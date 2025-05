I numeri della UEFA Champions League 2024/25

Le statistiche non includono le qualificazioni salvo diversa indicazione.

1 Santiago Giménez è diventato il primo giocatore a segnare a favore e contro la stessa squadra in una sola edizione della Champions League in occasione dell'1-1 tra Milan e Feyenoord agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Nella fase campionato, le esordienti Bologna, Brest e Girona hanno invece centrato la loro prima vittoria in Champions League.

2 Morgan Rogers è diventato il primo giocatore a segnare due gol nei primi cinque minuti di una partita di Champions League in occasione del 4-2 dell'Aston Villa sul Celtic. La vittoria del Paris con lo stesso punteggio contro il Manchester City è stata la prima ottenuta dal club francese in questa competizione dopo aver subito i primi due gol.

3 Il Paris ha vinto tre sfide consecutive contro squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta; Liverpool (ottavi di finale), Aston Villa (quarti) e Arsenal (semifinali). Nella fase campionato, Harry Kane è invece diventato l'unico giocatore a segnare tre rigori in Champions League in occasione del 9-2 tra Bayern e GNK Dinamo.

4 È appena la quarta volta dall'inizio del secolo che in semifinale sono rappresentate quattro nazioni diverse (dopo le edizioni 2003/04, 2009/10 e 2017/18).

5 La vittoria del Barcelona per 5-4 sul Benfica è stata la prima con questo punteggio nella storia della Champions League. Battendo lo Sparta Praha per 5-0, il Manchester City ha invece segnato cinque o più gol in una partita di Champions League per l'11esima volta, superando qualsiasi altra squadra inglese. Nel frattempo, il Real Madrid ha affrontato una squadra inglese ai quarti di finale per la quinta stagione consecutiva (Liverpool 2020/21, Chelsea 2021/22 e 2022/23, Manchester City 2023/24, Arsenal 2024/25).

Highlights: Benfica - Barcelona 4-5

6 Solo sei squadre sono rimaste nella stessa posizione nella classifica della fase campionato dalla settima all'ottava giornata, mentre il Real Madrid ha vinto tutte e sei le sfide a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League contro l'Atlético eliminandolo agli ottavi di finale. I Blancos hanno anche vinto sei volte su sei ai calci di rigore nei derby ufficiali.

7 L'Arsenal ha centrato la vittoria più ampia di sempre in trasferta ed è diventato la prima squadra a segnare sette gol fuori casa nella fase a eliminazione diretta di Champions League battendo il PSV per 7-1. Il 7-0 del Paris contro il Brest al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stato invece il suo successo più ampio nelle competizioni UEFA per club. Il PSG è stato anche il primo club ad avere sette marcatori diversi in una partita di Champions League.

8 L'Inter ha collezionato più clean sheet di tutti in questa stagione (otto), eguagliando anche il suo record in una singola edizione della Champions League (2022/23).

9 Dopo il successo dell'Aston Villa contro il Club Brugge agli ottavi di finale, tutte le nove sfide a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League tra squadre inglesi e belghe sono andate a favore delle prime.

10 L'Inter ha vinto 10 partite di Champions League in questa stagione, il suo miglior totale in una singola edizione delle competizioni UEFA per club. Inoltre, non ha mai perso in casa in 10 semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League (V6 P4). Harry Kane del Bayern è invece diventato il primo giocatore inglese a segnare 10 gol in una singola edizione della Champions League.

11 Il debutto da allenatore di Vincent Kompany in Champions League è coinciso con la seconda partita con il maggior numero di gol nella storia della competizione. Solo nell'8-4 tra Borussia Dortmund e Legia Warszawa nel novembre 2016 si sono visti più degli 11 gol messi a segno da Bayern e GNK Dinamo.

Highlights: Bayern - GNK Dinamo 9-2

12 Quest'anno è stato superato il record di triplette in una sola stagione di Champions League, 12. Quella di Kylian Mbappé agli ottavi contro il Manchester City è stata la 16esima assoluta in Champions League per il Real Madrid, record con una lunghezza di vantaggio sul Barcellona.

13 Il 7-6 complessivo tra Inter e Barcellona in semifinale ha eguagliato il record di gol segnati in una sfida a eliminazione diretta di Champions League. Nel frattempo, Serhou Guirassy del Dortmund e Raphinha del Barcellona sono i capocannonieri di questa edizione con 13 gol. Raphinha è diventato anche il giocatore brasiliano più prolifico di sempre in una sola edizione della Champions League.

