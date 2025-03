Riepilogo e highlights Champions League: il Real Madrid vince ai rigori, passano anche Dortmund, Arsenal e Aston Villa

Il Dortmund batte il Lille nell'anticipo ed è la prima squadra qualificata di mercoledì. Alla formazione tedesca si uniscono Arsenal e Aston Villa, che passano il turno comodamente, e Real Madrid, che vince il derby contro l'Atlético ai calci di rigore.

Nelle gare di martedì, Barcellona, Inter e Bayern München bissano la vittoria dell'andata e passano il turno in tranquillità, mentre il Paris batte il Liverpool ai rigori ad Anfield. UEFA.com riepiloga tutte le partite.

Le partite di mercoledì

Antonio Rüdiger trasforma il rigore vincente dopo i tempi supplementari e regala un posto ai quarti al Real Madrid. Dopo gli errori dal dischetto di Julián Alvarez e Marcos Llorente e la parata di Jan Oblak su Lucas Vázquez, Rüdiger spedisce il pallone alla destra del portiere sloveno e blinda il passaggio delle merengues nonostante la sconfitta nei tempi regolamentari.

L'undici di Diego Simeone parte come meglio non potrebbe e va in gol dopo appena 28 secondi con Conor Gallagher, che insacca dalla corta distanza. La migliore occasione del Real Madrid capita al 70', quando l'arbitro gli assegna un calcio di rigore, ma Vinícius Júnior calcia alto. Nel finale l'Atlético ci crede un po' di più ma non trova la via del gol, fino ad approdare all'extra time e ai rigori che, ancora una volta, gli costano la sconfitta.

Player of the Match: Julian Álvarez (Atleti)

Marco Asensio segna una doppietta e manda l'Aston Villa ai quarti di finale a spese del Club Brugge, che perde Kyriani Sabbe per espulsione dopo soli 17 minuti. Entrato nel primo tempo dalla panchina, Asensio colpisce dopo cinque minuti insaccando sotto la traversa.

Al 57', Morgan Rogers serve Ian Maatsen per il suo primo gol con il Villa, mentre 4' più tardi Asensio mette la ciliegina sulla torta con la sua seconda rete della serata.

Player of the Match: Marco Asensio (Aston Villa)

Guarda tutti gli highlights

Il Dortmund rimonta il Lille nel secondo tempo e stacca il biglietto per la sfida contro il Barcellona ai quarti. I padroni di casa aprono le marcature già al 4' con Jonathan David su cross di Ismaily e resistono al forcing del Dortmund grazie ai puntuali interventi dei difensori e alle parate di Lucas Chevalier.

Dopo l'intervallo, però, gli ospiti cambiano marcia e pareggiano su rigore con Emre Can, mentre al 65' si portano avanti con un tiro all'incrocio di Beier.

Player of the Match: Emre Can (B. Dortmund)

Non vince ma diverte l'Arsenal nella gara di ritorno a Londra, con Oleksandr Zinchenko al primo gol in Champions League e Couhaib Driouech che segna al suo esordio nella competizione. Zinchenko porta l'Arsenal in vantaggio dalla distanza dopo 6', ma 12' più tardi Perišić diventa il primo giocatore a segnare in casa dei Gunners in questa stagione.

Dopo un palo di Myles Lewis-Skelly, Declan Rice insacca di testa al 37'. Il PSV gioca per l'orgoglio e pareggia a 20' dalla fine con Driouech, bravo a scavalcare David Raya.

Player of the Match: Raheem Sterling (Arsenal)

Le partite di martedì

Highlights: Liverpool - Paris 0-1 (1-4 rigori)

Gianluigi Donnarumma para due rigori al Liverpool e manda il Paris ai quarti di finale. La gara si sblocca al 12' con il gol di Ousmane Dembélé, che riporta il risultato complessivo in parità, ma il Liverpool domina dopo l'intervallo e si scontra più volte con il portiere azzurro. Particolarmente decisivo un suo intervento su un colpo di testa di Luis Díaz.

Gli ospiti si avvicinano di più alla porta avversaria ai supplementari, senza però raddoppiare. Ai tiri dal dischetto, Donnarumma neutralizza Darwin Núñez e Curtis Jones, permettendo al diciannovenne Désiré Doué di trasformare il rigore della vittoria.

Player of the Match: Gianluigi Donnarumma (Paris)

Highlights: Barcelona - Benfica 3-1

Raphinha e Lamine Yamal accompagnano il Barcellona ai quarti di finale. Il primo gol blaugrana arriva all'11' grazie a una combinazione tra i due, con lo spagnolo che crossa e il brasiliano che insacca al volo, ma Nicolás Otamendi pareggia quasi immediatamente con un colpo di testa.

Al 27', Yamal segna il gol più bello con uno splendido tiro a giro, mentre prima dell'intervallo Raphinha realizza il suo undicesimo gol stagionale e diventa il capocannoniere del torneo.

Player of the Match: Pedri (Barcelona)

Highlights: Inter - Feyenoord 2-1

L'Inter raggiunge i quarti di finale per la seconda volta dal 2010/11 grazie a una comoda vittoria sul Feyenoord. Marcus Thuram porta in vantaggio i nerazzurri dopo 8': il francese raccoglie il pallone sulla trequarti, entra in area e fa partire una bordata che si spegne all'incrocio.

Jakub Moder accorcia per gli ospiti su rigore poco prima dell'intervallo, ma l'Inter risponde con un altro tiro dagli 11 metri trasformato da Hakan Çalhanoğlu a inizio ripresa. Per il turco si tratta appena del secondo gol in Champions League, il primo da febbraio 2015.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Guarda il tabellone della fase a eliminazione diretta

Highlights: Leverkusen - Bayern München 0-2

Il tap-in di Harry Kane e la conclusione di prima di Alphonso Davies regalano al Bayern una vittoria convincente.

Kane, fermato due volte da Lukas Hrádecký in avvio di gara, consolida il vantaggio dell'andata all'inizio del secondo tempo con un gol facile facile dopo un mancato intervento in area di Patrik Schick.

Quindi, il capitano dell'Inghilterra si trasforma in assist man e vede il movimento in area di Davies, che non esita a calciare e raddoppia. Gli ospiti cercano altri gol nel finale, colpendo due volte il legno con Jamal Musiala.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)