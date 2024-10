Riepilogo e highlights Champions League: vincono Juve e Atalanta, Bologna battuto a Liverpool

La serata di mercoledì si conclude con due vittorie e una sconfitta per le italiane e le sorprendenti debacle di alcune big come Real Madrid, Bayern e Atlético.

UEFA.com riepiloga tutte le partite della seconda giornata.

Guarda tutti gli highlights

Le partite di mercoledì

L'Atalanta conquista la prima vittoria esterna con una sfolgorante prestazione offensiva a Gelsenkirchen. Berat Djimsiti devia il cross di Ademola Lookman e firma il primo gol al 21', poi Lookman manda un tiro contro la traversa prima di segnare con un rasoterra a 1' dall'intervallo. Al 3' della ripresa, Raoul Bellanova insacca di testa su assist di Davide Zappacosta, che 4' dopo colpisce un palo.

Player of the Match: Ademola Lookman (Atalanta)

Terza giornata

22/10: Arsenal - Shakhtar, 23/10: Atalanta - Celtic

Due autoreti del Girona prima e dopo il bel gol di Antoni Milambo regalano al Feyenoord il massimo dei punti. I padroni di casa vanno in vantaggio con un gol dalla corta distanza di David López, ma 4' dopo un colpo di testa di Quinten Timber viene deviato nella propria porta da Yangel Herrera. Milambo porta avanti gli ospiti al 33', poi Paulo Gazzaniga para un rigore ad Ayase Ueda.

Poco dopo un rigore di Bojan Miovski parato dal portiere ospite Timon Wellenreuther, due nazionali olandesi ispirano il pareggio del Girona, con Donny van de Beek che insacca dopo l'ottimo lavoro del subentrato Arnaut Danjuma. La squadra spagnola, però, cade di nuovo nel finale quando Ladislav Krejčí devia nella propria rete il cross di Dávid Hancko.

Player of the Match: Quinten Timber (Feyenoord)

Terza giornata

22/10: Girona - Slovan Bratislava, 23/10: Benfica - Feyenoord

Il maestoso pallonetto del subentrato Jhon Durán al 79' regala all'Aston Villa la vittoria nella sua prima gara casalinga di Champions League. In un incontro avvincente, i sei volte campioni del Bayern sfiorano il vantaggio con una conclusione di Michael Olise deviata magistralmente da Emiliano Martínez. Durán – decisivo dalla panchina in questa stagione – calibra la sua corsa alla perfezione per intercettare un passaggio lungo di Pau Torres e superare Manuel Neuer. Nel recupero, Martínez salva nuovamente il Villa neutralizzando Serge Gnabry e Harry Kane.

Player of the Match: Jhon Duran (Aston Villa)

Terza giornata

22/10: Aston Villa - Bologna, 23/10: Barcelona - Bayern

Il Monaco recupera due gol e si assicura un punto contro la Dinamo a Zagabria. Petar Sučić segna nel recupero del primo tempo e regala il vantaggio ai padroni di casa, mentre Martin Baturina insacca dopo un astuto dribbling e porta la Dinamo sul 2-0 al 66'. A 15' dalla fine, però, il difensore Mohammed Salisu segna di testa, mentre il capitano Dennis Zakaria trasforma un rigore all'89' e fissa il punteggio.

Player of the Match: Martin Baturina (GNK Dinamo)

Terza giornata

22/10: Monaco - Crvena Zveza, 23/10: Salzburg - GNK Dinamo

Il gol dalla corta distanza di Alexis Mac Allister e la splendida finalizzazione di Mohamed Salah assicurano al Liverpool la seconda vittoria consecutiva nella prima serata europea di Arne Slot ad Anfield.

I padroni di casa vanno a segno al primo tentativo all'11' con Mac Allister su cross di Salah. Il Bologna, però, comincia a entrare in partita, con Dan Ndoye che colpisce un legno e Alisson Becker che ferma Kacper Urbański e Riccardo Orsolini a fine primo tempo e all'inizio della ripresa. A 15' dalla fine arriva il raddoppio di Salah, che si accentra dalla destra e fa partire un sinistro che si insacca sul secondo palo. 

Player of the Match: Mohamed Salah (Liverpool)

Terza giornata

22/10: Aston Villa - Bologna, 23/10: Leipzig - Liverpool

Il Lille resiste al forcing dei campioni in carica nel finale e centra una vittoria memorabile in Francia. Il rigore di Jonathan David porta avanti i francesi poco prima dell'intervallo. Ayyoub Bouaddi, che festeggia il suo 17esimo compleanno con la sua prima partita da titolare in Champions League, brilla a centrocampo, mentre la squadra spagnola fatica a trovare un varco nella caparbia difesa del Lille.

