Tutti i Gol del Giorno della UEFA Champions League
mercoledì 17 settembre 2025
Non perderti i Gol del Giorno di questa stagione della UEFA Champions League.
Il Gol del Giorno, presentato da Heineken, viene votato dai tifosi dopo ogni serata di UEFA Champions League: tieni traccia di tutti i gol più belli, a partire dalla straordinaria azione solitaria di Anouar Ait El Hadj contro il PSV Eindhoven.
Giornata 1
16/09: Anouar Ait El Hadj (PSV - Union SG 1-3)