Riepilogo Champions League: Bayern e Real Madrid a punteggio pieno, pari Atalanta, cinque gol per Liverpool e Chelsea

Real Madrid e Bayern München battono rispettivamente Juventus e Club Brugge, formando un quintetto di squadre in vetta alla classifica della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 con nove punti. Le partite di mercoledì chiudono una giornata da record, con un totale di 71 gol anche grazie alle eclatanti vittorie di Chelsea e Liverpool.

UEFA.com riassume tutte le partite della terza giornata.

Le partite di mercoledì

Athletic Club 3-1 Qarabağ

Due conclusioni chirurgiche di Gorka Guruzeta permettono all'Athletic Club di conquistare i suoi primi punti nella fase campionato. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 49 secondi grazie al tiro di Leandro Andrade da dentro l'area, ma Guruzeta pareggia su assist di Mikel Jaureguizar al 40’ a dimostrazione del crescente dominio della squadra spagnola.

Il neoentrato Roberto Navarro segna con una bellissima conclusione al 70’, ribaltando il punteggio, mentre Guruzeta suggella la vittoria a 2’ dalla fine e infligge al Qarabağ la prima sconfitta.

Player of the Match: Gorka Guruzeta (Athletic Club)

Quarta giornata

05/11: Newcastle - Athletic Club

05/11: Qarabağ - Chelsea

Un Victor Osimhen in splendida forma suggella la seconda vittoria consecutiva del Galatasaray in Champions League: non accadeva da quasi 13 anni. L’ex attaccante del Napoli impiega solo tre minuti per insaccare con destrezza su un filtrante di Mario Lemina, poi raddoppia avventandosi su un passaggio di Fredrik André Bjørkan e aggirando il portiere Nikita Haikin poco dopo la mezz'ora.

La pressione incessante di Osimhen consente a Yunus Akgün di segnare il terzo gol al secondo tentativo dopo un primo intervento di Haikin al 60’. Gli ospiti accorciano grazie al potente colpo di testa del subentrato Andreas Helmersen ma non riescono più a rimontare.

Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

Quarta giornata

04/11: Bodø/Glimt - Monaco

05/11: Ajax - Galatasaray

Il Tottenham manteniene l'imbattibilità grazie a un’ottima prestazione di Guglielmo Vicario. Il portiere interviene due volte nel primo tempo, neutralizzando d’istinto Folarin Balogun dalla corta distanza.

Nella ripresa, Vicario respinge il colpo di testa di Jordan Teze, con il Monaco che sembra avvicinarsi sempre più al gol. Nel finale, Takumi Minamimo calcia di poco alto, ma i padroni di casa devono accontentarsi di un punto.

Player of the Match: Guglielmo Vicario (Tottenham)

Quarta giornata

04/11: Bodø/Glimt - Monaco

04/11: Tottenham - Copenhagen

Lo Slavia Praga conquista il secondo punto nella fase campionato grazie a una bella prestazione del portiere Jakub Markovič. I padroni di casa dominano il primo tempo ma non concretizzano, con Markovič che interviene abilmente su Odilon Kossounou, Nikola Krstović e il sempre pericoloso Charles De Ketelaere.

All'inizio del secondo tempo si intravede un cambio di rotta, con il calcio di punizione di Lukáš Provod che mette alla prova Marco Carnesecchi, ma è l'Atalanta ad andare più vicina ai tre punti nelle fasi finali: Gianluca Scamacca incorna alto su cross di Nicola Zalewski all'82', mentre pochi minuti dopo impegna Markovič.

Player of the Match: Charles De Ketelaere (Atalanta)

Quarta giornata

04/11: Slavia Praha - Arsenal

05/11: Marseille - Atalanta

Il Chelsea conquista una vittoria eclatante contro l'Ajax grazie in gran parte a un primo tempo in cui si vedono cinque gol, un cartellino rosso e tre rigori trasformati. Kenneth Taylor viene espulso dopo 15 minuti e Marc Guiu apre le marcature sul successivo calcio di punizione. Moises Caicedo raddoppia, ma l'Ajax torna in partita con il gol di Wout Weghorst su rigore.

Quindi, Enzo Fernández ed Estêvão trasformano un tiro dagli 11 metri ciascuno, prima del quinto gol del subentrato Tyrique George.﻿

Player of the Match: Jamie Gittens (Chelsea)

Quarta giornata

05/11: Qarabağ - Chelsea

05/11: Ajax - Galatasaray

Il Liverpool interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni segnando tre gol in dieci minuti nel primo tempo. Rasmus Kristensen corona una manovra avvolgente e porta in vantaggio i padroni di casa, ma Hugo Ekitiké pareggia contro la sua ex squadra.

