Anteprima Champions League, Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Paris ospita il Bayern nella semifinale di andata di UEFA Champions League martedì 28 aprile.

La partita in breve Quando: martedì 28 aprile (21:00 CET)

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League

Chi: i campioni in carica contro i sei volte campioni

Come seguire: segui l'avvicinamento e la copertura in diretta qui!

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

Paris e Bayern stanno vivendo una stagione da sogno e, dopo aver superato rispettivamente Liverpool e Real Madrid ai quarti di finale, si preparano ad un'altra sfida epica. Con entrambe le squadre che hanno segnato 38 gol nella competizione, superando ogni altra contendente, è difficile non entusiasmarsi per questa partita.

Per raggiungere la seconda finale consecutiva, il Paris dovrà superare la squadra che le ha dato più problemi nelle ultime stagioni. Considerando, infatti, la vittoria per 2-1 del Bayern alla quarta giornata della fase campionato, sono cinque le vittorie consecutive dei campioni di Germania contro i detentori della Champions League.

Tuttavia, il Paris può ripercorrere il cammino della scorsa stagione: la squadra di Luis Enrique era stata sconfitta 2-0 dall'Arsenal alla seconda giornata della fase campionato 2024/25 ma, dopo aver cambiato marcia nella fase a eliminazione diretta, ha superato i Gunners con un 3-1 complessivo in semifinale.

Questa sfida offrirà spettacolo e duelli affascinanti in ogni zona del campo: uno su tutti, quello tra Marquinhos, che eguaglierà il record brasiliano di Roberto Carlos di 120 presenze in Champions League, e Harry Kane, che ha segnato nelle sue ultime cinque presenze nella competizione e ha già raggiunto il suo record personale di 12 gol in Champions League.

Highlights: Paris - Bayern München 1-2

Probabili formazioni

A seguire

Stato di forma

Paris

Forma: VSVVVV (a partire dalla gara più recente)

Ultima partita: Paris - Nantes 0-3, 22/04, Ligue 1

Bayern

Forma: VVVVVV

Ultima partita: Leverkusen - Bayern München 0-2, 22/04, Coppa di Germania

Il cammino del Paris Saint-Germain verso le semifinali di Champions League: tutti i gol

Le parole dei protagonisti

Luis Enrique, allenatore Paris: "La scorsa stagione non eravamo i favoriti alla vittoria della Champions League perché eravamo una squadra troppo giovane. Ora siamo i campioni e dobbiamo continuare a crescere. È questo il nostro obiettivo".

Ousmane Dembélé, attaccante Paris: "Penso che siamo allo stesso livello della scorsa stagione. Abbiamo un'incredibile voglia di vincere trofei: cercheremo di arrivare fino in fondo giocando come sappiamo".

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Il Paris Saint-Germain in Champions League... È campione in carica e questa sarà la sfida più difficile, ma non vogliamo fermarci qui. Queste settimane saranno decisive per la nostra stagione, non vediamo l'ora di affrontarle, ma sappiamo anche quanto sarà difficile. Abbiamo fiducia in noi stessi e questo nel calcio vale molto".

Joshua Kimmich, centrocampista Bayern: "Abbiamo raggiunto le semifinali con due vittorie contro il Real Madrid. Credo che in questa semifinale si affronteranno le due squadre più forti d'Europa".