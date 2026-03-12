La Squadra della Settimana di Champions League: andata ottavi di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto assiste alla partita dallo stadio ed è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Thibaut Courtois, Real Madrid

Ha effettuato il superbo passaggio in avanti che ha permesso a Federico Valverde di segnare il primo gol contro il City e poi ha permesso al Real di mantenere tre gol di vantaggio grazie a una grande parata nel finale su Nico O'Reilly, una delle quattro su quattro tiri ricevuti.

Josip Stanišić, Bayern

Il terzino venticinquenne ha segnato il suo primo gol in Champions League aprendo le marcature contro l'Atalanta e ha ulteriormente sottolineato le sue qualità offensive creando tre occasioni da gol per i compagni.

Robin Le Normand, Atleti

Il difensore centrale dell'Atleti è stato una figura dominante nella difesa della sua squadra, dimostrando forza nei duelli (ha vinto tre duelli aerei su tre) e ha segnato di testa il quarto gol contro il Tottenham.

Robert Andrich, Leverkusen

Il capitano del Leverkusen ha guidato con personalità la squadra dalla difesa, scegliendo i momenti giusti per pressare a centrocampo e utilizzando bene la palla, non da ultimo quando ha segnato di testa il primo gol contro l'Arsenal.

Ismail Jakobs, Galatasaray

Il terzino sinistro del Galatasaray ha dato un grande contributo alla vittoria contro il Liverpool, recuperando più palloni (dieci) di qualsiasi altro giocatore questa settimana, oltre ad aver fatto quattro respinte e tre intercetti.

Federico Valverde, Real Madrid

L'uruguaiano ha disputato una grande partita contro il City, segnando la sua prima tripletta in Champions League ed eccellendo con e senza palla. Ha inoltre fatto da collante tra difesa e attacco e ha anche vinto undici duelli.

Mario Lemina, Galatasaray

Il suo primo gol col club in questa stagione ha regalato la vittoria martedì al Galatasaray contro il Liverpool. Ha inoltre svolto un lavoro prezioso in fase difensiva, dimostrando un'intensità ammirevole nel pressing e nella riconquista del possesso.

Sondre Brunstad Fet, Bodø/Glimt

Ha giocato un ruolo decisivo contro lo Sporting, conquistando e trasformando il rigore che ha portato al primo gol e poi ha dato via al secondo gol intercettando un pallone prima di passarlo a un compagno.

Michael Olise, Bayern

Ha lasciato Bergamo con due fantastici gol e un assist nella vittoria per 6-1 sull'Atalanta, dopo aver creato molte altre occasioni con sei passaggi chiave – il massimo questa settimana – e aver recuperato anche otto palloni.

Julián Alvarez, Atleti

L'attaccante della nazionale argentina ha dato un contributo eccezionale contro gli Spurs con due gol, un assist - un passaggio millimetrico per il gol di Marcos Llorente - e due passaggi chiave.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Kvaratskhelia è entrato dalla panchina contro il Chelsea sul punteggio di 2-2 e ha giocato un ruolo fondamentale nel consentire al Paris di passare in vantaggio nel doppio confronto facendo l'assist per il gol di Vitinha, oltre ad aver effettuato due splendidi tiri.