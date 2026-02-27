Sorteggio ottavi di finale di Champions League: Paris Saint-Germain - Chelsea, Real Madrid - Man City
venerdì 27 febbraio 2026
Le squadre ancora in corsa hanno scoperto il loro percorso verso Budapest dopo il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League.
Il cammino verso la finale di UEFA Champions League è stato definito dal sorteggio degli ottavi, dei quarti e delle semifinali. Il sorteggio è stato effettuato a Nyon, venerdì 27 febbraio.
Sorteggio ottavi di finale di Champions League
Paris Saint-Germain - Chelsea
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Man City
Atalanta - Bayern
Newcastle - Barcelona
Atlético de Madrid - Tottenham
Bodø/Glimt - Sporting CP
Leverkusen - Arsenal
Sorteggio quarti di finale di Champions League
Paris/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
Real Madrid/Man City - Atalanta/Bayern
Newcastle/Barcelona - Atleti/Tottenham
Bodø/Glimt/Sporting CP - Leverkusen/Arsenal
Sorteggio semifinali di Champions League
Paris/Chelsea/Galatasaray/Liverpool - Real Madrid/Man City/Atalanta/Bayern
Newcastle/Barcelona/Atleti/Tottenham - Bodø/Glimt/Sporting CP/Leverkusen/Arsenal
Quando si giocano le partite?
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Procedura sorteggio ottavi di finale
Le squadre sono state accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).
Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie sono state sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.
Per il sorteggio sono state preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.
Il sorteggio ha assegnato il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate al 7°/8° posto e terminando con quelle classificate al 1°/2° posto.
Una pallina è stata estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate al 7° e all'8° posto) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna è stata collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie della coppia è stata poi estratta e mostrata, quindi assegnata al posto riservatole sul lato blu del tabellone. La stessa procedura è stata eseguita con le restanti squadre teste di serie.
Procedura sorteggio quarti di finale e semifinali
Poiché le squadre erano state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite erano già stati determinati dalla posizione delle squadre nei sorteggi dei turni precedenti.
Le squadre che superano gli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno della rispettiva sfida in casa.
La vincitrice della semifinale della parte argento del tabellone sarà designata come squadra di casa nominale per la finale.
Dove si terrà la finale della Champions League 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest sabato 30 maggio 2026..