Andata ottavi di finale di Champions League: vincono Galatasaray, Bayern e Atlético, il Barça pareggia in extremis a Newcastle

Bayern München e Atlético Madrid sono a un passo dai quarti di finale di UEFA Champions League dopo due vittorie eclatanti nelle gare di andata degli ottavi.

Restano in bilico le altre due sfide di martedì: il Galatasaray ha un gol di vantaggio sul Liverpool, mentre Newcastle e Barcellona sono in parità dopo due gol a fine gara.

Con un forcing incessante, il Bayern travolge l'Atalanta e si porta saldamente al comando di questa doppia sfida. Gli ospiti aprono le marcature con un tocco sotto porta di Josip Stanišić, poi Serge Gnabry e Michael Olise portano il risultato sul 3-0 nel giro di 25 minuti.

Nella ripresa, Nicolas Jackson segna in contropiede e Olise trova il secondo gol personale con un tiro simile al primo. Il subentrato Jamal Musiala firma la sesta rete al 67', ma è Mario Pašalić ad avere l'ultima parola nei minuti di recupero.

Player of the Match: Michael Olise (Bayern)

Il Galatasaray vince a Istanbul grazie al colpo di testa di Mario Lemina dopo appena sette minuti e mette un tassello importante in vista della gara di ritorno ad Anfield.

Lemina sblocca il risultato su assist di Victor Osimhen dopo un calcio d'angolo battuto da Gabriel Sara. Nonostante le tante occasioni del primo tempo, tra cui spiccano quelle di Florian Wirtz e Davinson Sánchez, il risultato rimane sull'1-0 in favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo, con il Liverpool che va vicino al gol con un tiro di Alexis Mac Allister e con una conclusione di Hugo Ekitiké che viene parata da Uğurcan Çakır, ma al triplice fischio è il Galatasaray a festeggiare.

Player of the Match: Mario Lemina (Galatasaray)

Un rigore di Lamine Yamal in pieno recupero nega al Newcastle una storica vittoria contro il Barcellona. Dopo un fallo in area di Malick Thiaw su Dani Olmo, il nazionale spagnolo mantiene i nervi saldi e spiazza Aaron Ramsdale.

I Magpies, battuti 2-1 al St James' Park dal Barça alla prima giornata, arrivano a un soffio dalla vittoria grazie al gol di Harvey Barnes su preciso cross di Jacob Murphy a 4' dalla fine.

In generale, i padroni di casa si rendono più pericolosi nel corso di tutta la partita, con Barnes che colpisce il palo interno nella ripresa e poi apre le marcature, ma mai dare per spacciati i blaugrana.

Player of the Match: Harvey Barnes (Newcastle)

L'Atlético de Madrid si porta ampiamente in vantaggio in soli 22 minuti, segnando quattro gol e lasciando gli ospiti storditi. Marcos Llorente, Julián Alvarez e Antoine Griezmann sfruttano alcuni svarioni difensivi, mentre Robin Le Normand batte Guglielmo Vicario (entrato dalla panchina nel primo tempo) dopo una respinta su calcio d'angolo.

Pedro Porro e Dominic Solanke rispondono per gli Spurs prima e dopo il secondo gol di Alvarez su un contropiede fulmineo, ma la squadra inglese avrà comunque una montagna da scalare.

Player of the Match: Julián Alvarez (Atlético)