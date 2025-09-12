Giornate di Champions League con più gol, serate con più gol e record di gol in un girone
venerdì 12 settembre 2025
Qual è il record di gol in una giornata di Champions League? E in una sola serata? Qual è stato il girone con più reti?
La quinta giornata della UEFA Champions League 2024/25 ha stabilito un record storico, diventando la giornata con più gol di sempre nella competizione, superando il precedente record stabilito nel 2000/01 con il vecchio formato con la fase a gironi.
Tutte le statistiche si riferiscono alle partite della fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93-2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi delle stagioni 1999/2000-2002/03) e alle partite della fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi.
Qual è la giornata di Champions League con più gol
Quinta giornata 2024/25 (67 gol, 18 partite)
Ottava giornata 2024/25 (64 gol, 18 partite)
Prima giornata 2000/01 (63 gol, 16 partite)
Terza giornata 2020/21 (62, 16 partite)
Settima giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)
Sesta giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)Quinta giornata 2022/23 (59, 16 partite)
Terza giornata 2021/22 (59, 16 partite)
Terza giornata 2014/15 (59, 16 partite)
Quarta giornata 2012/13 (58, 16 partite)
Seconda giornata 2024/25 (58 gol, 18 partite)
Il racconto della settimana da record del 2024/25
Nella metà delle 18 partite della quinta giornata sono stati realizzati almeno 5 gol, in quattro sfide ne sono stati realizzati addirittura 6, mentre la vittoria dell'Atalanta per 6-1 contro lo Young Boys è stata la gara più ricca di reti. C'è stato solo un pareggio per 0-0 e solo tre partite sono terminate con un solo gol.
Anche i 618 gol in 189 partite della stagione 2024/25 rappresentano un record, sia per il maggior numero di gol che per i gol a partita, con una media di 3,27 che ha battuto il record del 2020/21 (3,24 gol a partita).
Martedì 26/11/2024
Sparta Praha - Atlético de Madrid 0-6
Slovan Bratislava - AC Milan 2-3
Bayer Leverkusen - Salzburg 5-0
Young Boys - Atalanta 1-6
Barcelona - Brest 3-0
Bayern München - Paris Saint-Germain 1-0
Inter - Leipzig 1-0
Manchester City - Feyenoord 3-3
Sporting CP - Arsenal 1-5
Mercoledì 27/11/2024
Crvena Zvezda - Stuttgart 5-1
Sturm Graz - Girona 1-0
Monaco - Benfica 2-3
Aston Villa - Juventus 0-0
Bologna - LOSC Lille 1-2
Celtic - Club Brugge 1-1
GNK Dinamo - Borussia Dortmund 0-3
Liverpool - Real Madrid 2-0
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 3-2
Qual è il record di gol in una singola serata della fase campionato di Champions League?
64 gol in 18 partite, 29/01/2025
Aston Villa - Celtic 4-2
Bayer Leverkusen - Sparta Praha 2-0
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk 3-1
Young Boys - Crvena Zvezda 0-1
Barcelona - Atalanta 2-2
Bayern München - Slovan Bratislava 3-1
Inter 3-0 Monaco
Salzburg - Atlético de Madrid 1-4
Girona - Arsenal 1-2
GNK Dinamo - AC Milan 2-1
Juventus - Benfica 0-2
LOSC Lille - Feyenoord 6-1
Manchester City - Club Brugge 3-1
PSV Eindhoven - Liverpool 3-2
Sturm Graz - Leipzig 1-0
Sporting CP - Bologna 1-1
Brest - Real Madrid 0-3
Stuttgart - Paris Saint-Germain 1-4
Qual è il record di gol in una singola serata della fase a gironi/fase campionato di Champions League?
44 gol in 12 partite, 01/10/1997
Monaco - Leverkusen 4-0, Lierse - Sporting CP 1-1
Beşiktaş - Paris 3-1, IFK Göteborg - Bayern 1-3
Rosenborg - Olympiacos 5-1, Porto - Real Madrid 0-2
Dynamo Kyiv - Newcastle 2-2, Barcelona - PSV 2-2
Man Utd - Juventus 3-2, Feyenoord - Košice 2-0
Parma - Galatasaray 2-0, Dortmund - Sparta Praha 4-1
Qual è stato il record di gol in un girone di Champions League in una sola serata?
16 gol
25/10/2022, Gruppo H: Benfica - Juventus 4-3, Paris - Maccabi Haifa 4-2
Qual è il record di gol per giornata di Champions League?
Quinta giornata: 67 gol in 18 partite (2024/25)
Prima giornata: 63 gol in 16 partite (2000/01)
Seconda giornata: 58 gol in 18 partite (2024/25)
Terza giornata: 62 gol in 16 partite (2020/21)
Quarta giornata: 58 gol in 16 partite (2012/13)
Quinta giornata: 59 gol in 16 partite (2022/23)
Sesta giornata: 59 gol in 18 partite (2024/25)
Settima giornata: 59 gol in 18 partite (2024/25)
Ottava giornata 64 gol in 18 partite (2024/25)