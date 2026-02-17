Titolari e probabili formazioni di Champions League: le ultime notizie dall'andata degli spareggi
martedì 17 febbraio 2026
Chi giocherà titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco quali sono i titolari e le probabili formazioni per le gare di andata degli spareggi.
Aiutiamo gli allenatori del Fantasy con i titolari e i probabili formazioni delle squadre per le sfide di andata degli spareggi di UEFA Champions League.
Ecco inoltre l'elenco dei giocatori indisponibili, squalificati o in dubbio per le sfide di martedì e mercoledì.
Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente
Mercoledì 18 febbraio
Qarabağ - Newcastle (18:45 CET)
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Janković, Medina, Silva
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (bicipite femorale), Livramento (bicipite femorale), Schär (caviglia)
In dubbio: Botman (schiena), Joelinton (inguine), Miley (gamba), Wissa (contusione)
Diffidati: Burn, Joelinton, Thiaw
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Dani García, Hezze, Taremi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Indisponibili: Mensah (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Kofane
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Indisponibili: Dumfries (caviglia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan
Club Brugge - Atlético de Madrid
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis
Indisponibili: Reis (influenza), Van den Heuvel (gamba)
In dubbio: Audoor (problema muscolare), Sandra (influenza), Spileers (influenza)
Diffidati: Onyedika, Vanaken
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Alvarez
Indisponibili: Barrios (problema muscolare), Nico González (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone
Martedì 17 febbraio
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie
Monaco: Köhn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
Benfica: Trubin; Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro; Prestianni; Rafa Silva, Pavlidis
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior
Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca