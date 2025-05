Qual è la tua partita preferita della Champions League 2024/25?

La UEFA Champions League 2024/25 è stata ricca di emozioni e colpi di scena, con 36 squadre che si sono date battaglia in campo con l'obiettivo di arrivare alla finale di Monaco di Baviera.

Abbiamo scelto dieci partite che più hanno incarnato lo spirito della massima competizione europea per club, ripercorrendo la cronaca di ciascuna di esse. Vota la tua preferita qui sotto.

Il debutto da allenatore di Vincent Kompany in Champions League è stato sicuramente indimenticabile, dato che il suo Bayern ha ottenuto una vittoria da record contro la GNK Dinamo. Harry Kane segna quattro gol e Michael Olise due. Gli 11 gol segnati a Monaco di Baviera sono il secondo massimo totale in una singola partita della competizione.

Highlights: Bayern München - GNK Dinamo 9-2 

Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol (2-0), nella ripresa il Real completa la rimonta. Il Dortmund di Nuri Sahin passa in vantaggio con le reti di Donyell Malen e Jamie Gittens, ma nel secondo tempo il Madrid accorcia con Antonio Rüdiger (60') e pareggia col primo dei tre gol di Vinícius Júnior (62'). All'83' il Real passa in vantaggio con Lucas Vázquez, e nei minuti finali Vinícius Júnior chiude definitivamente la gara segnando altri due gol.

Highlights: Real Madrid - Dortmund 5-2 

Poco prima del suo trasferimento sulla panchina del Manchester United, Ruben Amorim fa un ultimo regalo ai tifosi dello Sporting battendo all'Estádio José Alvalade il favorito City. Dopo il vantaggio iniziale di Phil Foden, la tripletta di Viktor Gyökeres ribalta il risultato in favore della formazione portoghese che rimane imbattuta e vola al secondo posto in classifica.

Highlights: Sporting CP - Man City 4-1 

Il club portoghese si porta sul 3-1 dopo appena mezz'ora grazie alla tripletta di Vangelis Pavlidis, ma l'attaccante greco diventa il quinto giocatore ad aver segnato tre gol e aver perso la partita nell'era della Champions League. Sebbene il Benfica fosse ancora in vantaggio per 4-2 a 12 minuti dalla fine, il secondo rigore di Robert Lewandowski e un colpo di testa di Eric García riportano la partita in pareggio, prima del gol al 96' di Raphinha.

Highlights: Benfica - Barcelona 4-5 

Andata spareggi fase a eliminazione diretta: Manchester City - Real Madrid 2-3

I ribaltoni nei minuti finali sono ormai un marchio di fabbrica della squadra di Pep Guardiola che ne subisce un altro nell'andata degli spareggi. Dopo essere stato in vantaggio per 2-1 a dieci minuti dalla fine grazie alla doppietta di Erling Haaland, Brahim Díaz riporta il Madrid in parità e Jude Bellingham nei minuti di recupero regala la vittoria al Real al suo ritorno in Inghilterra.

Highlights: Man City - Real Madrid 2-3

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta: Atalanta - Club Brugge 1-3, tot.: 2-5

I detentori della UEFA Europa League erano nettamente favoriti - anche dopo la sconfitta dell'andata - contro la squadra che si era classificata al 24° posto nella fase campionato. Ma la squadra di Nicky Hayen chiude virtualmente il discorso qualificazione già prima dell'intervallo grazie alla doppietta di Chemsdine Talbi e al terzo gol di Ferran Jutglà. Simon Mignolet para il rigore di Ademola Lookman mettendo fine alle velleità di rimonta della Dea.

Highlights: Atalanta - Club Brugge 1-3 

La rete di Harvey Elliott nell'andata al Parc des Princes regala un gol di vantaggio alla squadra di Arne Slot in vista del ritorno ad Anfield. Tuttavia al ritorno gli ospiti segnano quasi subito il gol che pareggia i conti tra andata e ritorno con Ousmane Dembélé. Gianluigi Donnarumma sale in cattedra parando un tiro di Luis Díaz nei tempi regolamentari e poi si rivela decisivo ai calci di rigore parando i tiri dal dischetto di Darwin Núñez e Curtis Jones, eliminando i futuri vincitori della Premier League.

Highlights: Liverpool - Paris 0-1 (1-4 dcr)

Andata quarti di finale: Arsenal - Real Madrid 3-0

Dopo aver superato i rivali storici dell'Atlético de Madrid ai calci di rigore negli ottavi, la squadra di Carlo Ancelotti non riesce a compiere un'impresa simile a Londra. Il protagonista della gara, infatti, è Declan Rice. Il centrocampista segna due fantastici gol su punizione nel secondo tempo, prima del 3-0 di Mikel Merino nei minuti finali. I Gunners battono i campioni in carica complessivamente per 5-1 tra andata e ritorno.

Highlights: Arsenal - Real Madrid 3-0 

Achraf Hakimi e Nuno Mendes sembrano aver chiuso la partita in 27 minuti per il Paris, portandola sul 5-1, ma Youri Tielemans riaccende le speranze dell'Aston Villa. Il secondo tempo si gioca a viso aperto, con John McGinn ed Ezri Konsa che portano i ragazzi di Unai Emery a un solo gol dalla parità con più di mezz'ora ancora da giocare in un Villa Park esaurito in ogni ordine di posto.

Highlights: Aston Villa - Paris 3-2

Sembrava impossibile migliorare il 3-3 dell'andata, ma le due squadre ci riescono con una partita non adatta ai deboli di cuore. Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu portano i nerazzurri in vantaggio all'intervallo, ma Eric García, Dani Olmo e poi Raphinha, a tre minuti dalla fine, portano il Barcellona a un passo dalla finale. Il 37enne Francesco Acerbi però è di tutt'altro avviso e nei minuti di recupero segna la rete che porta la sfida ai supplementari, dove Davide Frattesi fa esplodere San Siro con la rete che vale la finale e il record (condiviso) di una sfida della fase a eliminazione diretta di Champions League con più gol tra andata e ritorno.