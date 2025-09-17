Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Tutti i Gol del Giorno della UEFA Champions League

mercoledì 17 settembre 2025

Non perderti i Gol del Giorno di questa stagione della UEFA Champions League.

Anouar Ait El Hadj ha segnato il secondo gol per l'Union Saint-Gilloise nella vittoria per 3-1 contro il PSV
Anouar Ait El Hadj ha segnato il secondo gol per l'Union Saint-Gilloise nella vittoria per 3-1 contro il PSV

Il Gol del Giorno, presentato da Heineken, viene votato dai tifosi dopo ogni serata di UEFA Champions League: tieni traccia di tutti i gol più belli, a partire dalla straordinaria azione solitaria di Anouar Ait El Hadj contro il PSV Eindhoven.

Tutti i Gol del Giorno

Giornata 1

16/09: Anouar Ait El Hadj (﻿PSV - Union SG 1-3)

