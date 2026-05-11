Lo Shakhtar guadagna un posto nella fase campionato 2026/27 di UEFA Champions League grazie al ribilanciamento 

Lo Shakhtar si è assicurato un posto diretto nella fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Entrambe le finaliste della stagione 2025/26, il Paris e l'Arsenal, si sono già qualificate al tabellone principale grazie al piazzamento ottenuto nei rispettivi campionati nazionali, aprendo così la strada all'accesso diretto dei campioni d'Ucraina.

Ultimo aggiornamento: lunedì 11 maggio alle ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo format delle competizioni europee per club dopo il 2024 è l'importanza del coefficiente del club, ovvero un dato che racchiude i risultati ottenuti dal club nelle competizioni europee nell'attuale quinquennio.

Per questo motivo, qualora i vincitori della Champions League si fossero qualificati alla fase campionato anche grazie alla loro posizione in classifica nel campionato nazionale, il club con il miglior coefficiente individuale tra tutti i campioni nazionali coinvolti nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall'11° al 55° posto*) accederà direttamente alla fase campionato invece che al turno per cui si era qualificato in base alla lista di accesso.

*I vincitori dei campionati nazionali delle federazioni da uno a dieci sono qualificati di diritto alla fase campionato.

Cosa significa in pratica?

I dieci coefficienti più alti per le squadre attualmente in testa alla classifica delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:



Shakhtar (UKR) – 56,250 (1°)

Crvena Zvezda (SRB) – 46,500 (campione)

GNK Dinamo (CRO) – 46,500 (campione)

Slovan Bratislava (SVK) – 36,000 (campione)﻿

Lech Poznań (POL) – 27,250 (1°)

AEK Athens (GRE) – 24,000 (1°)

Celje (SVN) – 23,000 (campione)

Omonoia (CYP) – 21,250 (campione)

LASK (AUT) – 21,000 (1°)

Shamrock Rovers (IRL) - 19,375 (campioni)

I primi dieci coefficienti per tutti i club delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Bodø/Glimt (NOR) – 64,000 (2° in campionato/stagione conclusa)

Olympiacos (GRE) – 62,250 (3°) ﻿

Rangers (SCO) – 59,250 (3°)

Shakhtar (UKR) – 56,250 (campione)

Copenhagen (DEN) – 54,375 (7°)

Ferencváros (HUN) – 51,250 (2°)

Midtjylland (DEN) – 48,250 (2°)

PAOK (GRE) – 48,250 (2°)

Crvena Zvezda (SRB) – 46,500 (campione)

GNK Dinamo (CRO) – 46,500 (campione)

Lo Shakhtar alla fase campionato

In qualità di vincitrice della Premier League Ucraina, lo Shakhtar ha diritto a occupare il posto della squadra vincitrice della Champions League per il principio del ribilanciamento. Questo perché ha il coefficiente più alto tra tutti i club attualmente in testa ai campionati nazionali delle federazioni dall'11° alla 55° posto. Non c'è nessuna squadra di un'altra federazione (11°–55° posto) con un coefficiente più alto che possa ancora vincere il titolo nazionale.

La lista di accesso verrà quindi ricalcolata di conseguenza, con il posto di qualificazione dello Shakhtar assegnato alla squadra o alle squadre successive con il miglior coefficiente.

Nota: poiché il Liechtenstein non ha un proprio campionato nazionale, le sue squadre giocano nel campionato svizzero.

La lista d'accesso 2026/27 è soggetta a conferma finale da parte della UEFA.