Quindi, i difensori Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté segnano di testa su calcio d'angolo, portando avanti i Reds; nella ripresa si vedono anche gli assist di Florian Wirtz per Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai, che concludono la grande serata della squadra di Arne Slot.



Quarta giornata

04/11: Napoli - Frankfurt

04/11: Liverpool - Real Madrid

Lennart Karl diventa il più giovane marcatore del Bayern in Champions League e apre la porta alla terza vittoria consecutiva della sua squadra nella compezione. Dopo il bel gol del diciassettenne centrocampista, Harry Kane raddoppia con una conclusione sul secondo palo.

Luis Díaz firma la terza rete di potenza, mentre Nicolas Jackson si avventa su un tiro deviato e sigla la quarta: il Bayern si gode così il secondo posto in classifica.



Quarta giornata

04/11: Paris - Bayern

05/11: Club Brugge - Barcelona

Il gol di Jude Bellingham mantiene il Real Madrid a punteggio pieno e lascia la Juventus a due punti. Weston McKennie e Federico Gatti mettono alla prova Thibaut Courtois a inizio gara, ma anche i bianconeri hanno bisogno di Michele Di Gregorio su un tiro di Kylian Mbappé prima dell'intervallo.

Dopo un altro intervento decisivo di Courtois in un faccia a faccia con Dušan Vlahović, Bellingham decide la gara ribattendo in rete un tiro di Vinícius Júnior che si infrange sul palo. Nel finale il Madrid ha la possibilità di raddoppiare, ma Di Gregorio si supera con una doppia parata su Mbappé e Brahim Díaz.

Player of the Match: Arda Güler

Quarta giornata

04/11: Liverpool - Real Madrid

04/11: Juventus - Sporting CP

I subentrati Geny Catamo e Alisson Santos suggellano una spettacolare rimonta dei padroni di casa a Lisbona. Il Marsiglia passa subito in vantaggio grazie allo straordinario tiro a giro di Igor Paixão, ma rimane in 10 uomini poco prima dell'intervallo per l'espulsione di Emerson.

Lo Sporting aumenta il forcing nella ripresa e pareggia a poco più di 20’ dalla fine con Geny Catamo, ma non si accontenta e trova il gol della vittoria ﻿all’86’ quando un tiro deviato di Alisson Santos si insacca in rete.

Player of the Match: Alisson Santos (Sporting CP)

Quarta giornata

04/11: Juventus - Sporting CP

05/11: Marseille - Atalant

Le partite di martedì

Grazie a una straordinaria prestazione offensiva, il Paris centra una eclatante vittoria alla BayArena, con il ritorno di Ousmane Dembélé da infortunio che rende la partita ancora più avvincente.

Entrambe le squadre rimangono in 10 uomini in un primo tempo frenetico, ma sono gli ospiti a gestire il possesso palla per oltre il 70%. Prima, Willian Pacho segna il suo primo gol con il PSG, quindi Désiré Doué firma una doppietta prima e dopo la rete di Khvicha Kvaratskhelia. Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha vanno a referto nella ripresa, mentre Aleix García realizza i due gol della bandiera dei padroni di casa.

Player of the Match: Nuno Mendes (Paris)

Quarta giornata

04/11: Paris - Bayern München

05/11: Benfica - Leverkusen

Fermín López firma una tripletta e suggella la prima schiacciante vittoria casalinga del Barcellona. Le precise conclusioni dell'esterno spagnolo regalano ai padroni di casa un vantaggio di due gol all'intervallo. Al 54’, Ayoub El Kaabi accorcia su rigore per l'Olympiacos, che però perde Santiago Hezze dopo pochi minuti per doppia ammonizione.

Il calcio di rigore di Lamine Yamal è il primo dei quattro gol segnati dal Barça in 12 minuti, con Fermín López a completare la sua tripletta personale prima e dopo le reti di Marcus Rashford. I blaugrana si portano così a sei punti.

Player of the Match: Fermín López (Barcellona)

Quarta giornata

04/11: Olympiacos - PSV

05/11: Club Brugge - Barcelona

L'Arsenal non si ferma e travolge anche l'Atleti in Champions League. Entrambe le squadre colpiscono un legno prima del gol di testa di Gabriel su punizione di Declan Rice che porta avanti i padroni di casa prima dell'ora di gioco.

Nei successivi 13 minuti si vedono altre tre reti, con Gabriel Martinelli che conclude nell'angolo prima della doppietta di Viktor Gyökeres.

