Arsenal nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Finalista della scorsa UEFA Champions League, l’Arsenal torna in campo nella competizione per la stagione 2026/27 con l’obiettivo di fare un passo in più e conquistare il trofeo. Scopriamo più da vicino il club del nord di Londra.

In breve: Arsenal Ranking UEFA: 7

Qualificazione: prima in Premier League

Scorsa stagione: finale di Champions League Ranking UEFA al termine della stagione 2025/26.

Quali sono le partite e i risultati dell'Arsenal in Champions League?

Qui puoi seguire tutte le partite e i risultati dell'Arsenal in Champions League.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dell'Arsenal per la Champions League?

La lista dei convocati dell'Arsenal per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Mikel Arteta

Dopo aver lavorato al fianco di Pep Guardiola al Manchester City dal 2016 al 2019, Arteta ha conquistato la sua prima FA Cup alla guida dell’Arsenal. Dopo l’ottavo posto in Premier League nel 2021 e il quinto nel 2022, i Gunners hanno chiuso al secondo posto nelle tre stagioni successive, prima di conquistare finalmente il titolo nella scorsa stagione e raggiungere anche la finale di Champions League, persa di misura ai rigori contro il Paris Saint-Germain.

Conosci le squadre

Giocatore chiave: Bukayo Saka

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, Saka si è imposto in prima squadra nella stagione 2019/20. Esterno destro dotato di grande creatività e ottime doti realizzative, la scorsa stagione ha superato quota 60 gol in campionato e raggiunto le 300 presenze complessive con i Gunners. È stato tra i protagonisti della conquista del titolo inglese, che ha posto fine a un’attesa di 22 anni per l’Arsenal.

Bukayo Saka: guarda tutti i gol e gli assist in Champions League

Grande acquisto estivo: Bruno Guimarães

Centrocampista creativo, ha realizzato 30 gol in 153 presenze in campionato con il Newcastle, dove era arrivato dopo due stagioni al Lyon. Nel 2025 è diventato il primo capitano dei Magpies in 70 anni a sollevare un trofeo nazionale, guidando la squadra al successo in finale di Coppa contro il Liverpool. È inoltre ormai vicino alle 50 presenze con la nazionale brasiliana, dopo essere stato un perno della squadra al mondiale.

Dove guardare le partite dell'Arsenal

Osservato speciale: Max Dowman

La stagione 2025/26 è stata da record per il giovanissimo centrocampista Max Dowman, diventato il più giovane calciatore di sempre a scendere in campo in Champions League, a 15 anni e 308 giorni, entrando dalla panchina contro lo Slavia Praha a novembre. Il trequartista è ora anche il più giovane marcatore nella storia della Premier League, dopo aver trovato la rete contro l’Everton nella stagione che ha visto i Gunners conquistare il titolo. Per questo giovanissimo talento il futuro sembra davvero non avere limiti.

I gol classici dell'Arsenal in Champions League

La stagione 2025/26 dell'Arsenal

I Gunners hanno celebrato la loro 100ª stagione consecutiva nella massima serie inglese conquistando il primo titolo di Premier League dal 2003/04, il 14° della loro storia. La sconfitta ai rigori contro il Paris nella finale di Champions League non ha offuscato i festeggiamenti: si stima che circa un milione di tifosi siano scesi per le strade per celebrare la squadra durante il tradizionale giro di Londra a bordo del bus scoperto.

Qual è il miglior piazzamento dell'Arsenal in Champions League?

L'Arsenal non ha ancora vinto la Champions League, ma è arrivato secondo due volte: nel 2005/06 e poi di nuovo la scorsa stagione.

Lo sapevi? La scorsa stagione l’Arsenal è diventato il primo club a chiudere la fase campionato a punteggio pieno, raggiungendo poi la sua seconda finale di Champions League senza mai perdere una partita.

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