A fine gara, il Real Madrid le prova tutte per pareggiare ma non riesce a trovare il modo di superare l'ottimo Lucas Chevalier. Si conclude così un'imbattibilità in Champions League che durava da 14 partite.

Player of the Match: Edon Zhegrova (Lille)

Terza giornata

22/10: Real Madrid - Dortmund, 23/10: Atleti - Lille

Un gol nel finale di Francisco Conceição regala a una Juventus in dieci uomini un'insperata vittoria in Germania. Benjamin Šeško firma l'1-0 a metà tempo, ma Dušan Vlahović pareggia con una potente conclusione prima dell'espulsione di Michele Di Gregorio per tocco di mano fuori area. Šeško ripristina nuovamente il vantaggio del Lipsia, stavolta dal dischetto, ma Vlahović risponde ancora una volta a tono. All'82', Conceição dribbla in area nello stretto e fa partire un piazzato che si insacca sul secondo palo, regalando ai bianconeri tutti e tre i punti.

Player of the Match: Dušan Vlahović (Juventus)

Terza giornata

22/10: Juventus - Stuttgart, 23/10: Leipzig - Liverpool

Il Club Brugge reagisce alla sconfitta della prima giornata con una vittoria di misura in casa dello Sturm Graz. Dopo un ottimo inizio della squadra belga, Christos Tzolis si avventa su un cambio di campo di Raphael Onyedika e insacca con uno splendido tiro che batte sul palo.

Nella prima partita di Champions League in Austria dal 2001, lo Sturm fatica a impensierire gli avversari e solo le parate di Kjell Scherpen su Tzolis e Ferran Jutglà impediscono agli ospiti di dilagare.

Player of the Match: Christos Tzolis (Club Brugge)

Terza giornata

22/10: Sturm Graz - Sporting CP, Milan - Club Brugge

Il Benfica è tra le sette squadre a punteggio pieno dopo due giornate grazie a una vittoria convincente contro l'Atleti. Kerem Aktürkoğlu porta in vantaggio i padroni di casa, ma Samuel Lino è sfortunato nel vedere il suo cross rimbalzare sulla traversa. La squadra di Bruno Lage conferma la propria superiorità nella ripresa, con i rigori di Ángel Di María e Orkun Kökçü prima e dopo un bel gol di testa di Alexander Bah. Il Benfica conquista così il quinto successo consecutivo tra tutte le competizioni.

Player of the Match: Orkun Kökçü (Benfica)

Terza giornata

23/10: Atleti - Lille, Benfica - Feyenoord

Le partite di martedì

Highlights: Salzburg - Brest 0-4 

L'ottimo inizio in Champions League del Brest prosegue con la seconda vittoria grazie a un ottimo secondo tempo. Abdallah Sima apre le marcature al 24' su assist di Ludovic Ajorque.

Il Salisburgo ha qualche occasione, ma Mahdi Camara raddoppia a metà ripresa e Sima fa tris dalla corta distanza. Mathias Pereira Lage conclude una serata memorabile con un gol dal limite dell'area.

Player of the Match: Abdallah Sima (Brest)

Terza giornata

23/10: Brest - Bayer Leverkusen, Salzburg - GNK Dinamo

Highlights: Stuttgart - Sparta Praha 1-1 

Lo splendido gol del pareggio di Kaan Kairinen al 32' regala allo Sparta il quarto punto dopo il vantaggio dei padroni di casa con Enzo Millot al 7'. Martin Vitík e Veljko Birmančević colpiscono un legno per gli ospiti prima e dopo il gol di Kairinen, mentre Birmančević viene fermato da una straordinaria parata di Alexander Nübel poco dopo l'intervallo. Anche il portiere ospite Peter Vindahl è in gran forma e nel finale respinge un tiro dalla distanza di Fabian Rieder.

Player of the Match: Enzo Millot (Stuttgart)

Terza giornata

22/10: Juventus - Stuttgart, 23/10: Manchester City - Sparta Praha

Highlights: Arsenal - Paris 2-0 

I gol nel primo tempo di Kai Havertz e Bukayo Saka regalano all'Arsenal una comoda vittoria casalinga sul Paris Saint-Germain. Havertz porta i Gunners in vantaggio con un colpo di testa al 20', mentre 15 minuti più tardi il capitano Saka trasforma una punizione da posizione decentrata. Nel secondo tempo, João Neves vede deviarsi un tiro sulla traversa da David Raya mentre il Paris prova a recuperare terreno, ma senza successo.

