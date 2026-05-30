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Paris - Arsenal 1-1 (4-3 dcr): il Paris rivince la Champions League

sabato 30 maggio 2026

La squadra di Luis Enrique difende il titolo trionfando ai calci di rigore dopo 120 minuti sull'1-1.

Marquinhos alza la coppa per il Paris
Marquinhos alza la coppa per il Paris AFP via Getty Images

Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal ai calci di rigore e si aggiudica la finale di UEFA Champions League 2025/26 alla Puskás Aréna di Budapest.

I momenti chiave

6': Havertz porta subito in vantaggio l'Arsenal
65': Dembélé pareggia su rigore
77': palo esterno di Kvaratskhelia
89': Vitinha calcia sulla parte alta della rete
Rigori: sbagliano Eze, Nuno Mendes e Gabriel

La partita in breve: il Paris mantiene la calma e rialza la coppa

I Gunners, freschi vincitori della Premier League dopo 22 anni, non perdono tempo a passare in vantaggio. Leandro Trossard intercetta un rinvio e Kai Havertz, autore del gol che ha deciso la finale del 2021 a favore del Chelsea contro il Manchester City, si invola verso la porta e batte di potenza Matvei Safonov da posizione defilata.

I detentori del titolo non si scompongono e dominano il resto del primo tempo, ma la difesa dell'Arsenal, superbamente guidata da Gabriel e William Saliba, non concede occasioni nitide: la frustrazione del Paris Saint-Germain è evidente dai tiri da fuori area di Ousmane Dembélé e Désiré Doué che terminano sopra la traversa. ﻿La squadra di Mikel Arteta ha addirittura la possibilità di raddoppiare, ma un provvidenziale intervento di Marquinhos nega la doppietta ad Havertz.

Kai Havertz dopo il gol del vantaggio dell'Arsenal.
Kai Havertz dopo il gol del vantaggio dell'Arsenal.Getty Images

L'Arsenal, che ha subito solo sei gol prima di stasera, sa che il decimo clean sheet della stagione gli permetterebbe di eguagliare un record e soprattutto di vincere il suo primo titolo, ma al 65' Cristhian Mosquera atterra Khvicha Kvaratskhelia in area dopo un bello scambio e Dembélé spiazza David Raya dal dischetto, ristabilendo la parità.

La squadra di Luis Enrique continua a manovrare con pazienza ma si procura l'occasione ﻿successiva in contropiede con Kvaratskhelia, che batte a rete ma colpisce il palo esterno dopo una deviazione di Myles Lewis-Skelly. Seguono due conclusioni di poco fuori bersaglio di Vitinha e del subentrato Gonçalo Ramos, ma il PSG non riesce a evitare i tempi supplementari: era dal 2016 che la finale non proseguiva oltre i 90 minuti.

Ousmane Dembélé dopo il gol del pareggio
Ousmane Dembélé dopo il gol del pareggioUEFA via Getty Images

La gara prosegue sulla stessa falsariga: il Paris Saint-Germain domina nel possesso palla ma crea poche occasioni: tutto si deciderà ai calci di rigore come 10 anni fa. A sbagliare per primo sul terzo tiro è Eberechi Eze, che calcia a lato, ma Nuno Mendes si fa subito ipnotizzare da David Raya. Dopo la trasformazione del quinto tiro del PSG, Gabriel spara alto e permette alla formazione transalpina di difendere il titolo: l'ultima squadra a riuscirci era stata il Real Madrid nel 2018.

La finale minuto per minuto

Formazioni

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi 106'), Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Zaïre-Emery 95'), Vitinha (Lucas Beraldo 106'), João Neves; Doué, Dembélé (Gonçalo Ramos 90'+6), Kvaratskhelia (Barcola 83')

Arsenal: Raya; Mosquera (Timber 66'), Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 91'); Saka (Madueke 83'), Ødegaard (Gyökeres 67'), Trossard (Martinelli 83'); Havertz (Eze 91')

Tutta l'emozione di Matvey Safonov
Tutta l'emozione di Matvey SafonovGetty Images

PlayStation® Player of the Match: Vitinha (Paris)

"Vitinha è stato il migliore in campo del Paris Saint-Germain e in assoluto: ha preso in mano le redini del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, spingendo la squadra in avanti e dettando i ritmi. Davvero un'ottima prestazione per il centrocampista portoghese".
Osservatori tecnici UEFA

Prossime partite

Il Paris affronterà l'Aston Villa, vincitore della UEFA Europa League, in Supercoppa UEFA a Salisburgo il 12 agosto.

La UEFA Champions League 2026/27 inizia a luglio con il primo turno di qualificazione. Sia il Paris Saint-Germain che l'Arsenal accederanno direttamente dalla fase campionato, che verrà sorteggiata il 27 agosto.

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