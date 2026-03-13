Momenti Priceless della settimana: i gol di Mario Lemina, Michael Olise, Federico Valverde e Khvicha Kvaratskhelia

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più entusiasmanti che hanno caratterizzato l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Galatasaray in vantaggio con Lemina

Il primo gol di Mario Lemina in Champions League ha regalato al Galatasaray un risicato vantaggio per 1-0 contro il Liverpool: si tratta dello stesso risultato con cui si era conclusa la sfida tra le due squadre alla seconda giornata.

Lo stadio Ali Sami Yen, infuocato come sempre, è stato nuovamente teatro di un gol in apertura dei padroni di casa. Al 7', Victor Osimhen è svettato su un calcio d'angolo di Gabriel Sara e ha deviato il pallone verso Lemina, che ha anticipato gli avversari sulla linea di porta e ha insaccato di testa.

"Sono grato ai miei compagni e a tutti i nostri tifosi. Volevamo vincere e dare battaglia, proprio come nella prima partita, e ci siamo riusciti. Ora ce n'è un'altra ad Anfield", ha riflettuto Lemina.

Lemina si è sbloccato alla 24esima presenza nella competizione dopo aver esordito a ottobre 2013 con il Marsiglia. Eppure, il centrocampista difensivo, non certo famoso per il suo fiuto del gol, aveva già segnato contro il Liverpool nel 2021 in Premier League in una gara vinta 1-0.

Highlights Champions League: Galatasaray - Liverpool 1-0

Olise trascina il Bayern

Michael Olise ha offerto la sua miglior prestazione della stagione segnando due gol e servendo un assist nella vittoria del Bayern Monaco per 6-1 sull'Atalanta all'andata degli ottavi di finale.

Con il capocannoniere Harry Kane in panchina per precauzione, il Bayern aveva bisogno di altre risorse offensive, ma Olise è stato più che all'altezza.

Prima, ha siglato il gol del 2-0 con un precisa conclusione sul secondo palo, poi ha controllato un lungo passaggio del portiere Jonas Urbig e propiziato la rete di Serge Gnabry con il suo settimo assist della stagione. Infine, sempre accentrandosi dalla destra, ha segnato il quinto gol del Bayern con un altro tiro implacabile.

"Ora devono venire nel nostro stadio, quindi giocheremo con la stessa mentalità e proveremo a vincere di nuovo", ha detto Olise, anche se il Bayern è in netto vantaggio.

Guarda la doppietta di Olise

Il Real vola con Valverde

"Mi sono divertito davvero tanto. Era da un po' che non mi divertivo così, giocando una partita come questa! Sono felice ed emozionato, soprattutto per la vittoria della squadra", ha detto Federico Valverde dopo la sua tripletta contro il Manchester City in soli 22 minuti.

Prima, il capitano dei Blancos ha controllato un lancio lungo di Thibaut Courtois con un tocco perfetto, ha aggirato Gianluigi Donnarumma e ha insaccato da posizione defilata. Sette minuti dopo, ha raddoppiato con un sinistro da dentro l'area, ma il suo terzo gol – il migliore – è arrivato con un sombrero ai danni di Marc Guéhi e un tiro al volo.

Prima di questa partita, il centrocampista aveva segnato solo tre gol in 75 presenze in Champions League. L'ultimo era arrivato proprio contro il City ai quarti di finale del 2024. Valverde è solo il secondo uruguaiano a realizzare una tripletta in Champions League dopo Walter Pandiani con il Deportivo La Coruña nel 2001.

Highlights Champions League: Real Madrid - Man City 3-0

Kvaratskhelia entra e risolve

Con due gol nel finalele, Khvicha Kvaratskhelia ha permesso al Paris di chiudere sul 5-2 una gara contro il Chelsea che era rimasta in bilico per gran parte della serata. Il Paris è passato in vantaggio due volte, subendo sempre la puntuale risposta del Chelsea, e si è portato sul 3-2 con Vitinha al 74'.

La gara è rimasta comunque serrata e il Chelsea ha continuato a spingere: all'86', però, Kvaratskhelia ha firmato il 4-2 con un suo tipico tiro a giro sul secondo palo. Al 4' di recupero, l'ex Napoli si è fatto trovare nel posto giusto per deviare in rete il cross di Achraf Hakimi, regalando al PSG un vantaggio importante in vista del ritorno a Londra. Inoltre, è diventato il giocatore georgiano più prolifico nella storia della Champions League con 11 gol.