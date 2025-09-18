I record di marcature in Champions League: Haaland il più veloce a raggiungere i 50 gol
giovedì 18 settembre 2025
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno raggiunto molti traguardi per primi, ma Kylian Mbappé ed Erling Haaland vogliono raggiungerli ancora più velocemente.
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno stabilito una serie di record nel loro dominio ultradecennale in Europa, ma mentre rimangono gli unici giocatori ad aver segnato 100 gol in UEFA Champions League, alcuni loro record sembrano essere in pericolo.
Kylian Mbappé ed Erling Haaland puntano a stabilire nuovi record mentre si affermano come i due attaccanti di riferimento degli anni '20 del 2000. Haaland è diventato l'ultimo giocatore a stabilire un nuovo primato, raggiungendo 50 gol nella competizione in meno partite rispetto a qualsiasi altro collega nella gara tra Manchester City e Napoli alla prima giornata dell'edizione 2025/26.
- Con il gol alla quinta giornata dell'edizione 2024/25 con il Real Madrid, Mbappé è arrivato a 50 marcature in 79 partite di Champions League. Attualmente è a 57 gol in 88 presenze.
- Haaland ha segnato 50 reti in 49 gare di Champions League, diventando il più veloce a raggiungere sia quota 30 (ha superato Van Nistelrooy, che ha raggiunto questo traguardo in 34 partite), quota 40 (in 35 partite, 10 in meno rispetto all'olandese) e adesso 50 in 49 (13 in meno rispetto a Van Nostelrooy).
- L'unico record stabilito da Robert Lewandowski finora è quello di aver segnato i suoi primi 80 gol in Champions League in 100 partite (due in meno rispetto a Messi per raggiungere lo stesso traguardo).
Minor numero di presenze per raggiungere i 20 gol in Champions League
14: Erling Haaland
24: Harry Kane
26: Alessandro Del Piero
27: Ruud van Nistelrooy
28: Filippo Inzaghi
32: Mario Gomez
33: Rivaldo
33: Jardel
34: Karim Benzema
35: Marco Simone
I giocatori più giovani a raggiungere i 20 gol in Champions League
Erling Haaland: 20 anni 231 giorni
Kylian Mbappé: 21 anni 355 giorni
Lionel Messi: 22 anni 266 giorni
Raúl González: 22 anni 297 giorni
Rodrygo: 23 anni 99 giorni
Alessandro Del Piero: 23 anni 157 giorni
Karim Benzema: 23 anni 282 giorni
Wayne Rooney: 24 anni 157 giorni
Thomas Müller: 24 anni 159 giorni
Andriy Shevchenko: 24 anni 165 giorni
Cristiano Ronaldo: 24 anni 306 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 30 gol in Champions League
25: Erling Haaland
34: Ruud van Nistelrooy
36: Robert Lewandowski
45: Harry Kane
48: Lionel Messi
49: Neymar
49: Edinson Cavani
49: Filippo Inzaghi
50: Karim Benzema
51: Kylian Mbappé
56: Didier Drogba
57: Raúl González
I giocatori più giovani a raggiungere i 30 gol in Champions League
Erling Haaland: 22 anni 236 giorni
Kylian Mbappé: 22 anni 352 giorni
Lionel Messi: 23 anni 131 giorni
Raúl González: 24 anni 91 giorni
Karim Benzema: 25 anni 105 giorni
Thomas Müller: 26 anni 3 giorni
Thierry Henry: 26 anni 206 giorni
Neymar: 26 anni 240 giorni
Cristiano Ronaldo: 26 anni 270 giorni
Ruud van Nistelrooy: 26 anni 296 giorni
Robert Lewandowski: 27 anni 110 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 40 gol in Champions League
