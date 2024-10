La Squadra della Settimana di Champions League: seconda giornata

La squadra della settimana viene selezionata dal team degli osservatori tecnici UEFA, che per ogni partita ha un proprio osservatore in loco che viene supportato nelle scelte dall'unità di analisi UEFA di Nyon, in Svizzera.

La squadra della Settimana della seconda giornata

Emiliano Martínez, Aston Villa

È diventato il primo portiere da marzo a mantenere la porta inviolata contro il Bayern; tra le sue sette parate spiccano quelle su Michael Olise e, soprattutto, quella nei minuti finali su Harry Kane.

Tiago Santos, Lille

Il terzino destro del Lille ha giocato una gran partita contro il Real Madrid, facendo sei recuperi e sei intercetti. Inoltre non si è fatto scoraggiare dal blasone degli avversari, vincendo il 64% dei suoi 11 duelli personali.

Ryan Flamingo, PSV Eindhoven

Tra i difensori centrali destri di questa settimana, Flamingo si è distinto per le sue statistiche difensive tra cui sei recuperi e tre intercetti, oltre a 17 tra tackle e contrasti. Bravo anche in fase di impostazione con sette passaggi a scavalcare i reparti.

Mohammed Salisu, Monaco

È stato l'unico centrale di sinistra a trovare la rete questa settimana grazie al suo colpo di testa che ha innescato la rimonta del Monaco sul finale della partita di Zagabria. A ciò si aggiunge il suo coinvolgimento in un gran numero di duelli e i suoi nove recuperi di palla.

Davide Zappacosta, Atalanta

Il terzino si è distinto contro lo Shakhtar con un assist e due passaggi chiave. I suoi 16 passaggi tra i reparti hanno reso ancora più evidente la sua spinta offensiva. Inoltre è stato bravo anche in fase di non possesso recuperando cinque palloni.

Florentino, Benfica

Determinante nella vittoria del Benfica sull'Atlético de Madrid grazie al suo lavoro difensivo sulla mediana. Ha recuperato nove palloni lasciando gli ospiti con uno scarno 0,24 di xG.

Quinten Timber, Feyenoord

Ha svolto un ruolo fondamentale nella vittoria per 3-2 in casa del Girona. Ha vinto il 71% dei duelli personali e fatto un pressing alto continuo. Inoltre ha conquistato un rigore fondamentale per la sua squadra.

Karim Adeyemi, Borussia Dortmund

Con la tripletta messa a segno nel primo tempo contro il Celtic, si è aggiudicato il premio di Player of the Match e of the Week. Tuttavia non si è limitato a segnare: ha anche vinto sei degli otto duelli e ha lavorato molto anche in difesa, con otto recuperi e intercetti.

Raphinha, Barcelona

"Una prestazione da vero capitano": così l'osservatore tecnico UEFA ha riassunto l'entusiasmante prestazione del brasiliano contro lo Young Boys. Ha fatto un gol e un assist oltre a cinque passaggi chiave, "dettando i ritmi alla sua squadra e giocando con intensità e qualità".

Abdallah Sima, Brest

Dopo aver regalato la vittoria al Brest nella prima giornata, ha proseguito segnando altri due gol decisivi in casa del Salzburg. Ha anche svolto un gran lavoro in fase di non possesso facendo sette recuperi di palla.

Dušan Vlahović, Juventus

Decisivo nel successo in rimonta della Juve in casa del Leipzig con due fantastici gol: il primo frutto di un movimento intelligente, il secondo un incredibile tiro dalla distanza. "In una gara così combattuta, è stato il giocatore che ha cambiato la partita", ha spiegato l'osservatore.