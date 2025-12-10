Le partite di mercoledì: vince la Juve, il City espugna il Bernabéu, cade il Napoli

La Juventus batte facilmente il Pafos per 2-0 e conquista altri tre punti, ma è il Manchester City a ottenere il risultato più importante della serata imponendosi 2-1 in casa del Real Madrid. Napoli battuto 2-0 sul campo del Benfica, mentre l'Arsenal consolida la vetta della classifica con la sesta vittoria consecutiva.

UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della sesta giornata.

Tre gol nel finale assicurano all'Ajax i primi punti nella fase campionato. Un pallonetto di Camilo Duran al 10' porta in vantaggio il Qarabağ, ma Kasper Dolberg pareggia per gli ospiti con un tiro preciso a fine primo tempo.

Il tiro deviato di Matheus Silva a inizio ripresa riporta in vantaggio i padroni di casa, ma Oscar Gloukh e Anton Gaaei ribaltano la situazione in quattro minuti. Gloukh ha ancora tempo per firmare il secondo gol personale sugli sviluppi di un contropiede dell'Ajax.

Player of the Match: Oscar Gloukh (Ajax)

Il Copenaghen centra due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta dal 2010/11 grazie al gol decisivo di Andreas Cornelius al 90'. Gli ospiti passano in vantaggio in avvio con Mohamed Elyounoussi, ma il Villarreal pareggia al 2' del secondo tempo con Santiago Comesaña.

La squadra danese torna in vantaggio un minuto dopo con Elias Achouri, che insacca di prima su un cross di Yoram Zague, ma viene nuovamente raggiunta al 56' dalla rete di Tani Oluwaseyi. Nel finale arriva il gol della vittoria di Cornelius.

Player of the Match: Mohamed Elyounoussi (Copenhagen)

Il Paris è costretto a un pareggio senza reti a Bilbao, mentre l'Athletic Club diventa la prima squadra a impedire ai campioni in carica di segnare in questa Champions League. L'eroe dei padroni di casa è Unai Simón, autore di una serie di parate memorabili: tra queste, due d'istinto su Senny Mayula e una su Fabián Ruiz.

Bardley Barcola sfiora il gol avventandosi alle spalle della difesa, ma il suo tiro si infrange sulla traversa, poi la gara a San Mamés si conclude in parità.

Player of the Match: Unai Simón (Athletic)

Alejandro Grimaldo trova il gol pareggio nel finale e nega al Newcastle la vittoria in Germania. L'ottima prestazione di Anthony Gordon nel secondo tempo (gol e assist) sembra sufficiente, ma Grimaldo si avventa in area e insacca alle spalle di Aaron Ramsdale.

Il Leverkusen si porta in vantaggio con un colpo di testa del capitano Robert Andrich che colpisce Bruno Guimarães schiena e termina in rete, ma Gordon trasforma un rigore dopo un fallo su Nick Woltemade. L'inglese propizia anche il gol di testa di Lewis Miley, ma l'ultima parola spetta a Grimaldo.

Player of the Match: Anthony Gordon (Newcastle)

Il Bodø/Glimt recupera due volte e conquista un punto prezioso in casa del Borussia Dortmund. La squadra tedesca controlla ampiamente la partita, ma il portiere ospite Nikita Haikin effettua due belle parate e tiene in gara gli ospiti.

Julian Brandt apre le marcature per il Dortmund, ma Haitam Aleesami pareggia prima dell'intervallo. Dopo il raddoppio di Brandt e le parate di Haikin, Jen Petter Hauge sorprende Gregor Kobel sull'altro fronte e regala il pareggio alla sua squadra.

Player of the Match: Julian Brandt (B. Dortmund)

I gol di Noni Madueke e Gabriel Martinelli aiutano l'Arsenal a centrare la sesta vittoria su sei nella fase campionato. Madueke segna al 25' liberandosi di Joaquin Seys nella metà campo del Club Brugge, spingendosi in avanti e scagliando un tiro dalla distanza che si spegne all'incrocio.

I padroni di casa sfiorano il gol due volte con Aleksandar Stanković a fine primo tempo, ma l'Arsenal risponde con decisione nella ripresa: Madueke segna di testa su cross di Martin Zubimendi al 47', poi Martinelli entra in area e firma uno splendido terzo gol nove minuti più tardi.

Player of the Match: Noni Madueke (Arsenal)

I gol di Weston McKennie e Jonathan David nel secondo tempo suggellano la seconda vittoria consecutiva della Juventus in Champions League. Entrambe le squadre hanno occasioni nel primo tempo, con l'attaccante ospite Anderson che colpisce un palo.

Tuttavia, i padroni di casa iniziano la ripresa con più piglio e il loro forcing si fa sentire quando McKennie insacca dopo una bella manovra di preparazione. Mentre il Pafos si spinge in cerca del pareggio, viene colpito in contropiede da Kenan Yıldız, che appoggia al centro per il gol del raddoppio di David.﻿

Player of the Match: Kenan Yıldız (Juventus)

Il gol di Nico O'Reilly e il rigore trasformato da Erling Haaland suggellano la vittoria in rimonta degli ospiti. Le merengues partono meglio, con Vinícius Júnior che calcia a lato nelle prime battute, poi Rodrygo finalizza con precisione una manovra avvolgente poco prima della mezz'ora.

L'undici di Pep Guardiola rimane in svantaggio per poco più di sette minuti e pareggia con O'Reilly, che si avventa su un colpo di testa di Joško Gvardiol non trattenuto da Thibaut Courtois. Con l'avvicinarsi dell'intervallo, Haaland festeggia la sua 50ª presenza in Champions League trasformando con calma un calcio di rigore dopo aver subito fallo da Antonio Rüdiger. Nel finale, il subentrato Endrick sfiora il pareggio, ma il suo colpo di testa termina sulla traversa.

Player of the Match: Nico O'Reilly (Man City)

La squadra di José Mourinho infligge un'altra sconfitta esterna ai partenopei. Il Benfica domina fin dall'inizio e crea subito occasioni da gol – una parata da Vanja Milinković-Savić è seguita da una conclusione fuori misura di Fredrik Aursnes – ma poi Richard Ríos sfrutta un errore difensivo e apre le marcature.

Nella ripresa, Ríos serve l'assist per il colpo di tacco vincente di Leandro Barreiro, consolidando le speranze di qualificazione del Benfica e infliggendo un duro colpo a quelle del Napoli.

Player of the Match: Richard Ríos (Benfica)

