Ottavi di finale Champions League: vincono Real, Paris e Bodø Glimt, pari Arsenal
mercoledì 11 marzo 2026
Intro articolo
Le merengues affondano il City con una tripletta di Valverde. Vittorie con tre gol di scarto anche per Paris e Bodø, mentre l'Arsenal pareggia nel finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Federico Valverde firma una tripletta e suggella il 3-0 del Real Madrid contro il Manchester City nell'andata degli ottavi di finale. Il Bodø/Glimt continua a volare battendo lo Sporting CP con lo stesso punteggio, mentre i campioni in carica del Paris domano il Chelsea segnando cinque gol. Nell'anticipo, l'Arsenal si salva contro il Leverkusen pareggiando su rigore nel finale.
UEFA.com riepiloga le partite di mercoledì.
Paris - Chelsea 5-2
Due gol nel finale del subentrato Khvicha Kvaratskhelia regalano al Paris un vantaggio importante in vista della trasferta a Londra della prossima settimana.
Il gol in controbalzo di Bradley Barcola porta avanti il Paris, che nonostante il momentaneo pareggio di Malo Gusto va sul 2-1 in contropiede con Ousmane Dembélé. Poco prima, Filip Jørgensen aveva deviato un tiro sul palo.
Gli ospiti rispondono ancora, stavolta con Enzo Fernández, ma Vitinha segna il gol del 3-2. Poi entra Kvaratskhelia, che prima segna con la sua tipica conclusione a giro sul secondo palo e poi trova il secondo gol personale da posizione più comoda.
Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)
Real Madrid - Man City 3-0
La splendida tripletta di Valverde porta i blancos saldamente al comando nell'ennesima sfida tra Real e City. Valverde apre le marcature a metà del primo tempo avventandosi su un lungo lancio di Thibaut Courtois, aggirando Gianluigi Donnarumma e depositando la palla in rete.
Il nazionale uruguaiano raddoppia 7' più tardi con un preciso sinistro, poi porta a casa il pallone superando il difensore con un sombrero e insaccando al volo. Nel secondo tempo, Vinícius Júnior sbaglia un calcio di rigore per i padroni di casa.
Player of the Match: Federico Valverde (Real Madrid)
I risultati di martedì
Galatasaray - Liverpool 1-0
Atalanta - Bayern München 1-6
Atlético Madrid - Tottenham 5-2
Newcastle - Barcelona 1-1
Bodø/Glimt - Sporting CP 3-0
Continua la favolosa avventura in Champions League del Bodø/Glimt, che centra la quinta vittoria consecutiva e si avvicina ai quarti di finale grazie a una prestazione straordinaria.
Il rigore di Sondre Brunstad Fet apre le danze per i padroni di casa, che raddoppiano con Ole Didrik Blomberg allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, Kasper Høgh segna il quinto gol nelle ultime cinque partite di Champions League e mette in seria difficoltà la squadra portoghese, che a Lisbona dovrà tentare l'impresa.
Player of the Match: Sondre Brunstad Fet (Bodø/Glimt)
Leverkusen - Arsenal 1-1
Kai Havertz, ex Leverkusen, trasforma un rigore nel finale e regala il pareggio all'Arsenal alla BayArena. Gabriel Martinelli colpisce la traversa in un primo tempo serrato, ma al 1' della ripresa il Leverkusen pare a razzo e si porta al comando: Martin Terrier impegna David Raya dopo un'astuta manovra al calcio d'inizio, poi Robert Andrich segna di testa sul calcio d'angolo.
Gli ospiti sembrano destinati alla prima sconfitta stagionale in Champions League, ma nel finale il subentrato Noni Madueke si lancia sulla destra e conquista il rigore poi trasformato da Havertz.
Player of the Match: Robert Andrich (Leverkusen)
Date della fase a eliminazione diretta di Champions League
Ritorno ottavi di finale: 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)