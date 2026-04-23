Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Atleti ospita l'Arsenal nella semifinale di andata di UEFA Champions League mercoledì 29 aprile.

La partita in breve Quando: mercoledì 29 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League

Chi: i tre volte vicecampioni contro i finalisti del 2006

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Cosa devi sapere?

L'Atletico Madrid ha vinto 11 delle 15 doppie sfide precedenti contro squadre inglesi, comprese tre semifinali su tre, ma l'Arsenal lo ha battuto con un netto 4-0 in questa fase campionato ed è ai vertici della Premier League.

La partita propone un affascinante duello tra due squadre che negli ultimi anni giocano un calcio diverso da quello che le ha sempre caratterizzate. L'Atletico Madrid ha segnato ben 34 gol in questa stagione, miglior risultato di sempre in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League. L'Arsenal, dal canto suo, si è dimostrato molto solido in difesa, subendo solo cinque gol in 12 partite.

Anche i loro quarti di finale sono stati agli antipodi. La sfida tra Atletico e Barcellona è stata un'altalena di emozioni: dopo aver vinto 2-0 all'andata, l'undici di Diego Simeone si è ritrovato sotto di due gol al ritorno, ma poi ha accorciato con il gol decisivo di Ademola Lookman. L'Arsenal, per contro, ha vinto 1-0 sul campo dello Sporting CP con gol in extremis di Kai Havertz e ha difeso lo 0-0 a Londra.

Highlights fase campionato: Arsenal - Atleti 4-0

Dati e statistiche sulla partita

Probabili formazioni

﻿A seguire

Stato di forma

Atleti

Forma: SPSSVS

Ultima partita: Elche - Atleti 3-2, 22/04, Liga

Arsenal

Forma: SPSVSS

Ultima partita: Man City - Arsenal 2-1, 19/04, Premier League

Il cammino dell'Atleti verso le semifinali di Champions League: tutti i gol

Le parole dal campo

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Affrontiamo la semifinale con tutto il nostro entusiasmo. Conosciamo i nostri punti di forza e quelli deboli. Abbiamo grande fiducia in ciò che facciamo, siamo pronti e andremo a caccia di ciò che inseguiamo da tanti anni".

Antoine Griezmann, attaccante Atleti: "Non importa chi affrontiamo, l'importante è che siamo ancora in corsa. È stata una sfida importante e difficile [contro il Barcellona] contro una squadra fantastica che gioca benissimo. È stata una lotta, ma siamo ancora in gioco".

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "È un momento importantissimo [la semifinale per due anni consecutivi]. È la prima volta in 140 anni di storia, essere tra le ultime quattro squadre è davvero speciale. Bisogna meritarselo e lavorare sodo".

Gabriel Martinelli, attaccante Arsenal: "Crediamo in noi stessi, conosciamo le qualità che abbiamo. Li abbiamo battuti nella fase a gironi, ma sarà una partita completamente diversa".

Declan Rice, centrocampista Arsenal: "Abbiamo giocato contro l'Atletico ed è stata una bella partita, sappiamo cosa aspettarci. Non vediamo l'ora che arrivino le prossime due settimane."