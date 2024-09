Prima giornata di UEFA Champions League: anteprima partita per partita

La UEFA Champions League inizia martedì 17 settembre, con 36 squadre impegnate con il nuovo format del torneo, la fase campionato.

UEFA.com vi racconta tutte le partite elencando le principali statistiche e le sottotrame più interessanti.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Martedì 17 settembre

Dopo il terzo posto nel girone di Champions League 2023/24 con quattro punti in sei partite, lo Young Boys spera di migliorare ma arriva alla fase campionato sulla scia di una doppia vittoria sul Galatasaray agli spareggi. Il suo primo avversario è il Villa, vincitore della Coppa dei Campioni 1981/82 e di ritorno nella competizione dopo ben 41 anni. L'eccitazione nel club inglese è palpabile e l'allenatore Unai Emery ha dichiarato: "Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia e costruire qualcosa di buono".

Dopo 11 stagioni consecutive in Champions League, la Juve è mancata nel 2023/24, ma è tornata subito e insegue un trofeo che manca dal lontano 1995/96. Ad attenderla c'è una sfida intrigante contro il PSV, che la scorsa stagione è arrivato agli ottavi di finale ma è stato eliminato dal Dortmund. "Sono curioso di vedere a che punto siamo contro i top club come la Juventus e il Liverpool", ha detto l'allenatore Peter Bosz dopo il sorteggio della fase campionato. "Con il nuovo format non si sa bene quanti punti servano per qualificarsi. Vedremo".

Lo sapevi?

Anche se Juve e PSV sono assidue frequentatrici della Champions League, questo sarà il primo confronto diretto ufficiale.

Certamente uno degli incontri più attesi della prima giornata, Milan-Liverpool rievoca la storica finale del 2005 vinta dai Reds e il successo dei rossoneri di due anni dopo. "Il nuovo format mi piace perché ci sono più sfide tra grandi", ha commentato il tecnico milanista Paulo Fonseca dopo il sorteggio. "Giocheremo contro Liverpool, Real Madrid e Leverkusen, che sono squadre fortissime". Si comincia con questa gara da non perdere a San Siro.

Lo sapevi?

La finale di Champions League del 2005 tra Milan e Liverpool, finita 3-3 ai tempi supplementari prima del trionfo dei Reds ai rigori – è la finale di Coppa dei Campioni con il punteggio più alto dopo il 5-3 tra Benfica e Real Madrid del 1962.



Highlights finale Champions League 2005: Milan - Liverpool 3-3 (2-3 dcrts)

"Ci sono squadre contro cui non abbiamo giocato spesso", ha osservato il centrocampista Joshua Kimmich dopo il sorteggio. "Non dobbiamo sottovalutarne nessuna". In effetti, il Bayern dovrà stare attento all'autocompiacimento contro la Dinamo, che negli ultimi anni ha battuto squadre del calibro di Chelsea e Arsenal nella fase a gironi. I bavaresi, però, hanno vinto la partita d'esordio delle ultime 20 edizioni di Champions League e sono imbattuti da 40 gare consecutive della fase a gironi (V36 P4).

Vincitore della Champions League in sei delle ultime 11 stagioni, il Real comincia l'assalto al 16esimo titolo in casa contro lo Stoccarda e cerca di ispirarsi ai successi della scorsa contro altre due tedesche, Bayern e Dortmund. Lo Stoccarda, però, spera in una sorpresa alla sua prima apparizione in Champions League dal 2010, per coronare quella che sarà un'occasione speciale. Il tecnico Sebastian Hoeness ha ammesso: "Giocare a Madrid era in cima alla lista dei desideri per la maggior parte dei giocatori e dello staff".

Con lo Sporting in trasferta contro il PSV Eindhoven e il Lille in casa contro il Real Madrid alla seconda giornata, questa gara servirà a entrambe le squadre per partire con il piede giusto. "È una competizione fantastica", ha detto il presidente del Lille, Olivier Létang, dopo il sorteggio. "Sappiamo che sarà dura, ma ci prepareremo". Sporting e Lille sono arrivate agli ottavi di finale della stagione 2021/22: riusciranno a superare la fase campionato stavolta?

