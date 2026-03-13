Ottavi di Champions League: statistiche chiave e cosa guardare nelle gare di ritorno
venerdì 13 marzo 2026
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Tutti i numeri e le statistiche sulle gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
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Ecco le statistiche chiave di ogni partita, con la qualificazione ai quarti di finale in palio.
Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente.
Martedì 17 marzo
Sporting CP - Bodø/Glimt (18:45 CET)
- Lo Sporting CP ha perso entrambi i precedenti ottavi di finale di Champions League disputati: contro il Bayern München nel 2008/09 e contro il Manchester City nel 2021/22. Il club di Lisbona ha raggiunto i quarti di finale della competizione solo una volta, nella Coppa dei Campioni 1982/83.
- Lo Sporting è riuscito a ribaltare uno svantaggio di tre gol in una competizione UEFA una sola volta: nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1963/64, quando perse 4-1 all’andata contro il Manchester United, ma vinse 5-0 al ritorno, conquistando poi il trofeo.
- Lo Sporting CP ha vinto tutte e tre le precedenti partite UEFA in casa contro squadre norvegesi senza subire gol e ha vinto anche tutte e quattro le gare interne disputate in questa stagione di Champions League.
- La squadra portoghese non segna da cinque partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di Champions League.
- Il Bodø/Glimt punta a diventare la prima squadra norvegese a raggiungere i quarti di finale di Champions League dai tempi del Rosenborg nel 1996/97.
- La squadra norvegese ha vinto sette delle ultime nove sfide UEFA su doppio confronto e tutte e cinque le precedenti in cui aveva un vantaggio di tre gol dopo la gara d’andata in casa.
- Il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in nove delle ultime undici partite di Champions League.
- Kasper Høgh ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque presenze in UEFA Champions League.
- Il Leverkusen ha vinto quattro dei cinque precedenti confronti UEFA a eliminazione diretta su doppia sfida contro squadre inglesi, mentre l’Arsenal ha perso gli ultimi cinque incroci di questo tipo contro club tedeschi, tutti contro il Bayern München. Tuttavia, i Gunners hanno superato il turno in cinque degli otto precedenti confronti UEFA su doppia sfida dopo aver pareggiato la gara d’andata in trasferta.
- La squadra della Bundesliga ha perso i suoi ultimi sei ottavi di finale di Champions League, mentre l’Arsenal punta a raggiungere i quarti di finale per la terza partecipazione consecutiva.
- L’Arsenal ha perso solo una delle ultime 22 partite UEFA disputate nel proprio stadio (16 vittorie, 5 pareggi) e ha segnato almeno tre gol in sei delle ultime nove gare casalinghe di Champions League.
- Gabriel Martinelli ha segnato nelle precedenti quattro partite in casa dell’Arsenal in Champions League in questa stagione, mentre Kai Havertz ha segnato in cinque delle sue ultime sei presenze nella competizione.
- Il difensore dei Gunners, Piero Hincapié, si è trasferito in prestito dal Leverkusen a settembre, dopo aver collezionato 166 presenze con il club tedesco. Kai Havertz, invece, è entrato nell’academy del Leverkusen all’età di 11 anni, segnando poi 46 gol in 150 partite con la prima squadra tra il 2016 e il 2020.
- Il Leverkusen ha vinto due e perso due dei quattro precedenti confronti UEFA su doppia sfida dopo aver pareggiato la gara d’andata in casa.
- Il club tedesco ha perso solo una delle ultime otto partite UEFA contro squadre inglesi (3 vittorie, 4 pareggi), ma ha vinto solo una delle ultime 13 partite disputate negli ottavi di finale di Champions League (2 pareggi, 10 sconfitte).
- La squadra tedesca ha perso solo una delle ultime otto partite di Champions League (4 vittorie, 3 pareggi).
