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Semifinali di Champions League: bilancio dei precedenti contro le prossime avversarie

mercoledì 15 aprile 2026

Come si sono comportate le semifinaliste contro le prossime avversarie e le possibili rivali in finale a Budapest?

Arsenal e Atleti si sono incontrate nella fase campionato di questa stagione
Arsenal e Atleti si sono incontrate nella fase campionato di questa stagione Arsenal FC via Getty Images

Le semifinali della UEFA Champions League 2025/26 sono state definite: passiamo in rassegna le avversarie di ciascuna squadra e ripercorriamo i precedenti.

Analizziamo inoltre chi potrebbe affrontare ciascuna squadra in finale e il bilancio dei precedenti contro i possibili avversari nella sfida decisiva di Budapest.

Semifinali di Champions League

ANDATA

Martedì 28 aprile
ParisSaint-Germain - Bayern München

Mercoledì 29 aprile
Atlético de Madrid - Arsenal

RITORNO

Martedì 5 maggio
Arsenal - Atlético de Madrid

Mercoledì 6 maggio
Bayern München - Paris Saint-Germain

Fischio d'inizio alle 21:00 CET

*BRACKET*
*BRACKET*

Arsenal

Semifinale
Atleti G3 V1 P1 S1 GF5 GS2

Finale fase campionato
Bayern G15 V4 P3 S8 GF18 GS31
Paris G7 V2 P3 S2 GF8 GS7

Highlights fase campionato: Arsenal - Atleti 4-0

Atleti

Semifinali
Arsenal G3 V1 P1 S1 GF2 GS5

Finale
Bayern G8 V2 P2 S4 GF5 GS13
Paris G1 V1 P0 S0 GF2 GS1

Bayern München

Semifinali
Paris G15 V9 P0 S6 GF21 GS16

Finale
Arsenal G15 V8 P3 S4 GF31 GS18
Atleti G8 V4 P2 S2 GF13 GS5

Paris

Semifinali
Bayern G15 V6 P0 S9 GF16 GS21

Finale
Arsenal G7 V2 P3 S2 GF7 GS8
Atleti G1 V0 P0 S1 GF1 GS2

Ritorno semifinali 2024/25: Paris - Arsenal 2-1

*Solo competizioni UEFA

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