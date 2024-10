Riepilogo Champions League: poker Inter, il Milan cade a Leverkusen﻿

Nella serata di martedì, l'Inter vince comodamente a San Siro contro il Crvena Zvezda, mentre il Milan passa in svantaggio contro il Leverkusen e non riesce più a pareggiare. L'Arsenal batte il Paris Saint-Germain per 2-0, successi eclatanti per Barcellona e Manchester City.

UEFA.com riepiloga tutte le partite della seconda giornata.

Guarda tutti gli highlights

Le partite di martedì

L'ottimo inizio in Champions League del Brest prosegue con la seconda vittoria grazie a un ottimo secondo tempo. Abdallah Sima apre le marcature al 24' su assist di Ludovic Ajorque.

Il Salisburgo ha qualche occasione, ma Mahdi Camara raddoppia a metà ripresa e Sima fa tris dalla corta distanza. Mathias Pereira Lage conclude una serata memorabile con un gol dal limite dell'area.

Player of the Match: Abdallah Sima (Brest)

Terza giornata

23/10: Brest - Bayer Leverkusen, Salzburg - GNK Dinamo

Lo splendido gol del pareggio di Kaan Kairinen al 32' regala allo Sparta il quarto punto dopo il vantaggio dei padroni di casa con Enzo Millot al 7'. Martin Vitík e Veljko Birmančević colpiscono un legno per gli ospiti prima e dopo il gol di Kairinen, mentre Birmančević viene fermato da una straordinaria parata di Alexander Nübel poco dopo l'intervallo. Anche il portiere ospite Peter Vindahl è in gran forma e nel finale respinge un tiro dalla distanza di Fabian Rieder.

Player of the Match: Enzo Millot (Stuttgart)

Terza giornata

22/10: Juventus - Stuttgart, 23/10: Manchester City - Sparta Praha

I gol nel primo tempo di Kai Havertz e Bukayo Saka regalano all'Arsenal una comoda vittoria casalinga sul Paris Saint-Germain. Havertz porta i Gunners in vantaggio con un colpo di testa al 20', mentre 15 minuti più tardi il capitano Saka trasforma una punizione da posizione decentrata. Nel secondo tempo, João Neves vede deviarsi un tiro sulla traversa da David Raya mentre il Paris prova a recuperare terreno, ma senza successo.

Player of the Match: Kai Havertz (Arsenal)

Terza giornata

22/10: Arsenal - Shakhtar Donetsk, Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

Il Bayer 04 Leverkusen si dimostra particolarmente creativo con Florian Wirtz, che lavora la palla negli spazi stretti e serve passaggi pregevoli. Buona prova anche di Victor Boniface, che apre le marcature al 51': dopo una bella manovra, Jeremie Frimpong fa partire un tiro che Mike Maignan riesce solo a deviare verso l'attaccante, al quale non resta che insaccare. Il Milan non trova il pareggio nonostante un colpo di testa di Alvaro Morata che sfila di poco a lato.

Player of the Match: Florian Wirtz (Leverkusen)

Terza giornata

22/10: AC Milan - Club Brugge, 23/10: Brest - Bayer Leverkusen

Spiegazione del nuovo format

Il Dortmund supera il Celtic con il prezioso contributo di Karim Adeyemi, autore di una tripletta nel primo tempo. Emre Can apre le marcature su rigore dopo sette minuti, ma il Celtic pareggia due minuti più tardi con Daizen Maeda. Quindi, Adeyemi ne segna altri due e Serhou Guirassy trasforma un altro rigore, regalando al Dortmund un comodo vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo, di nuovo Guirassy segna il sesto gol, mentre la rete del subentrato Felix Nmecha a undici minuti dalla fine corona la serata perfetta dei padroni di casa.

Player of the Match: Karim Adeyemi (Dortmund)

Terza giornata

22/10: Real Madrid - Borussia Dortmund, 23/10: Atalanta - Celtic

Il Barcellona reagisce alla sconfitta in casa del Monaco con un sensazionale 5-0 e l'ennesima ottima prestazione di Lamine Yamal. Una doppietta di Robert Lewandowski, un colpo di testa di Iñigo Martínez e un gol di Raphinha in ribattuta portano gli spagnoli in vantaggio di quattro gol all'inizio del secondo tempo.

Lo Young Boys colpisce un legno con Joël Montiero, ma nel finale Mohamed Ali Camara commette autorete e chiude la serata dominante dei blaugrana.

Player of the Match: Raphinha (Barcelona)

Terza giornata

23/10: Barcelona - Bayern München, Young Boys - Inter

L'Inter ottiene la sua prima vittoria e colleziona la decima partita casalinga di Champions League senza sconfitte. Dopo il gol di Hakan Çalhanoğlu con una sontuosa punizione all'11', Mehdi Taremi serve l'assist per Marko Arnautović e Lautaro Martínez nel secondo tempo. Taremi segna anche il suo primo gol in nerazzurro trasformando un rigore a nove minuti dalla fine.

Player of the Match: Mehdi Taremi (Inter)

Terza giornata

22/10: Monaco - Crvena Zvezda, 23/10: Young Boys - Inter

PSV Eindhoven e Sporting Clube de Portugal si spartiscono il bottino in una gara divertente al PSV Stadion. Jerdy Schouten intercetta un pallone di Catamo e si lancia nello spazio, battendo Israel di potenza e portando il PSV in vantaggio al 15'. La squadra di Eredivisie ha diverse occasioni per consolidare il vantaggio ma paga i troppi errori all'84', quando Daniel Bragança pareggia con una bella conclusione di prima su cross di Maximiliano Araújo.

Player of the Match: Jerdy Schouten (PSV)

Terza giornata

23/10: Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven, Sturm Graz - Sporting CP

Il Manchester City si sblocca con un gol alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo. İlkay Gündoğan scambia con Phil Foden e segna la sua prima rete dopo il suo ritorno, mentre Foden raddoppia firmando il suo primo gol stagionale. Erling Haaland aggira il portiere Dominik Takáč e segna il 3-0 (42esimo gol in 41 presenze in Champions League), poi James McAtee si avventa su un pallone di Foden e trova il suo primo centro con la maglia del City.

Player of the Match: Phil Foden (Man City)

Terza giornata

22/10: Girona - Slovan Bratislava, 23/10: Manchester City - Sparta Praha

Calendario della fase campionato

Le partite di mercoledì

Shakhtar Donetsk - Atalanta (18:45)

Girona - Feyenoord (18:45)

Aston Villa - Bayern München

GNK Dinamo - Monaco

Liverpool - Bologna

LOSC Lille - Real Madrid

Leipzig - Juventus

Sturm Graz - Club Brugge

Benfica - Atlético de Madrid

Scarica l'app