Player of the Match: Kai Havertz (Arsenal)

Terza giornata

22/10: Arsenal - Shakhtar Donetsk, Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

Highlights: Leverkusen - Milan 1-0 

Il Bayer 04 Leverkusen si dimostra particolarmente creativo con Florian Wirtz, che lavora la palla negli spazi stretti e serve passaggi pregevoli. Buona prova anche di Victor Boniface, che apre le marcature al 51': dopo una bella manovra, Jeremie Frimpong fa partire un tiro che Mike Maignan riesce solo a deviare verso l'attaccante, al quale non resta che insaccare. Il Milan non trova il pareggio nonostante un colpo di testa di Alvaro Morata che sfila di poco a lato.

Player of the Match: Florian Wirtz (Leverkusen)

Terza giornata

22/10: AC Milan - Club Brugge, 23/10: Brest - Bayer Leverkusen

Spiegazione del nuovo format

Highlights: Dortmund - Celtic 7-1 

Il Dortmund supera il Celtic con il prezioso contributo di Karim Adeyemi, autore di una tripletta nel primo tempo. Emre Can apre le marcature su rigore dopo sette minuti, ma il Celtic pareggia due minuti più tardi con Daizen Maeda. Quindi, Adeyemi ne segna altri due e Serhou Guirassy trasforma un altro rigore, regalando al Dortmund un comodo vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo, di nuovo Guirassy segna il sesto gol, mentre la rete del subentrato Felix Nmecha a undici minuti dalla fine corona la serata perfetta dei padroni di casa.

Player of the Match: Karim Adeyemi (Dortmund)

Terza giornata

22/10: Real Madrid - Borussia Dortmund, 23/10: Atalanta - Celtic

Highlights: Barcelona - Young Boys 5-0 

Il Barcellona reagisce alla sconfitta in casa del Monaco con un sensazionale 5-0 e l'ennesima ottima prestazione di Lamine Yamal. Una doppietta di Robert Lewandowski, un colpo di testa di Iñigo Martínez e un gol di Raphinha in ribattuta portano gli spagnoli in vantaggio di quattro gol all'inizio del secondo tempo.

Lo Young Boys colpisce un legno con Joël Montiero, ma nel finale Mohamed Ali Camara commette autorete e chiude la serata dominante dei blaugrana.

Player of the Match: Raphinha (Barcelona)

Terza giornata

23/10: Barcelona - Bayern München, Young Boys - Inter

Highlights: Inter - Crvena Zvezda 4-0 

L'Inter ottiene la sua prima vittoria e colleziona la decima partita casalinga di Champions League senza sconfitte. Dopo il gol di Hakan Çalhanoğlu con una sontuosa punizione all'11', Mehdi Taremi serve l'assist per Marko Arnautović e Lautaro Martínez nel secondo tempo. Taremi segna anche il suo primo gol in nerazzurro trasformando un rigore a nove minuti dalla fine.

Player of the Match: Mehdi Taremi (Inter)

Terza giornata

22/10: Monaco - Crvena Zvezda, 23/10: Young Boys - Inter

Highlights: PSV - Sporting CP 1-1 

PSV Eindhoven e Sporting Clube de Portugal si spartiscono il bottino in una gara divertente al PSV Stadion. Jerdy Schouten intercetta un pallone di Catamo e si lancia nello spazio, battendo Israel di potenza e portando il PSV in vantaggio al 15'. La squadra di Eredivisie ha diverse occasioni per consolidare il vantaggio ma paga i troppi errori all'84', quando Daniel Bragança pareggia con una bella conclusione di prima su cross di Maximiliano Araújo.

Player of the Match: Jerdy Schouten (PSV)

Terza giornata

23/10: Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven, Sturm Graz - Sporting CP

Highlights: S. Bratislava - Man City 0-4 

Il Manchester City si sblocca con un gol alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo. İlkay Gündoğan scambia con Phil Foden e segna la sua prima rete dopo il suo ritorno, mentre Foden raddoppia firmando il suo primo gol stagionale. Erling Haaland aggira il portiere Dominik Takáč e segna il 3-0 (42esimo gol in 41 presenze in Champions League), poi James McAtee si avventa su un pallone di Foden e trova il suo primo centro con la maglia del City.

Player of the Match: Phil Foden (Man City)

Terza giornata

22/10: Girona - Slovan Bratislava, 23/10: Manchester City - Sparta Praha

Scarica l'app