- Il Paris Saint-Germain e il Chelsea si sono affrontati nove volte nelle competizioni UEFA, tutte in Champions League: il bilancio vede i parigini con quattro vittorie, i Blues con due e tre pareggi. Il Paris ha avuto la meglio in due dei tre confronti a eliminazione diretta su doppia sfida tra le due squadre, vincendo gli ultimi due negli ottavi di finale, l’ultimo nel 2015/16 con un 4-2 complessivo grazie a due successi per 2-1 sia all’andata che al ritorno.
- La squadra della Premier League ha vinto gli ultimi tre ottavi di finale di Champions League e 13 degli ultimi 16 confronti UEFA su doppia gara. L’unica volta in cui il club londinese ha perso l’andata in trasferta di una sfida europea su doppio confronto con tre gol di scarto risale alle semifinali della Coppa delle Coppe 1994/95 contro il Real Zaragoza: sconfitta 3-0 all’andata e eliminazione nonostante la vittoria 3-1 al ritorno.
- Il Chelsea ha perso solo una delle 11 partite UEFA in casa contro squadre francesi (7 vittorie, 3 pareggi) e ha vinto le ultime tre. Tuttavia, ha superato il turno solo in due dei cinque precedenti confronti su doppia sfida contro club francesi.
- La squadra di Londra ha segnato almeno due gol nelle ultime sette partite UEFA contro squadre francesi.
- Il Paris ha perso solo una delle ultime nove partite UEFA contro squadre inglesi (6 vittorie, 2 pareggi) e ha vinto gli ultimi tre confronti UEFA su doppia sfida contro club di Premier League, tutti nella Champions League della scorsa stagione, quando ha eliminato Liverpool, Aston Villa e Arsenal rispettivamente agli ottavi, ai quarti e in semifinale.
- La squadra di Ligue 1 ha vinto gli ultimi cinque confronti a eliminazione diretta su doppia gara in Champions League.
- Il Paris è passato in tutti e quattro i precedenti confronti UEFA su doppia sfida in cui aveva un vantaggio di tre gol dopo la gara d’andata in casa.
- Vitinha ha segnato nelle ultime tre presenze consecutive in Champions League contro squadre inglesi, realizzando cinque gol complessivi in queste partite.
- Le due squadre si affrontano nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la quinta stagione consecutiva, con il Real che ha vinto gli ultimi due confronti. In totale si sono incontrate 16 volte nelle competizioni UEFA: il bilancio vede Real Madrid avanti con sei vittorie contro le cinque del Manchester City. Il City ha vinto 2-1 nella capitale spagnola alla sesta giornata, prima del successo per 3-0 del Real Madrid nella gara d’andata degli ottavi.
- Il club di Premier League ha perso sette degli ultimi dieci confronti UEFA su doppia sfida contro squadre spagnole, ma ha vinto sette delle ultime dieci partite casalinghe contro avversarie spagnole (2 pareggi, 1 sconfitta).
- L’unica altra volta in cui il Manchester City ha perso la gara d’andata in trasferta in un confronto su doppia sfida con tre gol di scarto è stata nei quarti di finale del 2017/18, quando fu sconfitto 3-0 dal Liverpool; al ritorno arrivò poi un’altra sconfitta per 2-1 in casa.
- Erling Haaland ha segnato 56 gol in 57 presenze in Champions League e ha realizzato dieci reti nelle sue ultime 11 partite contro squadre spagnole nella competizione.
- Il Real Madrid ha vinto 13 degli ultimi 15 ottavi di finale di Champions League disputati e ha conquistato la vittoria nella gara d’andata in dieci degli ultimi 12 confronti in questo turno.
- La squadra spagnola ha segnato 99 gol contro club inglesi nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, considerando tutte le stagioni e tutti i turni.
- Il Real Madrid ha segnato tre gol in quattro delle ultime cinque partite della fase a eliminazione diretta di Champions League contro il Manchester City.
