Supercoppa UEFA 2026 a Salisburgo: tutto quello che c'è da sapere

La Supercoppa UEFA 2026 vedrà affrontarsi le squadre vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League.

Storia della Supercoppa

Quando si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2026 si giocherà mercoledì 12 agosto 2026 alle ore 21:00 CET.

Dove si disputerà la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2026 si disputerà allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria.

Sarà la prima finale di un torneo UEFA per club che si giocherà in questo stadio. L'impianto ha ospitato tre partite di UEFA EURO 2008, torneo che l’Austria ha co-organizzato con la vicina Svizzera. Lo stadio ospita le partite dell’FC Salzburg, squadra che nelle ultime stagioni ha partecipato regolarmente alla Champions League, ma che è stata eliminata al termine della fase campionato di questa edizione di Europa League.

Questo sarà il 14° stadio diverso a ospitare la Supercoppa UEFA da quando l'evento ha lasciato Montecarlo, sua sede storica, dopo Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Pireo (2023), Varsavia (2024) e Udine (2025)

Nella Supercoppa UEFA del 2025 giocata a Udine, il Paris, vincitore della UEFA Champions League, ha rimontato lo svantaggio di 2-0 e battuto ai calci di rigore il Tottenham, vincitore della UEFA Europa League.

Supercoppa UEFA: Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr)

Cos'è la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA è una competizione annuale disputata tra i vincitori della Champions League e dell'Europa League. La competizione è stata ideata dal giornalista olandese Anton Witkamp per determinare in modo definitivo il club migliore d'Europa.

I detentori della Coppa dei Campioni/Champions League hanno sempre partecipato, affrontando i vincitori della Coppa delle Coppe (1973–99) o della Coppa UEFA/Europa League (dal 2000).

Che aspetto ha il trofeo della Supercoppa UEFA?

Il trofeo della Supercoppa UEFA UEFA via Getty Images

Il trofeo della Supercoppa UEFA è alto 58 cm e pesa 12,2 kg.

Realizzato dal Gruppo IACO, il modello attuale è in uso dal 2006, ma mantiene il design di base del suo predecessore. La classica coppa è sostenuta da una base leggermente attorcigliata come una matassa di lana, mentre due bracci offrono ai vincitori lo spazio sufficiente per afferrarla saldamente mentre compiono il giro d’onore.

I vincitori hanno diritto a una replica, a condizione che non superi i quattro quinti delle dimensioni dell'originale

Sei grandi gol della Supercoppa

Come posso acquistare i biglietti della Supercoppa UEFA?

Le informazioni relative alla vendita dei biglietti saranno rese disponibili nella seconda metà di maggio 2026.

Cos'altro c'è da sapere?

Se al termine dei tempi regolamentari il punteggio è in parità, la partita passerà direttamente ai calci di rigore. Non si giocheranno i tempi supplementari.