Sorteggio ottavi di finale di Champions League: Paris Saint-Germain - Chelsea, Real Madrid - Man City

Il cammino verso la finale di UEFA Champions League è stato definito dal sorteggio degli ottavi, dei quarti e delle semifinali. Il sorteggio è stato effettuato a Nyon, venerdì 27 febbraio.

Il sorteggio minuto per minuto

Sorteggio ottavi di finale di Champions League

Paris Saint-Germain - Chelsea﻿

Galatasaray - Liverpool﻿

﻿Real Madrid - Man City﻿

Atalanta - Bayern

﻿Newcastle - Barcelona﻿

Atlético de Madrid - Tottenham﻿

Bodø/Glimt - Sporting CP﻿

﻿Leverkusen - Arsenal

Sorteggio quarti di finale di Champions League

Paris/Chelsea - Galatasaray/Liverpool

Real Madrid/Man City - Atalanta/Bayern

Newcastle/Barcelona - Atleti/Tottenham

Bodø/Glimt/Sporting CP - Leverkusen/Arsenal

Sorteggio semifinali di Champions League

Paris/Chelsea/Galatasaray/Liverpool - Real Madrid/Man City/Atalanta/Bayern﻿

Newcastle/Barcelona/Atleti/Tottenham - Bodø/Glimt/Sporting CP/Leverkusen/Arsenal

Calendario

Quando si giocano le partite?

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Procedura sorteggio ottavi di finale

Le squadre sono state accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).

Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie sono state sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Per il sorteggio sono state preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.

Il sorteggio ha assegnato il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate al 7°/8° posto e terminando con quelle classificate al 1°/2° posto.

Una pallina è stata estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate al 7° e all'8° posto) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna è stata collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie della coppia è stata poi estratta e mostrata, quindi assegnata al posto riservatole sul lato blu del tabellone. La stessa procedura è stata eseguita con le restanti squadre teste di serie.

Procedura sorteggio quarti di finale e semifinali

Poiché le squadre erano state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite erano già stati determinati dalla posizione delle squadre nei sorteggi dei turni precedenti.

Le squadre che superano gli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno della rispettiva sfida in casa.

La vincitrice della semifinale della parte argento del tabellone sarà designata come squadra di casa nominale per la finale.