Player of the Match: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Quarta giornata

04/11: Slavia Praha - Arsenal (18:45)﻿

04/11: Atleti - Union SG

Il Pafos, ridotto in 10 uomini, conquista il suo secondo punto della fase campionato dopo una sfida avvincente ad Almaty. Gli ospiti restano in inferiorità numerica già al 4’ per l'espulsione di João Correia ma sfiorano il gol del vantaggio nel secondo tempo, con Temirlan Anarbekov che effettua due belle parate su David Luiz sugli sviluppi di due calci piazzati.

I padroni di casa aumentano il forcing con il passare dei minuti. Giorgi Zaria mette alla prova Neofytos Michael e Ofri Arad colpisce il palo interno, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol e la prima vittoria in questa fase.

Player of the Match: David Luiz (Pafos)

Quarta giornata

05/11: Pafos - Villarreal (18:45)﻿

05/11: Inter - Kairat Almaty

Felix Nmecha segna una doppietta e difende l’imbattibilità del Dortmund in avvio di stagione. Al 20’ Nmecha porta in vantaggio gli ospiti, che però vengono raggiunti sull’1-1 all’intervallo per l'autogol di Waldemar Anton.

Poco dopo il quarto d’ora della ripresa, Ramy Bensebaini riporta in vantaggio il Dortmund su rigore, poi arriva il secondo gol personale di Nmecha. Fábio Silva firma il quarto della gara da posizione defilata, mentre Viktor Dadason accorcia di testa nei minuti di recupero.

Player of the Match: Felix Nmecha (B. Dortmund)

Quarta giornata

04/11: Tottenham - Copenhagen

05/11: Man City - B. Dortmund

Il Newcastle ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo una gara spettacolare al St James' Park contro il Benfica, ancora a zero punti nella fase campionato. Nel primo tempo non mancano le occasioni, come un potente tiro di Dodi Lukébakio che si infrange sul palo, ma è Anthony Gordon a sbloccare il risultato con il suo quarto gol stagionale dopo una bella azione.

Harvey Barnes entra dalla panchina e raddoppia avventandosi su un lungo lancio del portiere Nick Pope, poi fissa il risultato su assist di Gordon.

Player of the Match: Anthony Gordon (Newcastle)

Quarta giornata

05/11: Newcastle - Athletic Club

05/11: Benfica - Leverkusen

Il PSV sale a quattro punti con una convincente vittoria ad Eindhoven. Scott McTominay apre le marcature per gli ospiti di testa, ma un autogol di Alessandro Buongiorno e una rete di Ismael Saibari riportano in vantaggio il PSV all'intervallo. La doppietta di Dennis Man (spettacolare il suo secondo gol) consolida il dominio dei padroni di casa dopo l’espulsione di Lorenzo Lucca tra le fila dei partenopei.

McTominay trova il secondo gol personale a fine gara, ma il PSV risponde con Ricardo Pepi e Couhaib Driouech e chiude una serata memorabile.

Player of the Match: Dennis Man (PSV)

Quarta giornata

04/11: Olympiacos - PSV

04/11: Napoli - Frankfurt (18:45)

L'Inter resiste alla pressione dell’Union SG in avvio di gara e resta a punteggio pieno in grande stile. Dopo un tiro di Christian Burgess respinto sulla linea, Promise David e Mathias Rasmussen impegnano Yann Sommer, ma Denzel Dumfries getta acqua sul fuoco segnando su calcio d'angolo e Lautaro Martínez raddoppia con un tracciante all’incrocio.

Nel secondo tempo, Hakan Çalhanoğlu trasforma un rigore e Pio Esposito segna il suo primo gol in Champions League, lasciando il club belga a tre punti.

Player of the Match: Denzel Dumfries (Inter)

Quarta giornata

04/11: Atleti - Union SG

05/11: Inter - Kairat Almaty

Una conclusione perentoria di Erling Haaland e un colpo di testa di Bernardo Silva permettono al City di interrompere una serie di cinque partite senza vittorie. Haaland impiega solo 17 minuti per sbloccare il risultato su assist di Rico Lewis: per lui è la 12esima partita consecutiva a segno tra club e nazionale.

Il capitano Bernardo Silva raddoppia verso l'intervallo con un colpo di testa su un preciso cross di Savinho. Il Villarreal prova ad accorciare nel finale, ma il subentrato Tani Oluwaseyi viene fermato dai legni.

Player of the Match: Savinho (Man City)

Quarta giornata

05/11: Pafos - Villarreal (18:45)

05/11: Man City - B. Dortmund

