Riepilogo Champions League: pari in extremis per la Juventus, vincono Arsenal, Tottenham e Real

Arsenal, Real Madrid, Tottenham, Qarabağ e gli esordienti dell'Union Saint-Gilloise iniziano la fase campionato con una vittoria. Clamoroso recupero della Juventus, che trova il gol del 4-4 contro il Borussia Dortmund al 6' di recupero.

UEFA.com riepiloga le partite della prima serata di UEFA Champions League 2025/26.

Le sfide di martedì sera

I subentrati Gabriel Martinelli e Leandro Trossard vanno a segno e regalano all'Arsenal una partenza vincente contro l'Athletic Club, alla sua prima partecipazione in Champions League dal 2014/15.

I portieri non vengono mai messi in difficoltà fino a quando Martinelli segna pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Il giocatore raccoglie un passaggio di Trossard dalla metà campo avversaria, punta la porta e insacca. Un'altra volata di Martinelli propizia il secondo gol di Trossard con la complicità di una deviazione.

Player of the Match: Gabriel Martinelli (Arsenal)

L'Union SG esordisce in Champions League con una convincente vittoria contro il PSV. Dopo un rigore trasformato da David al 9', gli ospiti raddoppiano poco prima dell'intervallo con Anouar Ait El Hadj, che conclude una potente azione solitaria con un tiro preciso.

Kevin Mac Allister infrange ogni speranza di rimonta del PSV segnando dalla corta distanza all'81', anche se Ruben van Bommel accorcia con l'avvicinarsi del recupero.

Player of the Match: Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise)

Borussia Dortmund e Juventus si spartiscono il bottino dopo una partita ricca di emozioni. Khéphren Thuram e Loïs Openda sfiorano la rete per i padroni di casa nel primo tempo, ma la gara prende il via al 52' con il bel gol di Karim Adeyemi.

Kenan Yıldız, Felix Nmecha e Dušan Vlahović vanno a segno in soli quattro minuti, poi una potente conclusione di Yan Couto porta il risultato sul 3-2. Gli ospiti trasformano anche un rigore all'85' con Ramy Bensebaini e pensano di avere la vittoria in tasca, ma la Juve si salva nei minuti di recupero grazie alla conclusione ravvicinata di Dušan Vlahović e al colpo di testa di Lloyd Kelly.

Player of the Match: Dušan Vlahović (Juventus)

Tutti gli appuntamenti della fase campionato

Due rigori trasformati da Kylian Mbappé consentono al Real Madrid di trasformare uno svantaggio in una vittoria nella prima partita di Champions League di Xabi Alonso alla guida dei blancos. Dopo aver resistito al forcing iniziale dei padroni di casa, il Marsiglia segna per primo con una potente conclusione di Timothy Weah, ma le merengues pareggiano ben presto con un rigore di Mbappé per fallo di Geoffrey Kondogbia su Rodrygo. Nonostante l'espulsione di Dani Carvajal, Mbappé segna di nuovo dal dischetto all'81 dopo un fallo di mano in area di Facundo Medina.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Il Qarabağ centra la sua prima vittoria nel tabellone principale di Champions League con una memorabile rimonta. I padroni di casa si portano sul 2-0 in 16 minuti grazie a Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, ma Leandro Andrade trasforma un calcio di punizione e riporta in gara i campioni azeri.

Gli ospiti pareggiano a inizio ripresa con Camilo Duran. Mentre il Benfica si lancia in avanti per riconquistare il vantaggio, il Qarabağ risponde con il gol decisivo nel finale del subentrato Olexiy Kashchuk.

Player of the Match: Pedro Bicalho (Qarabağ )

I detentori dell'Europa League tornano in Champions League e iniziano con una vittoria di misura sul Villarreal. Ai padroni di casa bastano meno di cinque minuti per sbloccare il risultato, anche se fortuitamente, perché il portiere Luiz Júnior devia nella propria porta un cross di Lucas Bergvall.

Tajon Buchanan e Nicolas Pépé hanno la possibilità di pareggiare per gli ospiti, ma il Tottenham resiste e festeggia con un successo il debutto del tecnico Thomas Frank in Champions League.

Player of the Match: Lucas Bergvall (Tottenham)

