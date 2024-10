La Squadra della Settimana di Champions League: terza giornata

La squadra della settimana viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. In ogni partita, un osservatore viene supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

La Squadra della Settimana della terza giornata

Mattia Perin, Juventus

Nonostante la sconfitta al 92' contro lo Stuttgart, il portiere è stato votato Player of the Match per la sua prestazione eccezionale, con dieci parate (di cui una su rigore) e oltre 20 tiri affrontati.

Stefan Ristovski, GNK Dinamo

Elogiato dagli osservatori tecnici per la sua "leadership per tutta la partita", il terzino ha fatto bene sia in fase di possesso che di non possesso, contribuendo a una vittoria fondamentale in casa del Salisburgo. Due assist, quattro passaggi chiave e tre recuperi di palla nella metà campo avversaria sono vasi al difensore della Macedonia del Nord il premio di Player of the Match.

John Stones, Manchester City

Ha segnato e guidato la difesa con il possesso palla – 82 passaggi su azione e 12 progressioni – durante una vittoria travolgente contro lo Sparta Praha. Il difensore centrale inglese si è distinto anche nel pressing, recuperando palla 10 volte di cui cinque nella metà campo avversaria.

Isak Hien, Atalanta

Ha totalizzato il maggior numero di recuperi di palla (17) tra i difensori evidenziati dagli osservatori tecnici, contribuendo a un clean sheet e limitando il Celtic a soli quattro tiri in porta. Aggressivo nel pressing, ha riconquistato la palla sette volte nella metà campo avversaria.

Miguel Gutierrez, Girona

Ha portato il Girona alla prima vittoria in Champions League con un gol e statistiche impressionanti su progressioni (13) e pressing aggressivi (15) che hanno portato a sei recuperi di palla nella metà campo avversaria. Player of the Match in una serata storica per il club della Liga.

Takumi Minamino, Monaco

Due gol, un assist e il premio di Player of the Match nella vittoria per 5-1 contro la Crvena Zvezda. "Ha anche compiuto molti movimenti pericolosi dietro la difesa avversaria e ha creato occasioni per i compagni di squadra con passaggi intelligenti", hanno commentato gli osservatori tecnici.

Nicolò Barella, Inter

L'enorme contributo del capitano con e senza palla ha permesso all'Inter di vincere 1-0 sul campo dello Young Boys e di ottenere il terzo clean sheet consecutivo nelle prime tre partite di Champions League per la prima volta. La metà dei 20 recuperi di palla di Barella è avvenuta nella metà campo avversaria, dove si è contraddistinto nel contropressing.

Tijjani Reijnders, Milan

Si è guadagnato il titolo di Player of the Match con due gol e una dimostrazione di grande creatività che hanno ispirato la vittoria casalinga per 3-1 contro il Club Brugge. Gli osservatori tecnici hanno notato "l'enorme contributo" del nazionale dei Paesi Bassi nel possesso palla, unito alla lucidità difensiva.

Raphinha, Barcellona

Una tripletta da capitano nella sua 100esima partita con il Barcellona. A parte quelle che gli osservatori tecnici chiamano "finalizzazioni implacabili", il Player of the Match ha servito due passaggi chiave ed è sempre stato pericoloso per la difesa alta del Bayern München.

Jhon Duran, Aston Villa

"Una minaccia continua con velocità, movimento e potenza che hanno dato problemi alla retroguardia del Bologna", secondo gli osservatori tecnici. Anche l'aggressività di Durán nel pressing è stata elogiata ampiamente, mentre il suo gol al 64' è stato il giusto premio per una prestazione da Player of the Match.

Vinícius Júnior, Real Madrid

Altro autore di una tripletta, ha ispirato la straordinaria rimonta del Real Madrid da uno 0-2 contro il Dortmund all'intervallo. "Vini ha guidato l'attacco nel secondo tempo, attaccando uno contro uno e contribuendo anche in difesa a una prestazione molto più aggressiva del Real Madrid", hanno detto gli osservatori tecnici.