)﻿﻿



Chi ha giocato più finali di Champions League?



Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini, Dani Carvajal, Toni Kroos e Luka Modrić detengono il record di presenze in finale nell'era della Champions League: ben sei a testa.

Maldini aveva già vinto due Coppe dei Campioni con il Milan nel 1989 e nel 1990 prima che la competizione cambiasse nome nel 1992/93. Il difensore era nella squadra che ha perso la prima finale e ha subito altre sconfitte a sorpresa nel 1995 e nel 2005, ma ha anche vinto nel 1994 e capitanato i rossoneri nel 2003 e nel 2007.

La stagione successiva, Ronaldo ha vinto la sua prima finale con il Manchester United a Mosca. Anche se ha perso tre anni dopo, i quattro titoli in cinque stagioni con il Real Madrid gli hanno permesso di diventare il primo giocatore ad alzare la coppa cinque volte. L'attaccante portoghese ha anche segnato quattro gol in finale, stabilendo un altro record.

Karim Benzema, Carvajal e Modrić hanno giocato con Ronaldo durante i quattro trionfi del Real Madrid e ne hanno aggiunto un altro senza di lui nel 2022. Nel 2024, Carvajal e Modrić hanno eguagliato il traguardo delle sei finali quando il Real ha conquistato il quindicesimo titolo, mentre Kroos ha segnato la sua ultima presenza nel club con la quinta vittoria in finale.

6 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

6 Paolo Maldini (Milan)

6 Dani Carvajal (Real Madrid)

6 Luka Modrić (Real Madrid)

6 Toni Kroos (Real Madrid)

5 Karim Benzema (Real Madrid)

5 Patrice Evra (Monaco, Manchester United, Juventus)

5 Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Milan)

5 Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United)

Chi ha giocato più semifinali di Champions League?

21 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

20 Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)

18 Karim Benzema (Real Madrid)

18 Luka Modrić (Real Madrid)

17 Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern)

17 Thomas Müller (Bayern)

16 Xavi Hernández (Barcelona)

16 Sergio Ramos (Real Madrid)

15 Lionel Messi (Barcelona)

15 Manuel Neuer (Schalke, Bayern)





Chi ha giocato più quarti di finale di Champions League?



25 Thomas Müller (Bayern)

23 Lionel Messi (Barcelona)

23 Manuel Neuer (Schalke, Bayern)

23 Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)

22 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

22 Andrés Iniesta (Barcelona)

22 Gerard Piqué (Manchester United, Barcelona)

21 Sergio Busquets (Barcelona)

21 Ryan Giggs (Manchester United)

21 Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)



21 Xavi Hernández (Barcelona)

Chi ha collezionato più presenze agli ottavi di finale di Champions League?

36 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

36 Lionel Messi (Barcelona)

28 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

28 Thomas Müller (Bayern)

27 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

27 Sergio Ramos (Real Madrid, Paris)

26 Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)

26 Pepe (Real Madrid, Beşiktaş, Porto)

25 Andrés Iniesta (Barcelona)

25 Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)

25 Manuel Neuer (Schalke, Bayern)



Chi ha collezionato più presenze nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

98 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

95 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

87 Thomas Müller (Bayern) ﻿

86 Lionel Messi (Barcelona, Paris)

83 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

83 Manuel Neuer (Schalke, Bayern)

81 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona)

81 Sergio Ramos (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sevilla)

80 Xavi Hernández (Barcelona)

78 Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris, Manchester United, Milan)

78 Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)





In tutti i casi, il club elencati sono solo quelli in cui i calciatori hanno giocato in UEFA Champions League.