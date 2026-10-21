Kane fa dieci di fila: chi ha segnato in più partite consecutive di Champions League?

Cristiano Ronaldo detiene il record di partite consecutive a segno in UEFA Champions League, con una striscia di 11 gare nella stagione 2017-18, ma Harry Kane lo tallona sempre più da vicino.

Con la rete contro l'Arsenal alla terza giornata, l'attaccante del Bayern è diventato il secondo giocatore dopo Ronaldo a trovare la rete in dieci partite consecutive della massima competizione europea per club. Kane era a pari merito con Ruud van Nistelrooy e Robert Lewandowski con nove gare consecutive a segno. Solo Lewandowski è riuscito in questa impresa in due diverse occasioni.

La striscia da record di Ronaldo è iniziata con la doppietta nel 4-1 tra Real Madrid e Juventus nella finale di Champions League del 2017. L'attaccante ha poi segnato nelle sei partite della fase a gironi 2017/18 e in entrambe le gare degli ottavi e dei quarti di finale contro Paris Saint-Germain e Juventus, per un totale di 17 gol in 11 partite consecutive.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Chi ha segnato per il maggior numero di partite consecutive di Champions League?

11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017–18)

10: Harry Kane (Bayern München, 2026–presente)

9: Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2002–03)

9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2019–20)

9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2020–21)



8: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013–14)

* Statistiche solo dalla fase a gironi/campionato alla finale.