Mercoledì 18 settembre

Assente da questa fase della competizione dal 2005/06, i campioni cechi non vedono l'ora di scendere in campo. "Quando ero nelle giovanili, speravo solo che lo Sparta avesse successo, cosa che sta succedendo adesso", ha detto il difensore Martin Vitík. "E la Champions League? È un sogno che diventa realtà". Il Salisburgo spera di rovinare la festa dei cechi, soprattutto dopo essere arrivato ultimo nel girone e aver visto lo Sturm Graz porre fine alla serie di dieci titoli austriaci consecutivi la scorsa stagione.

L'attesa dello Sparta risulta insignificante se paragonata a quella del Bologna, con la squadra italiana che partecipa alla massima competizione europea per club per la prima volta dal turno preliminare del 1964/65. Il tecnico Vincenzo Italiano però vuole che il suo Bologna non faccia solo da comparsa. "Non speravo in una squadra o nell'altra, sono tutte forti", ha detto. "Dobbiamo affrontare questo viaggio con entusiasmo e voglia, e con l'intenzione di mettere tutti in difficoltà." La prima sfida sarà già impegnativa perché il Bologna affronterà uno Shakhtar che la passata stagione ha mancato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta solo alla sesta giornata perdendo in casa del Porto.

Lo sapevi?

Lo Shakhtar è stato eliminato nella fase a gironi nelle ultime sei stagioni consecutive.



Il Celtic ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per l'ultima volta nel 2012/13 e superare questa fase della competizione è il primo obiettivo del club secondo l'allenatore Brendan Rodgers. "Tutte le partite saranno grandi esperienze e ci permetteranno di misurarci ai massimi livelli", ha detto. "Proveremo a vedere se riusciremo a entrare nella corsa per gli spareggi". Dall'altro lato lo Slovan proverà a recuperare il tempo perduto: dopo 11 stagioni di mancate qualificazioni, ha battuto il Midtjylland complessivamente per 4-3 agli spareggi e si prepara a una grande stagione.

Il presidente del Club Brugge, Bart Verhaeghe, non si fa illusioni riguardo all'arduo compito che attende il club nella fase campionato: "È un sorteggio molto difficile... Milan, Dortmund, di nuovo [Manchester] City", ha detto. "Matematicamente parlando, devi raccogliere circa otto punti per arrivare tra le prime 24. Poi puoi sperare di arrivare al turno successivo. Sarà molto difficile, ma sarà il nostro obiettivo". I vice campioni d'Europa del Dortmund proveranno a iniziare con una vittoria per ripercorrere il cammino della passata stagione.

Il momento più bello del City nella competizione è stato proprio contro l'Inter: la finale della Champions League 2022/23 vinta per 1-0 a Istanbul. Vincere per la seconda volta il titolo è sicuramente l'obiettivo del club dopo essere uscito ai quarti contro i futuri campioni del Real Madrid nella passata stagione. "Tutti noi, almeno una o due volte, abbiamo assaporato la sconfitta e sappiamo cosa si prova a perdere e vincere", ha detto il centrocampista Bernardo Silva. "Non vogliamo assaporare nuovamente il sapore della sconfitta. Quando veniamo eliminati dalla Champions League, non ci piace". Simone Inzaghi era alla guida dell'Inter quando i nerazzurri hanno perso la finale del 2023 contro il City, e da allora questa è la loro prima occasione di rifarsi contro i campioni d'Inghilterra.

Lo sapevi?

Il City è imbattuto da 31 partite casalinghe in Champions League.



Highlights finale 2023: Manchester City-Inter 1-0

Questa competizione è indubbiamente l'obiettivo di Luis Enrique. Prima della trasferta contro il Lille in Ligue 1 del 1° settembre, l'allenatore del Paris aveva detto: "Quando si gioca in Champions League, ci si aspetta un livello da Champions League, ed è sempre interessante giocare partite del genere". Il fatto che il Paris abbia vinto quella partita 3-1 fa capire quanto il club sia concentrato in vista dell'esordio nella fase campionato. Dall'altro canto il Girona è abituato ad affrontare grandi club date le sfide nella Liga contro le big di Spagna che hanno fruttato il terzo posto e vittorie eccellenti contro Barcellona e Atlético de Madrid.

Giovedì 19 settembre

Il nuovo allenatore del Feyenoord, Brian Priske, ha detto sulla nuova fase campionato. "Ho pensato che fosse interessante e sono curioso di vedere che impatto avrà questo nuovo format che rende più difficile prevedere il risultato". Il Leverkusen è diventato estremamente prevedibile la scorsa stagione: si è semplicemente rifiutato di perdere. L'unica sconfitta è arrivata nella finale di UEFA Europa League contro l'Atalanta, ma ciò non toglie nulla a una stagione storica in cui hanno vinto la prima Bundesliga e la coppa nazionale. Sarà interessante vedere come si comporterà la squadra di Xabi Alonso in questa competizione.

Uroš Spajić è stato felicissimo quando il suo Crvena Zvezda ha battuto il Bodø/Glimt nello spareggio. "Questa è la mia serata più bella con la maglia dello Zvezda", ha detto il difensore. "Sognavo questo momento. Abbiamo dimostrato che il nostro posto è in Champions League e che [lo Stadion Rajko Mitić] ha un'anima". Il Benfica è la prima squadra nella fase campionato a dover calmare l'atmosfera, avendo perso solo tre volte nelle ultime 17 trasferte di questa competizione, qualificazioni incluse.

Il CEO del Monaco, Thiago Scuro, si è detto entusiasta del nuovo format della competizione e del pensiero di affrontare il Barcellona. "Ecco perché volevamo qualificarci per la Champions League! Per noi è l'occasione per dimostrare il nostro livello. Il nostro obiettivo principale è raggiungere gli spareggi e ogni punto conterà per una possibile qualificazione. Penso che sia una formula più entusiasmante". La squadra francese non raggiunge la fase a eliminazione diretta dalla stagione 2016/17 trascinata da Kylian Mbappé, lo stesso attaccante che ha aiutato il Paris Saint-Germain a eliminare il Barcellona nei quarti di finale della scorsa stagione.

Sembrava quasi inevitabile un sorteggio contro una inglese per i campioni in carica di Europa League nella nuova fase campionato. L'Atalanta infatti aveva giocato contro una squadra di Premier League in ciascuna delle tre precedenti stagioni della fase a gironi di Champions League, anche se una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte in quelle sei partite non fanno ben sperare. Quella serie negativa si è però conclusa in grande stile la scorsa stagione, quando gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno ottenuto una storica vittoria ad Anfield per 3-0 contro il Liverpool nei quarti di finale di Europa League. È cambiato il vento o è stato un caso? Vedremo quando a Bergamo sbarcheranno i ragazzi di Mikel Arteta.

Lo sapevi?

L'Atalanta è stata l'unica squadra a sconfiggere il Leverkusen la scorsa stagione quando ha vinto 3-0 nella finale di Europa League.

È stato un anno impegnativo per Arthur Vermeeren. Il 19 settembre dello scorso anno ha esordito in questa fase della competizione con l'Anversa, poi a gennaio è passato all'Atlético, e adesso a quasi un anno di distanza dall'esordio in Champions League, affronterà il suo ex club, l'Atlético. Quella partita del 2023 è stata anche contro una squadra spagnola, il Barcellona, che in quell'occasione vinse 5-0. Sia lui che la sua squadra, però, hanno imparato presto, con Vermeeren che ha segnato nella vittoria per 3-2 dell'Anversa alla sesta giornata. Il mese successivo l'Atlético lo ha prelevato dal club club belga ma in estate il Lipsia ha puntato su di lui per rinforzare la difesa. La prima giornata sarà l'occasione per mostrare il suo talento nel palcoscenico europeo.

Highlights: Lipsia - Atlético 2-1

Il terzo posto del Brest in Ligue 1 è stata una delle più belle favole del 2023/24, ma Éric Roy è certo di potersela giocare con tutti in Europa: "Abbiamo qualità e quantità", ha detto l'allenatore del Brest. "Abbiamo ribaltato tanti pronostici l'anno scorso, saremo la più piccola potenza di questa Champions League. Ci godremo questo momento". Anche lo Sturm la scorsa stagione ha ribaltato tutti i pronostici mettendo fine alla serie di dieci titoli austriaci consecutivi del Salisburgo, quindi aspettatevi due squadre impavide che punteranno a continuare a scrivere la propria favola in questa fase campionato.

Quando si gioca la fase campionato di UEFA Champions League? Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Fasi successive

La seconda giornata si apre il 1° ottobre con due big match come Leverkusen-Milan e Arsenal-Paris.

L'Aston Villa affronta il Bayern Monaco, la squadra che ha battuto vincendo l'unica Coppa dei Campioni nel 1982, nella prima partita casalinga di questa Champions League.

Il Girona fa il suo esordio casalingo nella competizione nella seconda giornata quando ospiterà il Feyenoord.