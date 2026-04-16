Semifinali di Champions League: guida alle squadre
giovedì 16 aprile 2026
Intro articolo
Perché può vincere, stile di gioco, giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
La UEFA Champions League 2025/26 prosegue con quattro squadre ancora in corsa per la finale a Budapest. Ecco il profilo delle semifinaliste.
Semifinali Champions League
ANDATA
Martedì 28 aprile
Paris - Bayern München
Mercoledì 29 aprile
Atleti - Arsenal
RITORNO
Martedì 5 maggio
Arsenal - Atleti
Mercoledì 6 maggio
Bayern München - Paris
Calcio d'inizio ore 21:00 CET
Arsenal (ENG)
Fase campionato: V8 P0 S0 GF23 GS4 (1° posto)
Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Leverkusen
Quarti di finale: 1-0 tot. contro Sporting CP
Miglior giocatore Fantasy Football: Gabriel Martinelli (65)
Ranking UEFA: 7°
Scorsa stagione: semifinale (S1-3tot. contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2005/06)
Perché può vincere la competizione
Nelle ultime tre stagioni, sia in campionato che in Champions League, l’Arsenal ha registrato un miglioramento costante e ora sembra poter puntare alla vittoria della competizione grazie all'esperienza maturata. Due anni fa i Gunners sono arrivati ai quarti di finale; l'anno scorso sono stati eliminati in semifinale. Il prossimo traguardo è la finale del 2026 a Budapest. Se ci arriveranno, la squadra di Mikel Arteta ha la tenacia e la potenza di fuoco necessarie per sollevare il trofeo.
Come gioca
Impenetrabile in difesa, letale sui calci piazzati e capace di segnare da ogni angolazione. La squadra di Arteta è in grado di vincere in mille modi diversi, grazie a una difesa che subisce in media un gol ogni due partite. Ma il fatto che ben 12 giocatori di movimento abbiano segnato, dimostra che l’Arsenal è ben più di una semplice squadra solida in difesa. In attacco, Viktor Gyökeres è il tassello mancante del puzzle per liberare tutta la velocità e l’abilità tecnica dei compagni che lo circondano.
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
Lo sapevi?
L'Arsenal rimane l'unica squadra imbattuta nella competizione in questa stagione, con dieci vittorie e due pareggi in 12 partite. Andando ancora più indietro, ha perso solo due delle ultime 22 partite di Champions League (17 vittorie e 3 pareggi).
Atlético de Madrid (ESP)
Fase campionato: V4 P1 S3 GS17 GS15 (14° posto)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 7-4 tot. contro Club Brugge
Ottavi di finale: 7-5 tot. contro Tottenham
Quarti di finale: 3-2tot. contro Barcelona
Miglior giocatore Fantasy Football: Julián Alvarez (88)
Ranking UEFA: 10°
Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2tot., S2-4dcr contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Perché può vincere la competizione
L'Atletico sta vivendo una delle sue stagioni più prolifiche, grazie a una rosa ampia e a giocatori versatili come Marcos Llorente e Antoine Griezmann. Questo offre a Diego Simeone un vantaggio in questa stagione, poiché gli ha permesso di adottare diverse strategie di gioco durante la fase a eliminazione diretta. Inoltre, sebbene Julián Álvarez sia il loro asso nella manica, la squadra non fa affidamento su un unico giocatore in attacco, dato che in questa stagione sono ben 12 i giocatori ad aver segnato in Champions League.
Come gioca
Con uno stile di gioco basato sull'organizzazione difensiva e su un forte pressing dopo la perdita del possesso palla, l'Atleti può ricorrere a diverse formazioni, sebbene il 4-4-2 costituisca la base. In questo sistema versatile, che consente una certa flessibilità posizionale, la squadra di Simeone in questa stagione presenta un movimento di palla più sofisticato e rapido, che permette di sfruttare al meglio i propri attaccanti. In questo sistema, giocatori come Griezmann sono fondamentali grazie alla loro capacità di leggere il gioco e fornire opzioni diverse nella fase di costruzione.
