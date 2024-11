La Squadra della Settimana della quinta giornata di Champions League

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA, che schiera un osservatore esperto per ogni partita ed è supportato dall'unità analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Kevin Kelleher, Liverpool

Con il rigore parato nel secondo tempo a Kylian Mbappé, l'irlandese ha impedito al Real Madrid di rientrare in partita ad Anfield. I Reds hanno così inanellato il terzo clean sheet di fila e hanno consolidato il primo posto in classifica.

Jurriën Timber, Arsenal

Il laterale destro ha avuto un ruolo importante nella vittoria sullo Sporting, totalizzando il maggior numero di tocchi di palla di qualsiasi giocatore ospite (80) compresi un assist e tre passaggi chiave. Ha contribuito anche in difesa con sette recuperi palla.

Pau Cubarsi, Barcellona

Oltre a costruire le manovre dalla difesa con 109 passaggi, il giovane ha dimostrato le sue qualità difensive nel successo contro il Brest, vincendo quattro duelli aerei e registrando 13 recuperi di palla (quattro di cui nella metà campo avversaria).

Minjae Kim, Bayern

Ha segnato il gol che ha assicurato la vittoria casalinga contro il Paris (il suo primo in Champions League) e si è guadagnato gli elogi dell'osservatore UEFA per la sua difesa autorevole, vincendo numerosi duelli e riconquistando spesso il pallone.

Ramy Bensebaini, Dortmund

Il terzino algerino ha concluso la gara vinta dal BVB a Zagabria con un gol e quattro passaggi chiave. Solido anche in difesa, con otto palloni riconquistati nel pressing, tre in fase di contropressing e nove recuperi di palla.

Alexis Mac Allister, Liverpool

Rafa Benítez, osservatore ad Anfield, ha elogiato la capacità di trovare spazi e i passaggi penetranti del giocatore che ha sbloccato il risultato contro il Real Madrid. Meritano una menzione anche gli sforzi difensivi di Mac Allister, con cinque recuperi di palla e tre riconquiste del possesso nel contropressing.

Rade Krunic, Crvena Zvezda

Il suo primo gol per il club di Belgrado ha coronato un'ottima prestazione a tutto campo contro lo Stoccarda. L'osservatore UEFA ha notato che ha anche messo lo zampino sul quarto gol con un passaggio che ha superato la linea difensiva avversaria, mentre senza palla "ha intercettato più volte il pallone e protetto la difesa grazie a un ottimo senso della posizione”.

Malik Tillman, PSV

I suoi gol all'87' e al 90' hanno propiziato la vittoria contro uno Shakhtar che fino a quattro minuti dalla fine conduceva 2-0. In fase di possesso ha dato una grossa mano alla manovra offensiva effettuando sei passaggi chiave. È stato determinante anche in fase difensiva effettuando 13 recuperi di palla, di cui sette nella metà campo avversaria.

Florian Wirtz, Leverkusen

"Sempre pericoloso con i suoi dribbling e la capacità di collegare il gioco", ha detto l'osservatore UEFA del 21enne, i cui due gol contro il Salisburgo hanno portato il suo bottino a cinque in questa stagione. La sua serata è stata caratterizzata anche da un assist e tre passaggi chiave, mentre in difesa ha registrato nove recuperi palla e otto riconquiste in contropressing.

Mateo Retegui, Atalanta

Ad attirare l'attenzione dell'osservatore non sono stati solo i gol, di cui due nel primo tempo nella vittoria per 6-1 dell'Atalanta contro lo Young Boys , ma anche la sua impressionante consapevolezza dello spazio e l'eccellente capacità di anticipare gli avversari.

Julián Alvarez, Atletico Madrid

Minaccia costante per la retroguardia avversaria con il suo eccellente movimento tra le linee, l'attaccante argentino ha concluso la trasferta dell'Atleti a Praga con due gol e tre passaggi chiave. È stato aggressivo anche senza palla, come dimostrano le sue sei riconquiste palla in contropressione e i tre recuperi di palla nella metà campo dello Sparta.