Chi sono gli Osservatori Tecnici UEFA di questa stagione?

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA analizzerà da vicino e in modo approfondito le competizioni UEFA per club, con l'ausilio di statistiche e video che consentiranno loro di fornire rapporti dettagliati sulle ultime tendenze del calcio europeo. Lo loro riflessioni saranno inoltre uno spunto fondamentale per la comunità calcistica, garantendo un resoconto dinamico dello stato del gioco.

Leggi le relazioni tecniche 2024/25

Chi sono gli osservatori tecnici UEFA della Champions League 2025/26?

Sir Gareth Southgate

Ex difensore e centrocampista che ha indossato per 57 volte la maglia dell'Inghilterra, Southgate è passato dal ruolo di giocatore a quello di allenatore al Middlesbrough nel 2006, poi ha allenato l'Inghilterra U21 prima di assumerne il ruolo di commissario tecnico della formazione maggiore nel 2016. Ha portato la sua squadra alle semifinali della Coppa del Mondo 2018 e alla finale di EURO sia nel 2020 che nel 2024.

Ole Gunnar Solskjær

Attaccante iconico vincitore di sei Premier League da giocatore del Manchester United, ha segnato lo storico gol della vittoria nella finale di UEFA Champions League del 1998/99. Da allenatore, Solskjær ha vinto due campionati col Molde nella sua Norvegia e ha raggiunto la finale di UEFA Europa League 2020/21 con lo United.

Roberto Martínez

L'ex centrocampista spagnolo ha giocato in Inghilterra prima di allenare Wigan, Swansea ed Everton. Dal 2016 al 2022 ha allenato il Portogallo col quale ha vinto la UEFA Nations League 2024/25.

Rafa Benítez

Rafa Benítez ha vinto la UEFA Champions League col Liverpool nel 2005 Getty Images

Benítez è venuto alla ribalta europea quando ha vinto due campionati e la Coppa UEFA con il Valencia nei primi anni 2000, prima di guidare il Liverpool nella storica vittoria della UEFA Champions League del 2005. Successivamente ha vinto la UEFA Europa League 2012/13 con il Chelsea.

Rui Faria

Dopo aver vinto la la Coppa UEFA e la UEFA Champions League da vice di José Mourinho al Porto, con lo stesso ruolo ha vinto svariati titoli nazionali con Chelsea e Real Madrid, oltre alla Champions League del 2009/10 con l'Inter e poi l'Europa League 2016/17 con il Manchester United.

Steve Cooper

Allenatore dedito al calcio offensivo, Cooper ha guidato le squadre U16 e U17 dell'Inghilterra prima di prendere la guida della prima squadra dello Swansea. Dopo aver allenato il Nottingham Forest e il Leicester, è stato da poco scelto per guidare i danesi del Brøndby.

Frank de Boer

Ex difensore dei Paesi Bassi coi quali ha collezionato 112 presenze, da giocatore ha vinto tanti titoli nazionali con Ajax e Barcelona, oltre alla UEFA Champions League 1994/95 con i Lancieri. Da allenatore ha vinto quattro Eredivisie con l'Ajax tra il 2010 e il 2016, e in seguito ha condotto gli Orange a UEFA EURO 2020.

Roy Hodgson

L'ultimo incarico di Roy Hodgson è stato col Crystal Palace Getty Images

Uno degli osservatori tecnici con più esperienza, Hodgson ha allenato un totale di 22 squadre diverse in otto Paesi, tra cui quattro nazionali: Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Finlandia e Inghilterra. Oltre alla grande esperienza, Hodgson parla anche cinque lingue.

Avram Grant

Allenatore molto attento ai giovani, Grant ha guidato il Maccabi Tel-Aviv a due titoli israeliani prima di allenare Israele dal 2002 al 2006. Ha condotto il Chelsea alla finale di UEFA Champions League nel 2007/08, ha vinto un campionato in Serbia con il Partizan e attualmente è il ct dello Zambia.

Claude Makélélé

Giocatore talmente influente da aver coniato il "ruolo alla Makélélé", è considerato uno dei migliori centrocampisti difensivi di tutti i tempi dopo aver militato, tra gli altri, nel Real Madrid, nel Chelsea e nel Paris. Da allenatore, Makélélé ha lavorato anche in Francia, Belgio e Grecia.

Aitor Karanka

Vincitore della Liga e della UEFA Champions League con il Real Madrid tra i due periodi all'Athletic Club, l'ex difensore è diventato allenatore dell'Under 16 spagnola dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Karanka ha anche allenato le panchine calde del Middlesbrough, del Nottingham Forest, del Birmingham, del Granada e del Maccabi Tel-Aviv.

Michael O'Neill

Centrocampista di Newcastle, Dundee United e Hibernian, O'Neill vanta anche 31 presenze con l'Irlanda del Nord. Ha guidato lo Shamrock Rovers in due campionati nella Repubblica d'Irlanda ed è al suo secondo mandato come ct dell'Irlanda del Nord, dopo aver qualificato gli irlandesi a UEFA EURO 2016.

Gaizka Mendieta

Due volte vice campione della UEFA Champions League con il Valencia, l'ex centrocampista spagnolo (40 presenze in nazionale) ha giocato anche in Italia e in Inghilterra. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2008, l'ex giocatore del Barcelona lavora come opinionista e si diletta come DJ.

Steve Holland

Dopo aver ottenuto il tesserino di allenatore a 22 anni, Holland ha lavorato per 17 anni nella famosa accademia calcistica di Crewe Alexandra. È stato per anni il secondo allenatore al Chelsea ed è stato il vice di Gareth Southgate quando l'Inghilterra ha raggiunto la finale di UEFA EURO 2020.

Ioan Lupescu

Centrocampista elegante e dalla spiccata intelligenza calcistica, Lupescu ha avuto una carriera di successo in Bundesliga con il Bayer Leverkusen ed è stato una figura chiave della generazione d'oro della Romania degli anni Novanta. Dopo il ritiro, si è dedicato al settore amministrativo collaborando per molti anni con la UEFA.

David James

David James ha 53 presenze con l'Inghilterra Getty Images

Oltre alle 53 presenze con l'Inghilterra, l'ex portiere ha vestito le maglie in Premier League di Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City e Portsmouth. Le avventure successive lo hanno portato in Islanda e in India, mentre ha affiancato all'attività di allenatore quella di opinionista televisivo.

Steffen Freund

L'instancabile centrocampista tedesco ha vinto EURO '96 con la Germania e ha aiutato il Dortmund a vincere due titoli della Bundesliga e la UEFA Champions League 1996/97. Ha allenato la Germania U16 e U17 e ha lavorato come vice al Tottenham dal 2012 al 2014, dopo aver giocato per il club dal 1998 al 2003.

David Adams

Responsabile del calcio presso la Federcalcio gallese, Adams si occupa anche della gestione delle nazionali maschili e femminili del Galles. Già docente di scienze dello sport, prima di assumere l'attuale incarico ha allenato Swansea City ed è stato il vice al Middlesbrough.

Wayne Allison

Dopo 20 anni di carriera da giocatore in Inghilterra, Wayne Allison è rimasto nel mondo del calcio e ha conseguito un dottorato per il suo lavoro su come l'esercizio fisico ad alta intensità influisca sul processo decisionale nel calcio. Attualmente è direttore tecnico del PGMOL, l'organismo degli arbitri professionisti inglesi.

Aljoša Asanović

L'ex centrocampista croato ha iniziato e concluso la sua carriera nell'Hajduk Spalato, mentre i suoi viaggi lo hanno portato in Francia, Inghilterra, Spagna, Italia, Grecia, Austria, Australia e Canada, oltre che a EURO '96 con la Croazia. È stato il vice dell'ex compagno di squadra Slaven Bilić sulla panchina della Croazia dal 2006 al 2012 e più recentemente ha allenato lo Zambia.

Patrick Bonner

Oltre alle 80 presenze con la Repubblica d'Irlanda, il portiere Bonner ha collezionato quasi 650 presenze con il Celtic e ha vinto cinque titoli scozzesi. Dopo aver giocato la sua ultima partita nel 1995, ha assunto diversi ruoli nella Federcalcio irlandese, tra cui quello di direttore tecnico.

Dušan Fitzel

Centrocampista difensivo che ha trascorso la maggior parte della sua carriera al Dukla Praha, Fitzel ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili ceche, e dal 2006 al 2009 è stato il commissario tecnico della nazionale maltese.

Stefan Kuntz

L'ex leggenda della Germania, Stefan Kuntz Getty Images

Kuntz è stato una delle stelle del Kaiserslautern che ha vinto la Bundesliga 1990/91 e poi ha fatto parte della squadra vincitrice di EURO '96 in Germania. Come allenatore, ha portato la Germania a due trionfi agli Europei U21 e poi ha allenato la Turchia. Attualmente è direttore sportivo dell'Amburgo.

Mixu Paatelainen

Dopo una carriera di successo come attaccante in Scozia e in Inghilterra, il 70enne finlandese è passato al ruolo di allenatore. Ha allenato Hibernian, Kilmarnock e Dundee United, prima di fare il commissario tecnico di Finlandia, Lettonia e Hong Kong.

Willi Ruttensteiner

Prima di assumere il ruolo di allenatore con le squadre maggiori, Ruttensteiner ha allenato l'Austria U21 dal 1999 al 2005. È stato direttore sportivo della nazionale austriaca dal 2001 al 2017 e successivamente direttore sportivo e poi allenatore di Israele.

Vasilis Tsiartas

L'ex centrocampista offensivo Tsiartas, da giocatore ha vestito le maglie di AEK Atene e Sevilla. È entrato nella storia del calcio greco per i due assist decisivi nel trionfale Europeo del 2004 vinto a sorpresa dalla Grecia. Dal 2005, anno del ritiro, è stato agente di giocatori e, per un breve periodo, direttore sportivo dell'AEK Atene.