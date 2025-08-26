Champions League 2025/26: chi è qualificato alla fase campionato

L'edizione 2025/26 di UEFA Champions League sarà la seconda col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Lista d'accesso 2025/26

Le qualificate alla fase campionato 2025/26

Vincitrice UEFA Champions League 2024/25 (1): Paris Saint-Germain*﻿

Vincitrice UEFA Europa League 2024/25 (1): Tottenham

Inghilterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus﻿

Spagna (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club

Germania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund﻿

Francia (3): Paris Saint-Germain*, Marseille, Monaco*

Paesi Bassi (2): Ajax, PSV

Portogallo (1): Sporting CP﻿

Belgio (1): Union Saint-Gilloise

Turchia (1): Galatasaray﻿

Cechia (1): Slavia Praha

Ribilanciamento vincitrice Champions League (1): Olympiacos*

﻿European Performance Spot (2): Newcastle United, Villarreal

Turni di qualificazione – percorso Campioni (5): Bodø/Glimt, Copenhagen Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ

Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2): Benfica, Club Brugge

*L'Olympiacos si è guadagnato un posto nella fase campionato perché il Paris, vincitore della UEFA Champions League, si era già qualificato attraverso il campionato.

L'elenco di cui sopra è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva dei club alle relative competizioni. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

Articoli correlati

Quali squadre hanno conquistato un posto alla fase campionato a 36 squadre?

Venticinque squadre si sono qualificate automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale. Saranno qualificate di diritto invece le vincitrici di Champions League ed Europa League.

Il ribilanciamento è necessario se una delle vincitrici delle due competizioni europee in questione, si sarà qualificata grazie al piazzamento in campionato (vedi sopra). Questo è stato il caso di questa stagione con la vincitrice della Champions League ma non per l'Europa League.

Altri due posti sono stati assegnati dagli European Performance Spot (vedi sopra), mentre sette squadre hanno conquistato un posto alla fase campionato attraverso le qualificazioni.

Spiegazione completa: ribilanciamento per vincitrice Champions League

Spiegazione completa: ribilanciamento per vincitrice Europa League

Spiegazione completa: European Performance Spot

Le ultime liste di accesso alle competizioni UEFA per club 2025/26 maschili sono disponibili qui.