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Kane fa dieci di fila: chi ha segnato in più partite consecutive di Champions League?

mercoledì 21 ottobre 2026

Kane segna per la decima partita consecutiva e supera Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy, ma il record è ancora di Cristiano Ronaldo.

Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Harry Kane
Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Harry Kane

Cristiano Ronaldo detiene il record di partite consecutive a segno in UEFA Champions League, con una striscia di 11 gare nella stagione 2017-18, ma Harry Kane lo tallona sempre più da vicino.

Con la rete contro l'Arsenal alla terza giornata, l'attaccante del Bayern è diventato il secondo giocatore dopo Ronaldo a trovare la rete in dieci partite consecutive della massima competizione europea per club. Kane era a pari merito con Ruud van Nistelrooy e Robert Lewandowski con nove gare consecutive a segno. Solo Lewandowski è riuscito in questa impresa in due diverse occasioni.

La striscia da record di Ronaldo è iniziata con la doppietta nel 4-1 tra Real Madrid e Juventus nella finale di Champions League del 2017. L'attaccante ha poi segnato nelle sei partite della fase a gironi 2017/18 e in entrambe le gare degli ottavi e dei quarti di finale contro Paris Saint-Germain e Juventus, per un totale di 17 gol in 11 partite consecutive.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Chi ha segnato per il maggior numero di partite consecutive di Champions League?

11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017–18)
10: Harry Kane (Bayern München, 2026–presente)
9: Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2002–03)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2019–20)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2020–21)

8: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013–14)

* Statistiche solo dalla fase a gironi/campionato alla finale.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 ottobre 2026

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