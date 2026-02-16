Probabili formazioni di Champions League: le ultime notizie dall'andata degli spareggi
lunedì 16 febbraio 2026
Intro articolo
Chi giocherà titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco quali sono le probabili formazioni per le gare di andata degli spareggi.
Contenuti top media
Corpo articolo
Aiutiamo gli allenatori del Fantasy con le probabili formazioni delle squadre per le sfide di andata degli spareggi di UEFA Champions League.
Ecco inoltre l'elenco dei giocatori indisponibili, squalificati o in dubbio per le sfide di martedì e mercoledì.
Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente
Martedì 17 febbraio
Galatasaray - Juventus (18:45 CET)
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen
Indisponibili: Lemina (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Jakobs, Lang, Sánchez
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; David
Indisponibili: Holm (polpaccio), Vlahović (adduttore)
In dubbio: Thuram (contusione)
Diffidati: Cabal, Cambiaso, Holm, Kelly, Locatelli
Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun
Indisponibili: Cabral (bicipite femorale), Dier (bicipite femorale), Hrádecký (ginocchio), Mawissa (bicipite femorale)
In dubbio: Akliouche (anca), Camara (caviglia), Fati (quadricipite)
Diffidati: Camara, Golovin, Kehrer
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
Indisponibili: Fabian Ruiz (ginocchio), Mayulu (polpaccio), Ndjantou (bicipite femorale)
In dubbio: Dembélé (problema muscolare)
Diffidati: Nuno Mendes
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Indisponibili: Bah (ginocchio), Tomé (squalificato)
In dubbio: Aursnes (problema muscolare), Ríos (spalla)
Diffidati: Dahl, Lukebakio, Otamendi
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior
Indisponibili: Raúl Asencio (squalificato), Bellingham (coscia), Éder Militão (bicipite femorale), Rodrygo (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Bellingham, Carreras, Huijsen, Tchouaméni
Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy
Indisponibili: Can (adduttore), Schlotterbeck (problema muscolare), Süle (coscia)
In dubbio: Mane (problema muscolare)
Diffidati: Adeyemi, Bensebaini
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Indisponibili: De Ketelaere (ginocchio), Raspadori (coscia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: De Roon, Musah
Mercoledì 18 febbraio
Qarabağ - Newcastle (18:45 CET)
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Janković, Medina, Silva
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (bicipite femorale), Livramento (bicipite femorale), Schär (caviglia)
In dubbio: Botman (schiena), Joelinton (inguine), Miley (gamba), Wissa (contusione)
Diffidati: Burn, Joelinton, Thiaw
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Dani García, Hezze, Taremi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Indisponibili: Mensah (squalificato)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Kofane
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Indisponibili: Dumfries (caviglia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan
Club Brugge - Atlético de Madrid
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis
Indisponibili: Reis (influenza), Van den Heuvel (gamba)
In dubbio: Audoor (problema muscolare), Sandra (influenza), Spileers (influenza)
Diffidati: Onyedika, Vanaken
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Ruggeri, Giménez, Hancko; González, Cardoso, Koke, Álex Baena; Alvarez, Sørloth
Indisponibili: Barrios (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone