Semifinaliste di Champions League: il bilancio in semifinale e le sfide memorabili

Le quattro squadre ancora in corsa nella ﻿UEFA Champions League 2025/26 hanno un'esperienza di tutto rispetto nelle semifinali della competizione.

Ripercorriamo i loro precedenti nelle semifinali della massima competizione calcistica europea, dove solo il Bayern si presenta alla sfida con un bilancio in positivo.

Semifinaliste: bilancio scontri diretti

Semifinali in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 3

Qualificazioni: 1 (ultima: 2005/06 – 1-0tot. contro Villarreal)

Eliminazioni: 2 (ultima: 2024/25 – 1-3tot. contro Paris)

Semifinale memorabile: contro Villarreal, 2005/06

Al 41° minuto Kolo Touré devia in rete un cross rasoterra di Aleksander Hleb, regalando alla squadra di Arsène Wenger un vantaggio minimo da portare in Spagna per la partita di ritorno. Poi la difesa dei Gunners fa il resto – ma per un soffio. A fine gara l'Arsenal deve ringraziare il portiere Jens Lehmann: il numero uno tedesco para un rigore di Juan Roman Riquelme all’ultimo minuto, consentendo agli inglesi di qualificarsi per la sua unica finale di Champions League disputata fino ad allora.

Semifinali Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 6

Qualificazioni: 3 (ultima: 2015/16 – 2-2tot. contro Bayern, vittoria Atleti per i gol in trasferta)

Eliminazioni: 3 (ultima: 2016/17 – 2-4tot. contro Real Madrid)

Semifinale memorabile: contro Chelsea, 2013/14

Il Chelsea di José Mourinho parte favorito per la qualificazione in finale dopo il pareggio a reti inviolate nella partita di andata a Madrid. Diego Simeone, alla sua prima esperienza alla guida dell’Atleti nelle semifinali di Champions League, conduce la sua squadra a una sensazionale vittoria per 3-1 nella partita di ritorno. Fernando Torres segna contro la sua ex squadra, ma le sorti della partita cambiano quando Adrián López pareggia pochi secondi prima dell’intervallo. Un rigore di Diego Costa e un gol di Arda Turan sanciscono la prima qualificazione alla finale della competizione in 40 anni.

Semifinali: statistiche

Semifinali Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 21

Qualificazioni: 11 (ultima: 2019/20 – 3-0 contro Lyon)

Eliminazioni: 10 (ultima: 2023/24 – 3-4tot. contro Real Madrid)

Semifinale memorabile: contro Barcelona, 2012/13

La vittoria per 7-0 del Bayern tra andata e ritorno contro il Barça, rimane ancora oggi quella col margine più ampio in una semifinale di Champions League, con la squadra di Jupp Heynckes, che schierava Manuel Neuer in porta, impenetrabile in entrambe le partite. Thomas Müller apre e chiude le marcature nell'agevole vittoria per 4-0 dell'andata a Monaco – gli altri gol sono segnati da Mario Gomez e Arjen Robben. La squadra bavarese segna altre tre reti nel secondo tempo del ritorno, con Robben e Müller nuovamente a segno, aggiudicandosi così una finale tutta tedesca contro il Dortmund allo stadio di Wembley.

Semifinali Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 5

Qualificazioni: 2 (ultima: 2024/25 – 3-1tot. contro Arsenal)

Eliminazioni: 3 (ultima: 2023/24 – 0-2tot. contro Dortmund)

Semifinale memorabile: contro Arsenal, 2024/25

Il Paris si assicura per la seconda volta un posto nella finale di Champions League grazie a due vittorie sull'Arsenal. Ousmane Dembélé devia in rete un cross rasoterra di Khvicha Kvaratskhelia al quarto minuto, regalando alla squadra di Luis Enrique la vittoria a Londra, mentre nel ritorno Fabián Ruiz (27') e Achraf Hakimi (72') sigillano la qualificazione alla finale di Monaco di Baviera, dove poi il PSG avrebbe sollevato il trofeo per la prima volta nella sua storia con una vittoria record per 5-0 contro l'Inter.