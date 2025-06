La Squadra della Stagione della Champions League 2024/25

La Squadra della Stagione, presentata da Crypto.com, è stata selezionata dagli Osservatori Tecnici UEFA, che invianoi un osservatore esperto ad assistere ad ogni partita ed è supportato nelle sue scelte dall'unità di analisi UEFA con sede a Nyon, Svizzera.

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno dichiarato: “Abbiamo selezionato questi giocatori, in particolare in attacco, per riflettere l'eccezionale mobilità che ha caratterizzato l'approccio della squadra vincitrice, il Paris Saint-Germain. La linea d'attacco selezionata ne è la rappresentazione: una squadra flessibile con giocatori offensivi in grado di scambiarsi le posizioni”.

Portiere

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Difensori

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Alessandro Bastoni (Inter)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Centrocampisti

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Declan Rice (Arsenal)

Attaccanti

Lamine Yamal (Barcelona)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Raphinha (Barcelona)