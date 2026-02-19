Squadra della Settimana di Champions League: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Gregor Kobel, Dortmund

Il portiere del Dortmund ha tenuto la porta inviolata per la seconda volta in stagione, parando tre tiri su tre e chiudendo la settimana con il punteggio più alto per gol evitati: 1,21.

Julian Ryerson, Dortmund

Sempre incisivo sulla destra, ha completato tre cross fra cui quello sul gol di apertura di Serhou Guirassy contro l'Atalanta.

Davinson Sanchez, Galatasaray

Forte nei duelli, il centrale colombiano ha anche segnato il gol che ha portato il Galatasaray sul 3-2 prima di vincere 5-2 sulla Juventus.

Dan Burn, Newcastle

Ha offerto una buona prestazione in difesa contro il Qarabağ ed è avanzato per servire Anthony Gordon in occasione del gol del vantaggio.

Alejandro Grimaldo, Leverkusen

Ha lavorato duramente sulla fascia sinistra, recuperando nove palloni e battendo anche il calcio d'angolo per il secondo gol di Patrik Schick contro l'Olympiacos.

Christos Tzolis, Club Brugge

Ha cercato di fare la differenza nell'attacco del Bruges e alla fine ha segnato il gol del pareggio all'89', regalando qualche speranza per la gara di ritorno in casa dell'Atletico.

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid

Grazie alla sua capacità di lettura del gioco e alla sua potenza fisica, ha avuto un ruolo determinante nella vittoria del Madrid sul Benfica, contribuendo a vanificare i contrattacchi dei padroni di casa e intercettando quattro palloni.

Gabriel Sara, Galatasaray

Autore del primo gol contro la Juventus (il primo nella competizione), il brasiliano è stato decisivo con sei passaggi chiave (più di qualsiasi altro giocatore questa settimana) e un assist.

Desiré Doué, Paris

I suoi due gol hanno dato il via e completato la rimonta dei campioni in carica a Montecarlo. È stato pericoloso ogni volta che riceveva palla, creando anche tre grandi occasioni grazie alla sua creatività e alle ottime capacità decisionali.

Kasper Høgh, Bodø/Glimt

L'attaccante danese ha avuto una serata fantastica, segnando per la terza partita consecutiva nella competizione e servendo due assist nella vittoria per 3-1 contro l'Inter. Ha ribadito la filosofia del Bodø/Glimt, che mette la squadra al primo posto, con otto recuperi di palla.

Anthony Gordon, Newcastle

Con i suoi movimenti e le sue rapide incursioni alle spalle della difesa del Qarabağ, è stato un pericolo enorme, come dimostrano i quattro gol segnati che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore del Newcastle nella competizione davanti ad Alan Shearer.