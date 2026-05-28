UEFA Champions League 2026/27: a Liverpool e Real Betis gli European Performance Spots della prossima stagione

Inghilterra e Spagna hanno chiuso ai primi due posti del ranking club per federazioni 2025/26 e si sono qualificati alla fase campionato della prossima stagione di UEFA Champions League grazie agli European Performance Spot.

Ultimo aggiornamento: giovedì 28 maggio, 09:00 CET

Che cosa sono gli European Performance Spot?

Come già avvenuto nelle due precedenti stagioni disputate con il nuovo format delle competizioni europee per club, gli European Performance Spot 2026/27 sono stati assegnati alle due federazioni che hanno ottenuto la migliore prestazione complessiva dei propri club nelle competizioni maschili UEFA per club 2025/26 (ossia il miglior coefficiente per federazione della stagione precedente, calcolato dividendo il numero totale di punti coefficiente ottenuti dai club di una federazione per il numero di club di quella federazione, in conformità con l'Allegato D del regolamento delle competizioni).

Ciascuna di queste due federazioni ha ottenuto un posto automatico nella fase campionato - l'"European Performance Spot" - per il club meglio piazzato nel proprio campionato nazionale subito dietro a quelli già qualificati direttamente alla fase campionato.

Quali federazioni beneficeranno degli European Performance Spot nella prossima stagione?

Inghilterra e Spagna hanno chiuso nelle prime due posizioni del ranking club per federazioni 2025/26 e hanno quindi diritto a un posto aggiuntivo grazie agli European Performance Spot.

Coefficienti club per federazione 2025/26

1. Inghilterra 257,125 punti / 9 club = media 28,569

2. Spagna 176,750 punti / 8 club = media 22,093

Quali club beneficeranno degli European Performance Spot?

Inghilterra e Spagna dispongono di quattro posti automatici per la fase campionato della stagione 2025/26, il che significa che le squadre classificate al quinto posto in Premier League e Liga spagnola hanno ottenuto anch’esse un posto nella fase campionato.

Il Liverpool, che ha chiuso al quinto posto in Premier League, si è aggiudicato il posto assegnato in base ai risultati in Europa dai club dell'Inghilterra, mentre quello della Spagna andrà al Real Betis, quinto in classifica.

European Performance Spot allo stato attuale

Inghilterra: Liverpool

Spagna: Real Betis

Chi altro si qualificherà alla fase campionato 2026/27?

I 36 posti per la fase campionato 2026/27 saranno determinati come segue:

Vincitrice UEFA Champions League 2025/26 (1)

Vincitrice UEFA Europa League 2025/26 (1)

Inghilterra (4)

Italia (4)

Spagna (4)

Germania (4)

Francia (3)

Paesi Bassi (2)

Portogallo (1)

Belgio (1)

Cechia (1)

Turchia (1)

European Performance Spot (2)

Turni di qualificazione – percorso Campioni (5)

Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2)

Questo articolo è aggiornato ogni lunedì e ogni venerdì mattina nel corso delle settimane di gara delle competizioni per club UEFA maschili.