15 Il Barcellona non ha mai perso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa. Il suo bilancio è V15 P1, con una vittoria nelle ultime 15 partite.

17 Lamine Yamal ha stabilito una serie di record a soli 17 anni in questa stagione: è stato il giocatore più giovane a segnare in una semifinale di Champions League, il primo sotto i 18 anni a collezionare 20 presenze nel torneo e il più giovane a segnare e servire un assist in una partita di Champions League.

18 Endrick è diventato il titolare più giovane di sempre del Real Madrid in Champions League, scendendo in campo a 18 anni e 73 giorni nella sconfitta per 1-0 a Lille, mentre l'Arsenal ha schierato i due giocatori inglesi più giovani di sempre in una semifinale di Champions League (contro il Paris): Ethan Nwaneri (18 anni e 39 giorni) e Myles Lewis-Skelly (18 anni e 215 giorni).

19 Robert Lewandowski è attualmente a pari merito con Cristiano Ronaldo per numero di rigori segnati in Champions League, avendo trasformato il 18esimo e il 19esimo contro il Benfica. Nel frattempo, il Liverpool ha difeso la sua imbattibilità nelle competizioni europee contro una squadra tedesca ad Anfield, prolungando la sua striscia a 19 risultati utili contro il Leverkusen.

20 Lautaro Martínez è diventato il primo giocatore a raggiungere i 20 gol con l'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League (tutti i turni), superando Adriano (18) nella semifinale di andata contro il Bayern.

21L'eliminazione del Real Madrid ai quarti di finale contro l'Arsenal è stata la prima subita dalle merengues in questa fase dopo 21 anni (2003/04 contro il Monaco), mentre il 2-1 del Club Brugge sull'Atalanta agli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stato il primo successo di una squadra belga contro un'italiana in Champions League dall'1-0 contro il Milan nella fase a gironi 2003/04.

23Nella sfida contro il Liverpool agli ottavi di finale, il Paris è approdato per la prima volta ai calci di rigore in Coppa dei Campioni/Champions League. L'unico precedente ai tiri dal dischetto nelle competizioni UEFA risaliva a 23 anni fa, con la sconfitta per 4-3 contro i Rangers al terzo turno di Coppa UEFA 2001/02.

Highlights: Liverpool - Paris 0-1 (1-4 dcr)

25La vittoria per 3-2 del PSV sul Liverpool è stata la prima in Champions League in cui si sono visti cinque gol nel primo tempo dopo i primi 25 minuti a reti inviolate.

28Il gol di Conor Gallagher dell'Atleti contro il Real Madrid dopo 28 secondi è stato il più veloce di sempre segnato da un giocatore inglese in Champions League.

35 Alla prima giornata, Harry Kane ha superato l'ex compagno di nazionale Wayne Rooney come miglior marcatore inglese nella storia della Champions League. Alla fine della fase campionato, Kane si è portato a cinque gol di vantaggio sul precedente record di 30. Virgil van Dijk ha ottenuto la sua 35esima vittoria dopo aver collezionato 50 presenze in Champions League con il Liverpool, record nella storia del club dopo 50 partite.

36,9 Il terzino del Paris, Achraf Hakimi, ha toccato la velocità massima di questa edizione con 36,9 km/h. Erling Haaland del Manchester City era in testa alla fine della fase campionato (36,6 km/h).

40 Jude Bellingham è diventato il giocatore più giovane di sempre a raggiungere le 40 presenze in Champions League. Schierato a 21 anni e 164 giorni contro l'Atalanta, ha anche segnato il suo 11esimo gol. Ha poi eguagliato il record di presenze in Champions League sotto i 22 anni stabilito da Iker Casillas (47).

43 Il Barcellona è stato il club più prolifico della competizione 43 gol, 10 in più del Paris finalista.

44 Mohamed Salah ha superato i 44 gol di Didier Drogba ed è diventato il miglior marcatore africano di tutti i tempi in Champions League segnando il secondo gol del Liverpool nella vittoria per 2-0 sul Bologna.

45 Erling Haaland ha raggiunto i 45 gol in Champions League a tempo di record grazie alla doppietta contro il Feyenoord alla 44esima presenza nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56) e Lionel Messi (64) sono i giocatori che più si avvicinano all'attaccante del Manchester City.

