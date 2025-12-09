Le partite di martedì: Atalanta, Barcellona e Bayern vincono in rimonta, cade l'Inter

Cinque squadre, tra cui Atalanta, Bayern München e Barcelona, subiscono il primo gol ma vincono in una serata di UEFA Champions League ricca di emozioni, mentre l'Inter si arrende al Liverpool per un calcio di rigore nel finale.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della sesta giornata.

Il Bayern ha ottenuto la quinta vittoria in sei partite della fase campionato Getty Images

I gol di Serge Gnabry, Lennart Karl e Jonathan Tah suggellano la quinta vittoria stagionale del Bayern, che rimonta contro lo Sporting. Harry Kane colpisce un palo in un primo tempo dominato dai padroni di casa, ma ad andare in vantaggio al 54' sono gli ospiti grazie a un autogol di Joshua Kimmich.

Gnabry segna al volo dalla corta distanza 11' dopo, mentre al 69' il 17enne Karl diventa il giocatore più giovane a segnare in tre partite consecutive di Champions League. Tah chiude la gara a 13' dalla fine.

Player of the Match: Lennart Karl (Bayern)

Barcelona - Frankfurt 2-1

Due gol di testa di Jules Koundé regalano al Barcellona una vittoria in rimonta al Camp Nou. Il preciso tiro di Ansgar Knauff porta in vantaggio l'Eintracht al 21', ma il cross di Marcus Rashford propizia il gol del pareggio di Koundé al 5' della ripresa. Il gol vittoria del laterale di difesa arriva tre minuti dopo su assist di Lamine Yamal: i blaugrana salgono così a 10 punti, mentre la squadra tedesca rimane a quattro.

Player of the Match: Jules Koundé (Barcelona)

Inter - Liverpool 0-1

Dominik Szoboszlai (a destra) festeggia il gol della vittoria nel finale AFP via Getty Images

Il rigore trasformato nel finale da Dominik Szoboszlai decide un incontro serrato a San Siro: il nazionale ungherese supera Yann Sommer all'88' dopo una trattenuta in area di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz.

Le occasioni sono rare per tutto il primo tempo, con 17 minuti senza alcun tiro in porta. Ibrahima Konaté segna di testa per il Liverpool al 33', ma il gol viene annullato perché la palla aveva colpito il braccio di Hugo Ekitiké sulla traiettoria.

A ridosso dell'intervallo, Lautaro Martínez costringe Alisson Becker a una parata magistrale dopo aver intercettato il cross di Alessandro Bastoni, ma nella ripresa si vedono nuovamente poche occasioni: l'unica degna di nota capita a Conor Bradley prima del gol decisivo di Szoboszlai.

Player of the Match: Ryan Gravenberch (Liverpool)

Atalanta - Chelsea 2-1

Charles De Ketelaere è il protagonista assoluto della rimonta dell'Atalanta, che infligge un'altra sconfitta in trasferta al Chelsea.

I Blues passano in vantaggio con João Pedro su assist del capitano Reece James, ma dopo l'intervallo De Ketelaere sfodera un cross perfetto viene incornato in rete da Gianluca Scamacca. Quindi, il belga punta Marc Cucurella e segna il gol della vittoria sul primo palo, portando l'Atalanta al terzo posto.

Player of the Match: Charles De Ketelaere (Atalanta)

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 2-3

Alexander Sørloth è andato a segno per l'Atlético de Madrid Getty Images

L'Atleti conquista i primi punti in trasferta nella fase campionato. Guus Til regala un inizio perfetto ai padroni di casa sfruttando il passaggio di Couhaib Driouech, ma l'Atleti pareggia con un gol simile di Julián Alvarez su assist di Alexander Sørloth.

Dopo la rete di Dávid Hancko e il 3-1 di Sørloth, Ricardo Pepi ridà qualche speranza al PSV nel finale, ma gli ospiti resistono e portano a casa tre punti importanti.

Player of the Match: Alexander Sørloth (Atleti)

Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3

Il Marsiglia supera l'Union SG in una gara emozionante e altalenante. La squadra belga passa in vantaggio grazie al gol di Anan Khalaili, ma il Marsiglia è già sul 2-1 all'intervallo grazie alle reti di Igor Paixão e Mason Greenwood.

Greenwood segna il suo secondo gol poco prima dell'ora di gioco, quando il Marsiglia sembra inarrestabile, ma Khalaili firma a sua volta una doppietta e accende il finale. L'Union SG segna anche il terzo gol, che però viene annullato.

Player of the Match: Mason Greenwood (Marseille)

Tottenham - Slavia Praha 3-0

Xavi Simons ha segnato per la seconda partita consecutiva per il Tottenham Getty Images

Gli Spurs segnano due rigori nel secondo tempo e superano facilmente lo Slavia Praga, tornando alla vittoria in Champions League. Il portiere ospite Jindřich Staněk effettua una serie di ottime parate nel corso della serata, tra cui una su Richarlison dopo 40 secondi, ma non può fare molto di fronte alla prestazione dominante del Tottenham.

I padroni di casa passano in vantaggio grazie all'autogol di David Zima nel primo tempo, poi suggellano i tre punti con i rigori di Mohammed Kudus e Xavi Simons.

Player of the Match: Xavi Simons (Tottenham)

Monaco - Galatasaray 1-0

Il gol di Florian Balogun nel secondo tempo decide una gara equilibrata, portando il Monaco a pari punti con il Galatasaray a quota nove. Barış Alper Yılmaz ha la migliore occasione prima dell'intervallo ma colpisce il palo esterno, mentre il capitano di casa Denis Zakaria si vede parare un rigore da Uğurcan Çakır dopo un fallo di Davinson Sánchez su Takumi Minamino.

A decidere l'incontro è Balogun, che a metà del secondo tempo insacca dalla corta distanza e indirizza la gara a favore dei padroni di casa.

Player of the Match: Takumi Minamino (Monaco)

Kairat Almaty - Olympiacos 0-1

La grande prestazione del portiere Temirlan Anarbekov non viene premiata e l'Olympiacos centra la sua prima vittoria nella fase campionato.

La formazione greca domina ma non riesce a superare l'estremo difensore del Kairat Almaty fino al 73', quando Gelson Martins segna sul primo palo con un tiro da posizione defilata.

Anarbekov neutralizza due volte Ayoub El Kaabi nel primo tempo e continua a stupire dopo il gol con due parate in rapida successione su Mehdi Taremi ed El Kaabi, che colpisce due legni nelle fasi finali.

Player of the Match: Temirlan Anarbekov (Kairat Almaty)



