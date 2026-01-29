Squadra della Settimana di Champions League: ottava giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, è selezionata dal gruppo di osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto presente nello stadio è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Anatoliy Trubin, Benfica

"Non sono abituato a segnare", ha ammesso il portiere del Benfica dopo aver scelto il momento perfetto – il 98° minuto – per segnare il suo primo gol in assoluto nel calcio professionistico qualificando la sua squadra agli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie al 4-2 sul Real Madrid.

Bruno, Pafos

Al secondo posto in condivisione nella classifica dei recuperi palla di questa settimana, il terzino brasiliano non solo è stato determinante nel consentire alla sua squadra di ritrovare l'assetto senza palla, ma ha anche segnato un gol ed è stato fondamentale in fase di impostazione, consentendo al Pafos di chiudere in bellezza contro lo Slavia Praha.

Cristian Romero, Tottenham

Ha dimostrato carattere da leader nella vittoria degli Spurs in casa del Frankfurt, chiudendo gli avversari e dominando i duelli aerei, vincendone quattro su cinque. Romero ha dimostrato calma e compostezza con la palla e ha fornito l'assist di testa per il primo gol.

Dan Burn, Newcastle

La sua prestazione è stata decisiva contro un Paris che ha cercato costantemente di trovare spazi dietro la linea difensiva. Inoltre è stato più volte pericoloso sulle palle inattive, e ha anche fatto l'assist per il gol del pareggio del Newcastle.

Federico Dimarco, Inter

Oltre a dimostrare la sua intelligenza tattica e la sua freddezza sotto pressione, il terzino sinistro ha segnato il suo primo gol di questa Champions League con uno straordinario calcio di punizione che ha permesso all'Inter di sbloccare il risultato a Dortmund.

Lamine Yamal, Barcelona

Ha fatto l'assist per il primo gol e segnato il secondo nel 4-1 sul Copenhagen, mettendo in mostra tutte le sue qualità, dalla velocità e imprevedibilità negli 1 contro 1 (come dimostrano i sei dribbling riusciti) alla creatività con la palla, con passaggi intelligenti nell'area di rigore per scardinare la difesa avversaria.

Malik Tillman, Leverkusen

Ha giocato a ritmi altissimi andando in pressing continuo sui portatori, e ha segnato due gol al Villarreal. Con la sua prestazione è stato il trascinatore del Leverkusen, che si è assicurato un posto negli spareggi e il piazzamento tra le teste di serie del sorteggio.

Alexis Mac Allister, Liverpool

Il centrocampista argentino ha segnato due gol nella schiacciante vittoria contro il Qarabağ ad Anfield. Ha trasmesso sicurezza alla squadra in fase di possesso e ha creato due chiare occasioni da gol con due passaggi chiave.

Andreas Schjelderup, Benfica

I primi gol del norvegese nella fase campionato sono arrivati nel momento giusto e sono stati la ciliegina sulla torta di una prestazione praticamente perfetta.

João Pedro, Chelsea

Eroe della rimonta del Chelsea a Napoli, ha realizzato due splendidi gol su azione personale che hanno ribaltato il risultato nella seconda metà della partita. Oltre ai gol, ha dimostrato intelligenza tattica e grande senso della posizione.

Kasper Høgh, Bodø/Glimt

Match-winner nella vittoria in casa dell'Atleti con il suo quarto gol stagionale, è stato protagonista in tutte le fasi di gioco, dimostrando una grande capacità di trattenere la palla e di coinvolgere i compagni nella manovra offensiva.