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Julián Alvarez
Lo sapevi?
Julián Álvarez ha segnato 15 gol nelle ultime 19 partite di Champions League disputate prima della semifinale.
Bayern München (GER)
Fase campionato: V7 P0 S1 GF22 GS8 (2° posto)
Ottavi di finale: 10-2 tot. contro Atalanta
Quarti di finale: 6-4tot. contro Real Madrid
Miglior giocatore Fantasy Football: Harry Kane (88)
Ranking UEFA: 1°
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Perché può vincere la competizione
Con la loro aura di invincibilità ritrovata, la seconda stagione del Bayern sotto la guida di Vincent Kompany sta riportando alla memoria dei tifosi le campagne trionfali culminate col triplete sotto Jupp Heynckes e Hansi Flick. Luis Díaz e Michael Olise sono i nuovi Franck Ribéry e Arjen Robben, mentre Harry Kane sta vivendo la sua migliore stagione in carriera dal punto di vista dei gol. Con il Bayern che segna a un ritmo da record, si ha la sensazione che l'unica cosa che possa fermare la sua corsa verso il settimo titolo sia la stessa che lo ha fermato la scorsa stagione: gli infortuni.
Come gioca
Nella seconda stagione con Kompany in panchina, il Bayern ha aggiunto una nuova dimensione al proprio gioco fluido. Una struttura radicata nel collaudato 4-2-3-1 del Bayern che si trasforma in una varietà di sistemi per contrastare la copertura degli avversari: è un concetto ben calibrato che si affida alle giocate di Joshua Kimmich e ai gol di Kane, sfruttando al contempo il talento devastante di giocatori come Olise e Luis Díaz sulle fasce.
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
Lo sapevi?
Kane, autore di 16 gol nelle ultime 15 partite di Champions League prima delle semifinali, ha segnato nella trasferta dei quarti di finale del Bayern in ciascuna delle ultime due stagioni di questa competizione: contro l'Arsenal nel 2023/24 e contro l'Inter nel 2024/25.
Paris (FRA)
Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-4 tot. contro Monaco
Ottavi di finale: 8-2 tot. contro Chelsea
Quarti di finale: 4-0 contro Liverpool
Miglior giocatore Fantasy Football: Khvicha Kvaratskhelia (99)
Ranking UEFA: 5°
Scorsa stagione: campione (V5-0 - Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2024/25)
Perché può vincere la competizione
I dubbi sulla capacità del Paris di vincere la Champions League sono stati spazzati via in modo categorico lo scorso maggio, e la fiducia derivante dal trionfo della scorsa stagione li ha portati fino alle semifinali. Sebbene la squadra abbia disputato una fase campionato altalenante, la vittoria complessiva per 8-2 sul Chelsea negli ottavi di finale e il 4-0 complessivo sul Liverpool ai quarti, è servita a ricordare al momento giusto la sua potenza offensiva. Quando riesce a fondere insieme i principi della sua filosofia di gioco – genialità individuale, movimento perpetuo e instancabile impegno – il Paris rimane in grado di travolgere le migliori squadre d'Europa.
Come gioca
Luis Enrique ha trasformato il Paris in una delle big dell'era moderna. Marquinhos e Willian Pacho costituiscono le fondamenta difensive, consentendo ai loro terzini titolari, Nuno Mendes e Achraf Hakimi, di agire come ali e centrocampisti ausiliari. Vitinha e João Neves sono i metronomi a centrocampo, mentre Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia sono presenze letali in tutta la linea d'attacco.
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Ousmane Dembélé
Lo sapevi?
Il Paris ha raggiunto la semifinale per la terza stagione consecutiva - primato che nessun club francese ha mai raggiunto in Coppa dei Campioni/Champions League.
Coefficienti UEFA aggiornati alla fine dei quarti di finale.