50 Kylian Mbappé è diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare 50 gol in Champions League. Avendo raggiunto il traguardo a 25 anni e 356 giorni, è preceduto solo dall'ex compagno di squadra Lionel Messi (24 anni e 284 giorni).

51 Marquinhos ha collezionato la sua 100esima presenza in Champions League all'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro il Brest. È il primo giocatore a raggiungere le 100 presenze nella competizione con una squadra francese e il 51esimo in totale.

Guarda i 50 gol di Mbappé in Champions League

55 Hakan Çalhanoğlu ha collezionato 55 presenze in Champions League, eguagliando il record di Arif Erdem per un giocatore turco.

65 Prendendo parte alla vittoria per 3-1 del Real Madrid sul Manchester City, Luka Modrić ha collezionato 65 presenze nella fase a eliminazione diretta di Champions League con il Real Madrid, superando il precedente record del club di Karim Benzema di una lunghezza.

67 La quinta giornata è stata quella con più gol nella storia della Champions League. In 18 partite sono state realizzate 67 reti, superando il record di 63 stabilito alla prima giornata del 2000/01. Il vecchio primato è stato superato anche all'ottava giornata, con 64 gol nelle 18 partite simultanee.

86 Con l'insperata rimonta contro lo Shakhtar, il PSV è diventato la prima squadra a vincere una partita di Champions League nonostante uno svantaggio di due gol dopo 86 minuti.

98 Nessuna delle ultime 98 partite delle competizioni UEFA del Paris è terminata a reti inviolate. L'ultimo 0-0 risale all'ottobre 2015 contro il Real Madrid.

100 Robert Lewandowski è diventato il terzo giocatore a segnare 100 gol in Champions League andando in rete contro il Brest alla quinta giornata. Antoine Griezmann e Koke sono invece diventati i primi giocatori a raggiungere le 100 presenze nella stessa partita di Champions League, quella in cui l'Atleti ha centrato la sua vittoria esterna più ampia di sempre nelle competizioni UEFA con un 6-0 sullo Sparta Praha.

Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

150 Nella vittoria per 3-0 del Bayern sul Leverkusen, Manuel Neuer è diventato il secondo portiere a raggiungere le 150 presenze in Champions League dopo Iker Casillas (177).

153 Vangelis Pavlidis del Benfica ha segnato la 153esima tripletta della Champions League nella sconfitta contro il Barcellona, diventando così il quinto giocatore a segnare tre gol e perdere.

163 Nel ritorno dei quarti di finale contro l'Inter, Thomas Müller è salito al terzo posto nella classifica presenze assoluta della Champions League insieme a Lionel Messi (163). All'andata aveva giocato la sua 24esima partita dei quarti di finale di Champions League, stabilendo un nuovo record e staccando di una lunghezza Manuel Neuer e Messi.

187,4 Il centrocampista del Paris, João Neves, ha corso più di tutti in questa edizione, percorrendo 187,4 chilometri in 16 partite.

300 Il Bayern è diventato il secondo club a disputare 300 partite di Champions League in occasione della vittoria contro lo Shakhtar alla sesta giornata; solo il Real Madrid aveva raggiunto questo totale in precedenza. La Crvena Zvezda ha superato i 300 gol segnati nella competizione (qualificazioni comprese): è la prima squadra serba a riuscirci.

470 Nella prima fase campionato si sono visti gol a un ritmo da record, con 470 reti in 144 gare per una media di 3,26 gol a partita: è la più alta di sempre nella prima fase della Champions League. Il precedente record, 3,21 gol a partita, era stato stabilito durante la stagione 2019/20.

500 In occasione del 2-1 contro l'Atleti, il Real ha disputato la sua 500esima partita in Coppa dei Campioni/Champions League: è il primo club a raggiungere questo traguardo. Il 3-2 in casa del Manchester City è stato invece il suo 300esimo successo, altro primato.

1982 Alla seconda giornata, l'Aston Villa ha ripetuto la vittoria per 1-0 sul Bayern nella rivincita della finale di Coppa dei Campioni UEFA 1982. Con lo straordinario gol di Jhon Durán si è anche interrotto il record di imbattibilità del Bayern nella fase a gironi/fase campionato a 41 partite.