Squadra della Settimana di Champions League: giornata 4

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal Pannel Osservatori Tecnici UEFA, che schiera un osservatore esperto per ogni partita ed è supportato dall'unità analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Mike Maignan, Milan

Unico portiere votato Player of the Match questa settimana, Maignan ha effettuato nove parate al Santiago Bernabéu ed è stato altrettanto importante in fase di distribuzione di palla, colpendo l'osservatore UEFA con la sua vasta gamma di passaggi.

Nahuel Molina, Atletico Madrid

L'osservatore ha elogiato l'"intensità difensiva e la concentrazione" di Molina, che ha totalizzato otto recuperi, tre riconquiste di palla in fase di contropressing e ha segnato il gol del pareggio nella gara vinta 2-1 dall'Atleti a Parigi.

Isak Hien, Atalanta

Il difensore centrale svedese ha attirato l'attenzione con il suo eccellente posizionamento difensivo e i 16 recuperi di palla (cinque nella metà campo avversaria), aiutando l'Atalanta a non subire reti nel 2-0 a Stoccarda.

Thilo Kehrer, Monaco

Oltre al gol della vittoria nel finale contro il Bologna, il nazionale tedesco è stato solido in difesa e lucido in fase di possesso, contribuendo anche con 14 recuperi di palla e tre duelli aerei vinti.

Alfonso Davies, Bayern

L'esterno del Bayern ha dato un contributo significativo nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Benfica. Con tre passaggi chiave e 19 incursioni, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel portare palla.

Pierre Lees-Melou, Brest

Ha contribuito a un'altra vittoria del Brest con un'ottima prestazione difensiva a centrocampo. Le sue 22 azioni difensive comprendono 16 recuperi di palla, di cui sette nella metà campo avversaria. Oltre a proteggere la difesa, il giocatore si è fatto avanti per servire un passaggio chiave.

Malik Tillman, PSV

"Ha partecipato a tutti i gol", ha detto l'osservatore dell'ottima prestazione di Tillman, che ha segnato un gol e ha servito due assist nel 4-0 del PSV contro il Girona. Ha giocato bene anche in difesa, con otto palloni riconquistati nel contropressing.

Nicolas Kühn, Celtic

La sua doppietta è stata la chiave della vittoria casalinga del Celtic contro il Lipsia. L'osservatore della partita ha dichiarato: "È stata una prestazione molto efficace: i suoi due gol hanno portato la squadra in posizione di comando e il giocatore ha anche creato molte occasioni per i compagni".

Karim Konaté, Salzburg

Nella prima vittoria del Salisburgo nella fase campionato, Konaté ha attirato l'attenzione per la sua capacità di creare spazi sia per sé che per gli altri. Ha pressato instancabilmente e ha segnato due gol che hanno contribuito al 3-1 in casa del Feyenoord.

Viktor Gyökeres, Sporting

Il Giocatore della Settimana ha offerto una grande prestazione da centravanti nel 4-1 tra Sporting e Manchester City, con tre gol (due dei quali su rigore). "Gyökeres è stato sempre pericoloso, sia quando attaccava gli spazi che quando cercava di riconquistare la palla", ha detto l'osservatore della partita dello svedese, che ha contributo anche con ben 24 azioni difensive.

Luis Diaz, Liverpool

Autore di una tripletta con il Liverpool contro il Leverkusen, il colombiano ha dato il via a una prestazione individuale e di squadra davvero impressionante, con un bellissimo pallonetto in occasione del primo gol. Oltre a segnare la sua prima tripletta con i Reds, ha effettuato 24 pressing sul portatore di palla.