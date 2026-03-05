Ottavi di finale di Champions League: statistiche e guida alle partite d'andata
giovedì 5 marzo 2026
Guida alle partite d'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Le partite di martedì vedranno Liverpool e Barcelona affrontare in trasferta avversari già incontrati nella fase campionato con risultati contrastanti, mentre mercoledì si scriveranno nuovi capitoli di due rivalità moderne quando il Paris Saint-Germain incontrerà il Chelsea e il Real Madrid affronterà il Manchester City.
Leggi numeri e statistiche delle gare d'andata degli ottavi di finale.
Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato.
Martedì 10 marzo
Galatasaray - Liverpool (18:45 CET)
- Il Galatasaray si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2013/14, quando perse complessivamente per 3-1 contro il Chelsea. I turchi potrebbero raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2012/13. Il Liverpool ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League in otto delle ultime nove stagioni, ma ha perso le ultime due partite disputate in questa fase.
- Il Galatasaray ha vinto due partite e ne ha perse altrettante nelle quattro precedenti sfide di andata e ritorno contro squadre inglesi in competizioni UEFA, mentre il Liverpool ha trionfato in due occasioni e ha perso uno dei tre doppi confronti contro squadre turche.
- Il Galatasaray ha perso solo una delle ultime nove partite disputate in casa contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA (5 vittorie e 3 pareggi) e non ha mai perso in casa contro il Liverpool, con due vittorie e un pareggio in Turchia.
- Victor Osimhen ha segnato il gol della vittoria quando queste due squadre si sono affrontate nella seconda giornata, e con 16 gol nelle prime 25 partite di Champions League, è al secondo posto tra i giocatori africani dietro ai 18 di Serhou Guirassy.
- Il Liverpool ha vinto solo una delle ultime sette partite disputate in trasferta contro squadre turche nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 5 sconfitte): ovvero 2-1 contro il Trabzonspor nella partita di ritorno degli spareggi di qualificazione all'Europa League 2010/11.
- I Reds hanno vinto la partita in trasferta in nove delle loro precedenti 12 partite degli ottavi di finale di Champions League (3 sconfitte).
- Il Liverpool ha inoltre vinto otto delle dodici gare d'andata negli ottavi di finale di Champions League (1 pareggio e 3 sconfitte) e non ha subito gol in sette delle ultime nove partite disputate in questa fase.
- L'Atalanta ha vinto sette delle 13 partite disputate contro squadre tedesche in competizioni UEFA (3 pareggi e 3 sconfitte), di cui quattro delle ultime cinque, e affronta una squadra della Bundesliga per il secondo turno consecutivo dopo aver ribaltato lo svantaggio di 2-0 dell'andata e aver battuto il Dortmund per 4-3 complessivamente negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
- La Dea ha vinto tre delle cinque doppie sfide UEFA contro avversari tedeschi, perdendo solo una di queste cinque partite casalinghe nelle competizioni UEFA (3 vittorie e 1 pareggio).
- L'Atalanta ha perso solo cinque delle 24 partite casalinghe disputate nelle doppie sfide a eliminazione diretta di competizioni UEFA (13 vittorie e 6 pareggi).
- Gianluca Scamacca ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe dell'Atalanta in UEFA Champions League.
- Il Bayern ha perso solo due delle ultime 16 partite UEFA contro squadre italiane (11 vittorie e 3 pareggi), anche se entrambe le sconfitte sono arrivate negli ultimi quattro incontri. Ha avuto la meglio sette volte e la peggio altrettante nelle 14 doppie sfide UEFA contro avversari italiani.
- La squadra tedesca ha vinto 13 degli ultimi 14 ottavi di finale di Champions League, di cui sei consecutivi dalla sconfitta contro il Liverpool nella stagione 2018/19. Ha perso solo due delle ultime 24 partite disputate in questa fase (17 vittorie e 5 pareggi).
- Harry Kane ha segnato nelle ultime tre partite degli ottavi di finale di Champions League del Bayern, mettendo a segno cinque gol in queste partite. Gli mancano due gol per raggiungere i 50 gol in Champions League e sarebbe il primo giocatore inglese a raggiungere questo traguardo.
- La vittoria per 2-1 del Barcelona al St James' Park nella prima giornata è stata la quarta consecutiva contro il Newcastle. L'unica vittoria dei Magpies risale alla prima giornata della Champions League 1997/98, quando si imposero per 3-2 in casa.
- Il Newcastle ha vinto cinque delle otto precedenti partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro squadre spagnole (3 sconfitte) e ha vinto uno dei tre precedenti doppi confronti in competizioni UEFA contro avversari spagnoli, perdendone due.
- Il Newcastle ha vinto otto degli ultimi dieci doppi confronti UEFA e ha subito una sconfitta in casa solo in due degli ultimi 32 doppi confronti (22 vittorie e 8 pareggi).
