Riepilogo Champions League, martedì: Inter, Bayern Barcelona e Paris ai quarti

Barcellona, Inter e Bayern München bissano la vittoria dell'andata e approdano in tranquillità ai quarti di finale di UEFA Champions League, mentre il Paris conquista il passaggio del turno ai calci di rigore ad Anfield.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di martedì.

Quarti di finale Paris - Club Brugge/Aston Villa

PSV/Arsenal - Real Madrid/Atleti

Barcelona - Borussia Dortmund/Lille

Bayern München - Inter Gli altri ottavi di finale si giocano mercoledì 12 marzo; il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il giorno dopo.

Le partite di martedì

Gianluigi Donnarumma para due rigori al Liverpool e manda il Paris ai quarti di finale. La gara si sblocca al 12' con il gol di Ousmane Dembélé, che riporta il risultato complessivo in parità, ma il Liverpool domina dopo l'intervallo e si scontra più volte con il portiere azzurro. Particolarmente decisivo un suo intervento su un colpo di testa di Luis Díaz.

Gli ospiti si avvicinano di più alla porta avversaria ai supplementari, senza però raddoppiare. Ai tiri dal dischetto, Donnarumma neutralizza Darwin Núñez e Curtis Jones, permettendo al diciannovenne Désiré Doué di trasformare il rigore della vittoria.

Player of the Match: Gianluigi Donnarumma (Paris)

Guarda tutti gli highlights

Raphinha e Lamine Yamal accompagnano il Barcellona ai quarti di finale. Il primo gol blaugrana arriva all'11' grazie a una combinazione tra i due, con lo spagnolo che crossa e il brasiliano che insacca al volo, ma Nicolás Otamendi pareggia quasi immediatamente con un colpo di testa.

Al 27', Yamal segna il gol più bello con uno splendido tiro a giro, mentre prima dell'intervallo Raphinha realizza il suo undicesimo gol stagionale e diventa il capocannoniere del torneo.

Player of the Match: Pedri (Barcelona)

L'Inter raggiunge i quarti di finale per la seconda volta dal 2010/11 grazie a una comoda vittoria sul Feyenoord. Marcus Thuram porta in vantaggio i nerazzurri dopo 8': il francese raccoglie il pallone sulla trequarti, entra in area e fa partire una bordata che si spegne all'incrocio.

Jakub Moder accorcia per gli ospiti su rigore poco prima dell'intervallo, ma l'Inter risponde con un altro tiro dagli 11 metri trasformato da Hakan Çalhanoğlu a inizio ripresa. Per il turco si tratta appena del secondo gol in Champions League, il primo da febbraio 2015.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Guarda il tabellone della fase a eliminazione diretta

Il tap-in di Harry Kane e la conclusione di prima di Alphonso Davies regalano al Bayern una vittoria convincente.

Kane, fermato due volte da Lukas Hrádecký in avvio di gara, consolida il vantaggio dell'andata all'inizio del secondo tempo con un gol facile facile dopo un mancato intervento in area di Patrik Schick.

Quindi, il capitano dell'Inghilterra si trasforma in assist man e vede il movimento in area di Davies, che non esita a calciare e raddoppia. Gli ospiti cercano altri gol nel finale, colpendo due volte il legno con Jamal Musiala.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)