Statistiche e temi delle semifinali di andata di Champions League
lunedì 20 aprile 2026
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Guida alle semifinali di andata di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
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Il Paris Saint-Germain e diversi suoi giocatori sono a un passo dall'entrare nella storia, ma prima dovranno superare la difficile prova contro il Bayern Monaco, mentre l'Atletico Madrid affronta un Arsenal che l'ha battuto sonoramente nella fase campionato.
Leggiamo insieme le principali statistiche delle semifinali di andata.
Calci di inizio ore 21:00 CET.
Martedì 28 aprile
- Questo è il sedicesimo confronto tra Paris Saint-Germain e Bayern, sempre in Champions League. Il Bayern è in vantaggio per 9-6 e ha vinto gli ultimi cinque, compreso il 2-1 a Parigi alla quarta giornata di questa edizione. Per quanto riguarda le tre sfide a eliminazione diretta, il Bayern si è imposto nella finale del 2020 (1-0) e agli ottavi del 2022/23 (3-0 tot.), mentre il Paris ha avuto la meglio ai quarti del 2020/21 grazie alla regola dei gol in trasferta dopo un 3-3 complessivo.
- Il Paris Saint-Germain ha vinto solo tre delle ultime 11 partite contro squadre tedesche (P2 S6).
- Il Paris affronta una squadra tedesca in semifinale di Champions League per la terza volta, dopo aver battuto il Lipsia per 3-0 in gara unica nel 2019/20 e aver perso con un 2-0 complessivo contro il Borussia Dortmund nel 2023/24.
- Il club della capitale francese è in semifinale per la terza stagione consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima da nessuna connazionale né in Coppa dei Campioni né in Champions League. Finora il Paris ha disputato cinque semifinali di Champions League, vincendone due e perdendone tre.
- Un'eventuale vittoria sarebbe la numero 100 in Champions League per il Paris Saint-Germain, che diventerebbe il primo club francese a raggiungere questo traguardo; la prima vittoria nella competizione è stata proprio un 2-0 casalingo contro il Bayern nella fase a gironi del 1994/95.
- Marquinhos si prepara alla 120esima presenza in Champions League e a eguagliare il record brasiliano attualmente detenuto da Roberto Carlos.
- Nuno Mendes (23 anni e 313 giorni) potrebbe diventare il più giovane giocatore portoghese a raggiungere le 50 presenze in Champions League, battendo il record di Cristiano Ronaldo (24 anni e 83 giorni).
- Il Bayern ha vinto 14 delle ultime 16 partite contro avversarie francesi (S2) e ha anche vinto sei delle ultime sette trasferte (S1).
- Il Bayern ha vinto cinque dei sette precedenti doppi confronti contro squadre francesi e anche tutti e tre i precedenti incontri in gara unica, compresa l'unica semifinale UEFA disputata in precedenza contro un club transalpino: 3-0 contro il Lione in Champions League 2019/20.
- La squadra bavarese ha raggiunto la sua 22esima semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League e finora ha un bilancio di 11 passaggi del turno su 21. Delle ultime sei, però, ne ha superata solo una, quella del 2019/20 contro il Lione: questo significa che ha perso le ultime cinque semifinali disputate su due gare.
- Harry Kane ha totalizzato il suo miglior bottino nella stagione 2025/26 con 12 reti, una in più del 2024/25. Il suo totale è anche il record assoluto per un giocatore inglese in una singola edizione del torneo.
- Harry Kane ha segnato in cinque partite consecutive di Champions League per la prima volta in carriera. L'unico altro giocatore inglese ad esserci riuscito è stato Steven Gerrard nella stagione 2007/08.
Mercoledì 29 aprile
- Questo è solo il quarto incontro tra Atletico Madrid e Arsenal dopo la vittoria complessiva dell'Atletico per 2-1 nelle semifinali di Europa League 2017/18 (1-1 a Londra, 1-0 a Madrid) e la vittoria casalinga dell'Arsenal per 4-0 alla terza giornata di questa edizione.
- L'Atletico Madrid ha vinto solo due delle ultime 12 partite europee contro squadre inglesi (P2 S8) ma ne ha perse solo due delle 18 precedenti a Madrid (V9 P7).
- L'Atletico Madrid ha vinto 11 dei 15 precedenti doppi confronti con le squadre inglesi, comprese tutte e tre le semifinali: contro il Liverpool in Europa League 2009/10, il Chelsea in Champions League 2013/14 e l'Arsenal in Europa League 2017/18.
- La squadra spagnola ha raggiunto la sua settima semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League, con un bilancio di tre passaggi del turno e tre eliminazioni. L'ultima disputata risale alla stagione 2016/17, quando ha perso complessivamente 4-2 contro il Real Madrid, mentre l'ultimo successo è del 2015/16 contro il Bayern Monaco grazie alla regola dei gol in trasferta.
- Con 34 gol, l'Atletico Madrid ha battuto il suo record di marcature in una sola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League (considerando tutti i turni). Il precedente era di 26, stabilito nella stagione 2013/14.
- L'Arsenal ha vinto le ultime sette partite di Champions League contro squadre spagnole, l'ultima delle quali 4-0 contro l'Atlético alla terza giornata. È la prima squadra nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a vincere sette gare consecutive contro squadre spagnole. Inoltre vinto le ultime quattro trasferte di Champions League in Spagna.
- L'Arsenal ha vinto cinque e perso quattro dei nove precedenti doppi confronti di Champions League contro squadre spagnole. Questa è la sua seconda semifinale del torneo contro un club spagnolo dopo quella vinta complessivamente 1-0 contro il Villarreal nella stagione 2005/06.
- L'Arsenal ha raggiunto le semifinali di Champions League per la seconda stagione consecutiva (non era mai successo) e la quarta in assoluto. Dopo aver eliminato il Villarreal nel 2005/06, ha perso contro il Manchester United nel 2008/09 e il Paris Saint-Germain la scorsa stagione.
- La squadra londinese rimane l'unica imbattuta in questa Champions League (V10 P2). Andando ancora più indietro nel tempo, ha perso solo due delle ultime 22 partite del torneo (V17 P3).
- L'Arsenal ha perso solo una delle ultime 11 trasferte di Champions League (V9 1P).
Le prossime date della Champions League
Semifinali di ritorno: 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)