- Il Barcelona ha vinto la partita di andata in cinque delle ultime sei sfide della fase a eliminazione diretta di Champions League contro squadre inglesi (D1) e si è qualificato in dieci delle precedenti 15 sfide di andata e ritorno di Champions League contro avversari inglesi.
- I Blaugrana hanno vinto gli ultimi cinque ottavi di finale di Champions League contro squadre inglesi e 15 degli ultimi 16 ottavi della competizione.
- Il Barcelona non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 28 partite di Champions League, ma non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 11 partite della competizione.
- Lamine Yamal (18 anni e 240 giorni) potrebbe diventare il giocatore più giovane a raggiungere le 30 presenze in Champions League, superando il record di Warren Zaïre Emery di 19 anni e 227 giorni.
- L'Atleti ha vinto dieci delle 14 doppie sfide contro club inglesi in competizioni UEFA, anche se ha perso due delle ultime tre, mentre il Tottenham ha perso tutte e quattro le precedenti partite contro avversari spagnoli. Gli Spurs hanno vinto l'unico precedente incontro tra queste due squadre in una competizione UEFA, per 5-1 nella finale della Coppa delle Coppe del 1963.
- I padroni di casa hanno vinto sette degli 11 ottavi di finale di Champions League, mentre il club londinese ha superato gli ottavi due volte nelle ultime cinque partecipazioni a questa fase.
- L'Atleti ha vinto solo una delle ultime dieci partite UEFA contro squadre inglesi (2 pareggi e 7 sconfitte), ma in casa ha perso solo due volte nelle ultime 17 partite europee contro squadre della Premier League (8 vittorie e 7 pareggi).
- Il difensore dell'Atleti, Clément Lenglet, ha collezionato 35 presenze con il Tottenham durante il prestito dal Barcelona nella stagione 2022/23. Sette di queste partite e il suo unico gol con la maglia del club londinese, segnato in trasferta contro il Marseille nel novembre 2022, sono stati realizzati in Champions League.
- Il Tottenham non ha mai vinto nelle sei precedenti partite UEFA disputate in trasferta contro squadre spagnole (3 pareggi e 3 sconfitte) e ha ottenuto solo tre vittorie nelle ultime 15 partite UEFA contro avversari spagnoli (5 pareggi e 7 sconfitte).
- La squadra londinese ha aperto le marcature nelle ultime cinque partite di Champions League e ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nelle ultime sei partite della competizione.
- Il centrocampista degli Spurs Conor Gallagher è arrivato dall'Atleti a gennaio. Il centrocampista inglese ha segnato sette gol nelle 77 presenze con Diego Simeone, con l'unico gol in una fase a eliminazione diretta di Champions League realizzato proprio agli ottavi (dopo 28 secondi della partita di ritorno contro il Real Madrid della scorsa stagione).
Mercoledì 11 marzo
Leverkusen - Arsenal (18:45 CET)
- Il Leverkusen ha vinto quattro delle cinque precedenti doppie sfide UEFA contro squadre inglesi, mentre l'Arsenal ha perso le ultime cinque partite contro avversari tedeschi, tutte contro il Bayern. Prima di quella serie, i Gunners avevano vinto tre delle quattro precedenti doppie sfide.
- La squadra della Bundesliga ha perso gli ultimi sei ottavi di finale disputati in Champions League, mentre l'Arsenal punta a raggiungere i quarti di finale della competizione per la terza partecipazione consecutiva, dopo aver interrotto una serie di sette eliminazioni consecutive agli ottavi nel 2023/24.
- Il Leverkusen ha perso solo una delle ultime sette partite UEFA contro squadre inglesi (3 vittorie e 3 pareggi) e solo due delle ultime 19 partite UEFA in casa (11 vittorie e 6 pareggi).
- Il Leverkusen ha vinto solo una delle ultime 12 partite disputate negli ottavi di finale di Champions League (1 pareggio e 10 sconfitte).
- L'Arsenal ha vinto otto partite consecutive nella Champions League di questa stagione, la sua serie di vittorie più lunga in una competizione europea. L'unica squadra inglese ad aver registrato una serie più lunga in Champions League è il Manchester City, che ha vinto dieci partite consecutive tra il 17/05/2023 e il 06/03/2024.
- L'Arsenal ha segnato almeno tre gol nelle ultime sei partite di Champions League e ha aperto le marcature in tutte le otto partite disputate nella competizione in questa stagione.
- Il difensore dei Gunners Piero Hincapié è stato ceduto in prestito dal Leverkusen a settembre dopo aver collezionato 166 presenze con il club della Bundesliga, mentre l'attaccante Kai Havertz è entrato nell'accademia del Leverkusen all'età di 11 anni, segnando 46 gol in 150 partite con la prima squadra tra il 2016 e il 2020.
