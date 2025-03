Champions League 2025/26: chi è qualificato alla fase campionato in questo momento?

L'edizione 2025/26 di UEFA Champions League sarà la seconda col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 19 marzo ore 09:00 CET

Le qualificate alla fase campionato 2025/26 in questo momento

Vincitrice UEFA Champions League 2024/25 (1): da decidere

Vincitrice UEFA Europa League 2024/25 (1): da decidere

Inghilterra (4): Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea

Italia (4): Inter, Napoli, Atalanta, Bologna

Spagna (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club

Germania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt

Francia (3): Paris, Marseille, Monaco

Paesi Bassi (2): Ajax, PSV

Portogallo (1): Sporting CP

Belgio (1): Genk

Cechia (1): Slavia Praha

Turchia (1): Galatasaray

European Performance Spot (2): Manchester City, Villarreal

Turni di qualificazione – percorso Campioni (5): da decidere

Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2): da decidere

Venticinque squadre si qualificheranno automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale. Saranno qualificate di diritto invece le vincitrici di Champions League ed Europa League. Il ribilanciamento sarà necessario se una delle vincitrici delle due competizioni europee in questione, si qualifica grazie al piazzamento in campionato (vedi sopra).

Altri due posti saranno occupati dagli European Performance Spots (vedi sopra), mentre sette squadre accederanno alla fase campionato attraverso le qualificazioni.

L'elenco di cui sopra è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.