35: Erling Haaland
45: Ruud van Nistelrooy
46: Harry Kane
59: Kylian Mbappé
61: Lionel Messi
61: Robert Lewandowski
65: Neymar
67: Karim Benzema
69: Filippo Inzaghi
72: Andriy Shevchenko
72: Sergio Agüero
73: Thierry Henry
I giocatori più giovani a raggiungere i 40 gol in Champions League
Erling Haaland: 23 anni 130 giorni
Kylian Mbappé: 23 anni 317 giorni
Lionel Messi: 24 anni 130 giorni
Raúl González: 25 anni 258 giorni
Karim Benzema: 26 anni 307 giorni
Cristiano Ronaldo: 27 anni 241 giorni
Thomas Müller: 28 anni 35 giorni
Ruud van Nistelrooy: 28 anni 125 giorni
Thierry Henry: 28 anni 188 giorni
Robert Lewandowski: 28 anni 240 giorni
Neymar: 28 anni 308 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 50 gol in Champions League
49: Erling Haaland
62: Ruud van Nistelrooy
66: Lionel Messi
77: Robert Lewandowski
79: Kylian Mbappé
88: Karim Benzema
91: Cristiano Ronaldo
97: Raúl González
103: Thierry Henry
130: Thomas Müller
I giocatori più giovani a raggiungere i 50 gol in Champions League
Lionel Messi: 24 anni 284 giorni
Erling Haaland: 25 anni e 59 giorni
Kylian Mbappé: 25 anni 356 giorni
Cristiano Ronaldo: 28 anni 78 giorni
Raúl González: 28 anni 93 giorni
Karim Benzema: 28 anni 354 giorni
Robert Lewandowski: 30 anni 98 giorni
Ruud van Nistelrooy: 31 anni 79 giorni
Thierry Henry: 31 anni 234 giorni
Thomas Müller: 32 anni 86 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 60 gol in Champions League
80: Lionel Messi
85: Robert Lewandowski
98: Cristiano Ronaldo
111: Karim Benzema
115: Raúl González
I giocatori più giovani a raggiungere i 60 gol in Champions League
Lionel Messi: 26 anni 86 giorni
Cristiano Ronaldo: 29 anni 21 giorni
Raúl González: 30 anni 237 giorni
Karim Benzema: 31 anni 56 giorni
Robert Lewandowski: 31 anni 97 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 70 gol in Champions League
90: Lionel Messi
93: Robert Lewandowski
106: Cristiano Ronaldo
126: Karim Benzema
139: Raúl González
I giocatori più giovani a raggiungere i 70 gol in Champions League
Lionel Messi: 27 anni 134 giorni
Cristiano Ronaldo: 29 anni 259 giorni
Robert Lewandowski: 32 anni 74 giorni
Karim Benzema: 33 anni 87 giorni
Raúl González: 33 anni 282 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere gli 80 gol in Champions League
100: Robert Lewandowski
102: Lionel Messi
116: Cristiano Ronaldo
138: Karim Benzema
I giocatori più giovani a raggiungere gli 80 gol in Champions League
Lionel Messi: 28 anni 168 giorni
Cristiano Ronaldo: 30 anni 222 giorni
Robert Lewandowski: 33 anni 73 giorni
Karim Benzema: 34 anni 108 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 90 gol in Champions League
109: Lionel Messi
110: Robert Lewandowski
123: Cristiano Ronaldo
149: Karim Benzema
I giocatori più giovani a raggiungere i 90 gol in Champions League
Lionel Messi: 29 anni 130 giorni
Cristiano Ronaldo: 31 anni 32 giorni
Robert Lewandowski: 34 anni 52 giorni
Karim Benzema: 34 anni 114 giorni
Minor numero di presenze per raggiungere i 100 gol in Champions League
123: Lionel Messi
125: Robert Lewandowski
137: Cristiano Ronaldo
I giocatori più giovani a raggiungere i 100 gol in Champions League
Lionel Messi: 30 anni 263 giorni
Cristiano Ronaldo: 32 anni 72 giorni
Robert Lewandowski: 36 anni 97 giorni