- Vinícius Júnior (25 anni e 248 giorni) potrebbe diventare il giocatore più giovane a raggiungere le 80 presenze nella fase finale della Champions League, superando il record di Kylian Mbappé (26 anni e 33 giorni).
Mercoledì 18 marzo
Barcelona - Newcastle (18:45 CET)
- Il Barcelona si è qualificato in dieci dei 15 precedenti confronti di Champions League su doppia sfida contro squadre inglesi, mentre il Newcastle ha vinto uno e perso due dei suoi tre precedenti confronti UEFA su doppia gara contro club spagnoli.
- I Blaugrana hanno vinto gli ultimi cinque ottavi di finale di Champions League disputati contro squadre inglesi e 15 degli ultimi 16 confronti complessivi in questo turno della competizione.
- Il Barcelona ha superato il turno in 23 dei 29 confronti UEFA su doppia sfida dopo aver pareggiato la gara d’andata in trasferta, inclusi 11 dei 14 casi in cui l’andata è terminata 1-1.
- Il club catalano ha mancato il gol solo in una delle ultime 29 partite di Champions League, ma non mantiene la porta inviolata da 12 gare consecutive nella competizione.
- La squadra spagnola ha perso solo due delle 37 partite UEFA in casa contro squadre inglesi (22 vittorie, 13 pareggi) ed è imbattuta nelle ultime 14 (9 vittorie, 5 pareggi) dalla sconfitta per 2-1 contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2006/07.
- Lamine Yamal è a un solo gol dall’eguagliare il record di reti segnate in Champions League prima dei 19 anni. Il primato appartiene attualmente a Kylian Mbappé, autore di dieci gol nella competizione prima di compiere 19 anni.
- Il Newcastle ha perso quattro delle cinque precedenti trasferte europee contro squadre spagnole; l’unica vittoria è arrivata con il 3-0 sul campo del Mallorca nel ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 2003/04.
- I Magpies hanno perso la gara di ritorno in solo uno degli ultimi dieci confronti UEFA su doppia sfida (7 vittorie, 2 pareggi).
- Il Bayern ha perso solo due delle ultime 17 partite UEFA contro squadre italiane (12 vittorie, 3 pareggi). Il bilancio nei confronti su doppia sfida contro club italiani è invece perfettamente equilibrato: sette vittorie e sette sconfitte.
- La squadra tedesca ha vinto 13 degli ultimi 14 ottavi di finale di Champions League, inclusi gli ultimi sei consecutivi dopo l’eliminazione contro il Liverpool nel 2018/19. In questa fase della competizione ha perso solo due delle ultime 25 partite (18 vittorie, 5 pareggi), dopo la vittoria per 6-1 nella gara d’andata.
- Il Bayern ha superato il turno in 28 dei 29 confronti UEFA su doppia gara, dopo aver vinto l’andata in trasferta. In quattro di questi casi ha chiuso con uno scarto complessivo di cinque gol, qualificandosi sempre, e non ha mai subito una sconfitta con più di quattro gol di scarto in una competizione UEFA.
- La squadra bavarese ha perso solo una delle ultime 27 partite di Champions League in casa (21 vittorie, 5 pareggi) e ha vinto tutte e quattro le gare interne disputate in questa stagione.
- Harry Kane ha segnato nelle ultime tre partite degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern, realizzando cinque gol complessivi. È a due reti dal traguardo dei 50 gol in Champions League con cui diventerebbe il primo giocatore inglese a raggiungere questo traguardo.
- L’Atalanta ha vinto tre dei cinque precedenti confronti su doppia sfida contro squadre tedesche e il suo bilancio in trasferta contro club tedeschi nelle competizioni UEFA è di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.
- Nella gara d’andata, l’Atalanta ha incassato sei gol per la prima volta nella sua storia e il passivo ha eguagliato il record negativo della squadra una competizione UEFA; in precedenza aveva perso con cinque gol di scarto anche contro il Liverpool in casa nella fase a gironi della Champions League 2020/21 (0-5).
- L’Atalanta ha perso la gara d’andata di un confronto UEFA su doppia sfida in casa solo un’altra volta: contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League 2020/21, quando fu battuta 1-0 in Italia e poi 3-1 a Madrid nella gara di ritorno.
- Il Liverpool ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League in otto delle ultime nove stagioni, ma ha perso gli ultimi due confronti in questo turno. Il Galatasaray punta invece a raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2012/13.
- Il Galatasaray ha vinto due volte su quattro nei precedenti confronti UEFA su doppia sfida contro squadre inglesi, mentre il Liverpool ha vinto due volte su tre nei confronti di questo tipo contro club turchi.
- I Reds hanno perso 11 degli ultimi 16 confronti UEFA su doppia sfida dopo aver perso in trasferta nella gara d’andata. Complessivamente, però, il loro bilancio dopo una sconfitta esterna per 1-0 all’andata è di nove qualificazioni su 13.
- Il Liverpool ha vinto 15 delle ultime 19 partite UEFA disputate ad Anfield, ma ha perso le altre quattro. Contro squadre turche, in casa nelle competizioni UEFA, ha vinto cinque delle sei partite disputate (1 pareggio), mantenendo la porta inviolata in cinque di queste sei gare.
- Il Galatasaray ha vinto solo una delle 12 precedenti trasferte contro squadre inglesi (3 pareggi, 8 sconfitte): l’unico successo è stato il 3-2 contro il Manchester United nella fase a gironi della Champions League 2023/24.
- Il Galatasaray ha perso 19 delle ultime 23 trasferte nella fase finale di Champions League (2 vittorie, 2 pareggi).
- Il Galatasaray ha vinto 14 dei 17 precedenti confronti UEFA su doppia sfida dopo aver vinto la gara d’andata in casa, ma ha perso due degli ultimi tre quando il vantaggio dell’andata era di un solo gol.
- La squadra turca ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime 33 partite UEFA, ma due di questi clean sheet sono arrivati proprio contro il Liverpool.
- L’Atleti ha vinto dieci dei 14 confronti UEFA su doppia sfida contro club inglesi, anche se ha perso due degli ultimi tre, mentre il Tottenham ha perso tutti e quattro i precedenti confronti di questo tipo contro squadre spagnole.
- L’Atleti ha vinto sette degli 11 ottavi di finale disputati in UEFA Champions League, mentre il club londinese si è qualificato in due delle cinque precedenti occasioni in questa fase della competizione.
- Il Tottenham ha ottenuto solo tre vittorie nelle ultime 16 partite UEFA contro squadre spagnole (5 pareggi, 8 sconfitte).
- La squadra di Londra è imbattuta nelle ultime 24 partite UEFA in casa (20 vittorie, 4 pareggi) e in questa stagione ha vinto tutte e quattro le gare interne senza subire gol.
- Gli Spurs hanno vinto 11 dei 21 precedenti UEFA su doppia sfida dopo aver perso l’andata in trasferta, ma nell’unica occasione in cui sono stati sconfitti con tre gol di scarto sono stati eliminati: contro il Borussia Dortmund negli ottavi di Europa League 2015/16 (3-0 in trasferta e 2-1 in casa).
- L’Atlético Madrid ha segnato per primo in sette delle ultime otto partite di Champions League.
- Julián Álvarez ha realizzato 13 gol nelle sue ultime 16 presenze in Champions League.
- Il difensore dell’Atleti, Clément Lenglet, ha disputato 35 partite con il Tottenham durante il prestito dal Barcelona nel 2022/23. Sette di queste presenze – e il suo unico gol con il club londinese, segnato in trasferta contro il Marseille nel novembre 2022 – sono arrivate proprio in Champions League.
Fase a eliminazione diretta di Champions League
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinale: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)