- Paris e Chelsea si sono affrontati otto volte nelle competizioni UEFA, tutte in Champions League, con tre vittorie per la squadra francese, due per il Chelsea e tre pareggi. Il Paris ha prevalso sul Chelsea in due delle tre doppie sfide ad eliminazione diretta, vincendo gli ultimi due negli ottavi di finale, l'ultimo dei quali nel 2015/16 con un successo complessivo per 4-2, grazie alle vittorie per 2-1 sia in casa che in trasferta.
- La squadra francese partecipa agli ottavi di finale della Champions League per la quattordicesima stagione consecutiva.
- Il Paris ha perso solo una delle ultime otto partite UEFA contro squadre inglesi (5 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto gli ultimi tre incontri di andata e ritorno contro club della Premier League, tutti nella Champions League della scorsa stagione, quando ha eliminato Liverpool, Aston Villa e Arsenal rispettivamente negli ottavi di finale, nei quarti di finale e in semifinale.
- La squadra della Ligue 1 ha vinto gli ultimi cinque doppi confronti a eliminazione diretta di Champions League.
- Il Paris non ha mai pareggiato 0-0 nella fase a eliminazione diretta di Champions League: una serie arrivata a 58 partite.
- Il Chelsea ha vinto le ultime sei partite UEFA contro squadre francesi e due dei cinque precedenti doppi confronti UEFA contro squadre di Ligue 1.
- Il Chelsea ha vinto gli ultimi tre ottavi di finale disputati in Champions League e 13 degli ultimi 16 doppi confronti di competizioni UEFA.
- Questa è la prima doppia sfida a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League tra un club norvegese e uno portoghese, qualificazioni comprese.
- Il Bodø/Glimt vanta un record perfetto contro le squadre portoghesi nelle competizioni UEFA, avendo battuto il Porto per 3-2 in casa e il Braga per 2-1 in trasferta nella fase campionato di Europa League della scorsa stagione. Lo Sporting CP ha vinto cinque delle sei precedenti partite UEFA contro squadre norvegesi (S1).
- Il Bodø/Glimt è la prima squadra norvegese ad aver vinto quattro partite consecutive in Champions League e ad aver vinto una sfida a eliminazione diretta di Champions League: il Rosenborg raggiunse i quarti di finale nel 1996/97, ma avanzò direttamente dalla fase a gironi.
- La squadra norvegese ha vinto sette degli ultimi nove doppi confronti di competizioni UEFA, e ha perso la partita di andata solo in due delle ultime 16 sfide di andata e ritorno (11 vittorie e 3 pareggi).
- Il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in otto delle ultime dieci partite disputate in Champions League.
- Lo Sporting CP ha perso gli ultimi due ottavi di finale di Champions League – contro il Bayern nel 2008/09 e il Manchester City nel 2021/22 – e ha raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea solo una volta, nella Coppa dei Campioni 1982/83.
- La squadra portoghese non è riuscita a segnare solo in una delle ultime 14 partite disputate in trasferta nelle competizioni UEFA.
- Le due squadre si incontrano nella fase a eliminazione diretta di Champions League per la quinta stagione consecutiva. La squadra spagnola ha vinto gli ultimi due doppi confronti. Si sono affrontate 15 volte nelle competizioni UEFA, con un bilancio in perfetto equilibrio: cinque vittorie ciascuna e cinque pareggi. Il City ha vinto l'ultimo incontro: 2-1 a Madrid nella sesta giornata.
- Il Real Madrid ha vinto 13 degli ultimi 15 ottavi di finale disputati di Champions League e ha trionfato nella partita di andata in dieci delle ultime 12 partite disputate in questa fase.
- Le Merengues hanno perso le ultime quattro partite UEFA contro squadre inglesi, ma complessivamente hanno perso solo tre delle ultime 25 partite casalinghe di Champions League (19 vittorie e 3 pareggi).
- Dodici degli ultimi 13 gol segnati da Vinícius Júnior in Champions League sono stati realizzati nel secondo tempo, compresi gli ultimi sette.
- Il Manchester City ha perso solo tre delle ultime 18 partite UEFA contro squadre spagnole (10 vittorie e 5 pareggi) e ha vinto entrambe le trasferte contro avversari spagnoli in questa stagione: 2-0 contro il Villarreal nella terza giornata prima della vittoria contro il Real Madrid.
- Il club di Premier League ha perso sette degli ultimi dieci doppi confronti UEFA contro squadre spagnole.
- Erling Haaland ha segnato 56 gol in 56 presenze in Champions League e dieci nelle sue precedenti dieci partite contro squadre spagnole nella competizione.
Le date della fase a eliminazione diretta di Champions League
Ritorno ottavi di finale: 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)