Probabili formazioni di Champions League: le ultime notizie dall'andata degli spareggi

lunedì 16 febbraio 2026

Chi giocherà titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco quali sono le probabili formazioni per le gare di andata degli spareggi.

Gabriel Sara del Galatasaray in vista della sfida contro la Juventus
Gabriel Sara del Galatasaray in vista della sfida contro la Juventus Anadolu via Getty Images

Aiutiamo gli allenatori del Fantasy con le probabili formazioni delle squadre per le sfide di andata degli spareggi di UEFA Champions League.

Ecco inoltre l'elenco dei giocatori indisponibili, squalificati o in dubbio per le sfide di martedì e mercoledì.

Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Martedì 17 febbraio

Galatasaray - Juventus (18:45 CET)

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen
Indisponibili: Lemina (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Jakobs, Lang, Sánchez

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; David
Indisponibili: Holm (polpaccio), Vlahović (adduttore)
In dubbio: Thuram (contusione)﻿
Diffidati: Cabal, Cambiaso, Holm, Kelly, Locatelli

Monaco - Paris

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun﻿
Indisponibili: Cabral (bicipite femorale), Dier (bicipite femorale), Hrádecký (ginocchio), Mawissa (bicipite femorale)﻿
In dubbio: Akliouche (anca), Camara (caviglia)﻿, Fati (quadricipite)
Diffidati: Camara, Golovin, Kehrer

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola﻿
Indisponibili: Fabian Ruiz (ginocchio), Mayulu (polpaccio), Ndjantou (bicipite femorale)﻿
In dubbio: Dembélé (problema muscolare)﻿
Diffidati: Nuno Mendes

Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Indisponibili: Bah (ginocchio), Tomé (squalificato)
In dubbio: Aursnes (problema muscolare), Ríos (spalla)﻿
Diffidati: Dahl, Lukebakio, Otamendi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior
Indisponibili: Raúl Asencio (squalificato), Bellingham (coscia), Éder Militão (bicipite femorale), Rodrygo (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Bellingham, Carreras, Huijsen, Tchouaméni

Dortmund - Atalanta

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy﻿
Indisponibili: Can (adduttore), Schlotterbeck (problema muscolare), Süle (coscia)
In dubbio: Mane (problema muscolare)
Diffidati: Adeyemi, Bensebaini

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Indisponibili: De Ketelaere (ginocchio), Raspadori (coscia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: De Roon, Musah

Le squadre alla fase a eliminazione diretta

Mercoledì 18 febbraio

Qarabağ - Newcastle (18:45 CET)

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran ﻿
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Janković, Medina, Silva

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (bicipite femorale), Livramento (bicipite femorale), Schär (caviglia)
In dubbio: Botman (schiena), Joelinton (inguine), Miley (gamba), Wissa (contusione)
Diffidati: Burn, Joelinton, Thiaw

Olympiacos - Leverkusen

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Dani García, Hezze, Taremi

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Indisponibili: Mensah (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Kofane

Bodø/Glimt - Inter

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Indisponibili: Dumfries (caviglia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan

Club Brugge - Atlético de Madrid

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis
Indisponibili: Reis (influenza), Van den Heuvel (gamba)
In dubbio: Audoor (problema muscolare), Sandra (influenza), Spileers (influenza)
Diffidati: Onyedika, Vanaken

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Ruggeri, Giménez, Hancko; González, Cardoso, Koke, Álex Baena; Alvarez, Sørloth﻿
Indisponibili: Barrios (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone

