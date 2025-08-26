Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Champions League 2025/26: chi è qualificato alla fase campionato

martedì 26 agosto 2025

Il quadro della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 è completo.

Il Bodø/Glimt ha superato gli spareggi e ha raggiunto la fase campionato
Il Bodø/Glimt ha superato gli spareggi e ha raggiunto la fase campionato

L'edizione 2025/26 di UEFA Champions League sarà la seconda col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Lista d'accesso 2025/26

Le qualificate alla fase campionato 2025/26

Vincitrice UEFA Champions League 2024/25 (1): Paris Saint-Germain*﻿
Vincitrice UEFA Europa League 2024/25 (1): Tottenham
Inghilterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿
Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus﻿
Spagna (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
Germania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund﻿
Francia (3): Paris Saint-Germain*, Marseille, Monaco*
Paesi Bassi (2): Ajax, PSV
Portogallo (1): Sporting CP﻿
Belgio (1): Union Saint-Gilloise
Turchia (1): Galatasaray﻿
Cechia (1): Slavia Praha
Ribilanciamento vincitrice Champions League (1): Olympiacos*
﻿European Performance Spot (2): Newcastle United, Villarreal
Turni di qualificazione – percorso Campioni (5): Bodø/Glimt, Copenhagen Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ
Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2): Benfica, Club Brugge

*L'Olympiacos si è guadagnato un posto nella fase campionato perché il Paris, vincitore della UEFA Champions League, si era già qualificato attraverso il campionato.

L'elenco di cui sopra è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva dei club alle relative competizioni. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

Articoli correlati

Champions League 2025/26: format, date, sorteggi, finale
Live 24/02/2025

Champions League 2025/26: format, date, sorteggi, finale

Tutto quello che c'è da sapere sulla 71ª edizione della competizione per club più prestigiosa d'Europa.
L'Olympiacos si qualifica automaticamente alla fase campionato 2025/26 col ribilanciamento della Champions League
Live 26/05/2025

L'Olympiacos si qualifica automaticamente alla fase campionato 2025/26 col ribilanciamento della Champions League

L'Olympiacos si è guadagnato un posto nella prossima fase campionato, dato che le finaliste della UEFA Champions League, Paris e Inter, si sono già qualificate grazie al piazzamento in campionato.
Champions League 2025/26: chi è qualificato alla fase campionato
Live 26/08/2025

Champions League 2025/26: chi è qualificato alla fase campionato

Il quadro della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 è completo.
Il Tottenham si qualifica alla fase campionato di Champions League
Live 28/04/2025

Il Tottenham si qualifica alla fase campionato di Champions League

Il Tottenham, oltre al prestigioso trofeo della UEFA Europa League, si assicura un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.

Quali squadre hanno conquistato un posto alla fase campionato a 36 squadre?

Venticinque squadre si sono qualificate automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale. Saranno qualificate di diritto invece le vincitrici di Champions League ed Europa League.

Il ribilanciamento è necessario se una delle vincitrici delle due competizioni europee in questione, si sarà qualificata grazie al piazzamento in campionato (vedi sopra). Questo è stato il caso di questa stagione con la vincitrice della Champions League ma non per l'Europa League.

Altri due posti sono stati assegnati dagli European Performance Spot (vedi sopra), mentre sette squadre hanno conquistato un posto alla fase campionato attraverso le qualificazioni.

Spiegazione completa: ribilanciamento per vincitrice Champions League
Spiegazione completa: ribilanciamento per vincitrice Europa League
Spiegazione completa: European Performance Spot

Le ultime liste di accesso alle competizioni UEFA per club 2025/26 maschili sono disponibili qui.

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 26 agosto 2025