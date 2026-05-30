Il Paris trionfa in finale di Champions League: conosciamo i vincitori del 2025/26

Il Paris Saint-Germain ha difeso il titolo in UEFA Champions League vincendo ai rigori contro l'Arsenal alla Puskás Aréna di Budapest

Alex Clementson, reporter di UEFA.com, ripercorre il cammino dei campioni d'Europa, analizza il loro assetto tattico e individua i momenti chiave della loro trionfale stagione.

Il cammino del PSG

Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-4 tot. contro Monaco

Ottavi di finale: 8-2 tot. contro Chelsea

Quarti di finale: 4-0 contro Liverpool

Semifinale: 6-5 tot. contro Bayern

Finale: 1-1 contro Arsenal (4-3 dcr)﻿

﻿Perché può vincere la competizione

La difesa del titolo del Paris Saint-Germain è iniziata alla grande, con le vittorie consecutive contro Atalanta, Barcellona e Leverkusen nella fase campionato. Poi, però, sono arrivate le sconfitte contro Bayern e Sporting CP e i pareggi contro Athletic Club e Newcastle.

Con questi risultati altalenanti, il PSG è arrivato undicesimo e ha dovuto giocare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, superati con un risicato 5-4 complessivo contro il Monaco. Nella fase decisiva della competizione il Paris Saint-Germain è tornato ai suoi livelli migliori, con un 8-2 complessivo contro il Chelsea agli ottavi di finale e un 4-0 complessivo contro il Liverpool ai quarti.

Quindi ha superato una delle semifinali più memorabili della competizione contro il Bayern, mettend in mostra la sua potenza e qualificandosi grazie a un 6-5 complessivo. In finale contro l'Arsenal, il Paris è passato in svantaggio ma poi ha pareggiato su rigore con Ousmane Dembélé, trionfando successivamente ai tiri dal dischetto.

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Perché ha vinto

La fiducia acquisita con la vittoria del primo titolo un anno fa ha spinto il Paris Saint-Germain fino a Budapest, dove è diventato la seconda squadra a difendere il titolo nell'era della UEFA Champions League. Nonostante un'altra fase campionato incostante, gli ampi i successi contro Chelsea e Liverpool sono serviti a ricordare il talento, la dinamicità e l'infaticabilità dei giocatori.

I leader della squadra Miglrio marcatore: Khvicha Kvaratskhelia (10)

Assist: Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia (6)

Distanza percorsa: Vitinha (190,8 km)

Velocità massima: Lucas Hernández (39,6 km/h)

Maggior numero di minuti: Willian Pacho (1560)

Miglior giocatore Fantasy: Khvicha Kvaratskhelia (121)

Come ha giocato

Luis Enrique ha trasformato il Paris Saint-Germain in una delle più grandi squadre dell'era moderna. Marquinhos e Willian Pacho hanno offerto solide basi in difesa, consentendo ai terzini Nuno Mendes e Achraf Hakimi di giocare come centrocampisti ed esterni aggiunti. Vitinha e João Neves hanno dettato i ritmi a centrocampo, mentre Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia sono sempre stati pericolosi in attacco.

Allenatore: Luis Enrique

L'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid ha vinto nove trofei durante il suo triennio di successo in blaugrana, per poi portare la Spagna alle semifinali di EURO 2020 e alla finale di Nations League 2021. Nella sua prima stagione a Parigi ha conquistato due titoli nazionali, mentre nel 2024/25 ha guidato il PSG alla sua prima Champions League in un'annata che ha compreso anche la Ligue 1 e la Coppa di Francia. Nel 2025/26 sono arrivati un altro trionfo in campionato e un altro in Europa.

Il rigore di Ousmane Dembélé ha portato la finale ai tempi supplementari PA Images via Getty Images

Giocatore chiave: Ousmane Dembélé

Anche se gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere le vette della scorsa stagione, l'ex Dortmund e Barcellona è stato nuovamente decisivo in fase realizzativa, segnando il gol del pareggio su rigore che ha portato la finale ai tempi supplementari. Il Pallone d'Oro è stato un punto di riferimento in attacco e ha sempre tirato fuori il meglio dai compagni, segnando anche quando contava di più.

Lo sapevi?

Il Paris Saint-Germain è il secondo club nell'era della Champions League a difendere il titolo dopo il Real Madrid, che ne ha conquistati tre di fila tra il 2016 e il 2018.